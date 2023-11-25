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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
ПАОК
5:0
Конец матча
Пансерраикос
0'
1:0
21' Гол
Оздоев Магомед
2:0
28' Гол
Мург Томас
3:0
71' Гол
Мург Томас
4:0
74' Гол в свои ворота
Хован Адриан
5:0
80' Гол
Луиш Рафаэл
90'+5
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
15
Трост-Эконг
Виллиам
5
Михаилидис
Яннис
55
Луиш
Рафаэл
27
Оздоев
Магомед
22
Шваб
Штефан
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
1
Хован
Адриан
27
Данкерлёй
Дамил
5
Авлонитис
Тасос
31
Бергстрём
Эмиль
3
Stavros
Petravrakis
26
Стаикос
Пасхалис
69
Maximiliano
Moreira
21
Мургос
Саввас
11
Mathias
Tomas
2
Пилеас
Костас
14
Алексич
Коста
ПАОК
4-2-3-1
Пансерраикос
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Пансерраикос

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
С
1:1
С
3:2
К
0:2
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2.67
1.33

Среднее время на гол

33
67

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Андрия 6 0.5
Мург Томас 4 0.33
Оздоев Магомед 4 0.33
Брэндон Льямас 3 (1) 0.25
Саматта Мбвана 2 0.17
Константелиас Янис 2 0.17
Луиш Рафаэл 1 0.08
Кулиеракис Костас 1 0.08
Цимас Стефанос 1 0.08
Тайсон Фреда 0 0
Састре Хуан 0 0
Шваб Штефан 0 0
Баба Абдул-Рахман 0 0
Десподов Кирилл 0 0
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаикос Пасхалис 3 0.27
Алексич Коста 3 0.27
Хадзистравос Зисис 2 0.18
Мургос Саввас 2 (1) 0.18
Пилеас Костас 2 (1) 0.18
Делияннидис Панайотис 1 0.09
Бергстрём Эмиль 1 0.09
Машарипов Джалолиддин 0 0
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Mathias Tomas 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайсон Фреда 3 0
Мург Томас 3 0
Баба Абдул-Рахман 3 0
Кедзёра Томаш 3 0
Живкович Андрия 3 0
Брэндон Льямас 2 0
Котарски Доминик 2 0
Константелиас Янис 2 0
Шваб Штефан 1 0
Виейринья 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Трост-Эконг Виллиам 1 0
Абдулрахман Бахаа 1 0
Састре Хуан 1 0
Луиш Рафаэл 1 0
Михаилидис Яннис 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Исмаила 4 1
Гайек Томаш 1 2
Стаикос Пасхалис 4 0
Мургос Саввас 3 0
Алексич Коста 3 0
Хован Адриан 2 0
Бергстрём Эмиль 2 0
Данкерлёй Дамил 2 0
Stavros Petravrakis 2 0
Maximiliano Moreira 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Байрович Адмир 1 0
Делияннидис Панайотис 1 0
Вулери Каин 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Хадзистравос Зисис 1 0
Пилеас Костас 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Гоцаманидис Николаос 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0
Marios Sofianos 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
8
ПАОК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Пансерраикос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

9
8
ПАОК
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Пансерраикос
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

15
8
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
4
50%
1-15
4
27%
1
13%
16-30
5
33%
1
13%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
1
7%
1
13%
76-90

Пропущено

4
17
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
25%
2
12%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
50%
3
18%
61-75
1
25%
8
47%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
50%
1
25%
76-90

Забито

24
16
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
4%
5
31%
1-15
5
21%
3
19%
16-30
7
29%
29%
2
13%
31-45
6
25%
0
0%
46-60
2
8%
3
19%
61-75
3
13%
3
19%
76-90

Пропущено

12
21
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
3
25%
3
14%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
2
17%
4
19%
61-75
5
42%
9
43%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
ПАОК - Панетоликос 2:1 ПАОК - Абердин 2:2 Олимпиакос - ПАОК 2:4 АЕК - ПАОК 2:0
Абердин - ПАОК 2:3 ПАОК - Атромитос 2:0 ПАОК - Айнтрахт Фр 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:2 ПАОК - Волос 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:3 ХИК - ПАОК 2:3 ПАОК - Арис Салоники 0:0 ОФИ - ПАОК 1:0 ПАОК - Хартс 4:0 ПАОК - Кифисия 2:1 Хартс - ПАОК 1:2 ПАОК - Астерас 3:0 ПАОК - Хайдук 3:0 Хайдук - ПАОК 0:0 Бейтар - ПАОК 1:4
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1 Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0
Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0 Пансерраикос - ПАОК-2 0:0 Ираклис Лариса - Пансерраикос 2:0

Результаты матчей

ПАОК
Пансерраикос

Точный счет

2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
5:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
5:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
1.5
3
1
3
4
2.5
1
3
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
2
1.5
1
6
2
3
2.5
1
6
1
4
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
4
9
3
1.5
4
7
5
7
2.5
2
9
2
10
3.5
1
10
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 11 9 1 1 32 - 8 28
2.
ПАОК
 12 8 2 2 26 - 10 26
3.
Панатинаикос
 10 8 1 1 30 - 7 25
4.
АЕК
 11 7 3 1 21 - 9 24
5.
Арис Салоники
 11 5 2 4 16 - 14 17
6.
Ламия
 11 4 3 4 11 - 17 15
7.
ОФИ
 12 3 6 3 13 - 15 15
8.
Пансерраикос
 11 3 4 4 14 - 23 13
9.
Астерас
 11 3 2 6 11 - 19 11
10.
Атромитос
 11 2 4 5 11 - 21 10
11.
ПАС Янина
 12 2 4 6 15 - 18 10
12.
Кифисия
 12 1 5 6 11 - 24 8
13.
Волос
 11 1 4 6 10 - 21 7
14.
Панетоликос
 12 1 3 8 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 7 6 1 0 17 - 2 19
2.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Арис Салоники
 6 4 1 1 11 - 6 13
5.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
8.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
ПАС Янина
 6 2 1 3 9 - 8 7
10.
Кифисия
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Атромитос
 4 1 3 0 5 - 4 6
12.
Панетоликос
 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
Астерас
 6 1 1 4 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Олимпиакос
 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
4.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
5.
Астерас
 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
8.
Атромитос
 7 1 1 5 6 - 17 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
12.
Пансерраикос
 7 0 3 4 6 - 19 3
13.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 6 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 4
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Тайсон Фреда сделал результативную передачу.
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