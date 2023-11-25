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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Верес
3:3
Второй тайм: 83'
Металлист-1925
0'
2' Желтая карточка
Evgeny Shevchenko III
0:1
4' Гол
Борячук Андрей
7' Красная карточка
Курило Игорь
13' Желтая карточка
Балан Денис
1:1
14' Гол
Evgeny Shevchenko III
33' Желтая карточка
Кухарук Андрей
2:1
36' Гол
Шарай Владислав
2:2
55' Гол
Русин Ростислав
2:3
59' Гол
Ткачук Евгений
68' Желтая карточка
Ткачук Евгений
3:3
69' Пенальти
Дахновский Виталий
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
23
Кучеренко
Александр
6
Сезар
Жулио
95
Evgeny
Shevchenko
III
88
Кухарук
Андрей
29
Кучеров
Валерий
11
Дахновский
Виталий
20
Iago
Siqueira
77
Шарай
Владислав
9
Шестаков
Михаил
37
Мозиль
Олег
2
Капинус
Дмитрий
3
Ткачук
Евгений
17
Курило
Игорь
74
Фарина
Марьян
28
Габелок
Артём
19
Ткачук
Андрей
8
Мартынюк
Ярослав
10
Русин
Ростислав
9
Борячук
Андрей
14
Юсов
Дмитрий
Верес
Металлист-1925

История личных встреч

Верес
Металлист-1925

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПД
4:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Станислав 2 0.14
Iago Siqueira 2 (1) 0.14
Evgeny Shevchenko III 2 0.14
Шарай Владислав 2 0.14
Балан Денис 1 0.07
Близниченко Андрей 1 0.07
Вовченко Семён 1 0.07
Кучеров Валерий 1 (1) 0.07
Марусич Максим 0 0
Roman Kovalyuk 0 0
Гайдучик Николай 0 0
Vasyl Gakman 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юсов Дмитрий 3 0.21
Борячук Андрей 3 (1) 0.21
Русин Ростислав 2 0.14
Дмитренко Владислав 2 0.14
Oleksiy Sydorov 1 0.07
Ткачук Евгений 1 0.07
Вачиберадзе Бека 1 0.07
Ari Moura 1 0.07
Фарина Марьян 1 0.07
Курило Игорь 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Безуглый Никита 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балан Денис 5 1
Evgeny Shevchenko III 5 0
Шарай Владислав 3 1
Кухарук Андрей 4 0
Шестаков Михаил 4 0
Вовченко Семён 4 0
Кучеров Валерий 3 0
Iago Siqueira 3 0
Vasyl Gakman 3 0
Марусич Максим 1 1
Шарай Станислав 2 0
Сезар Жулио 1 0
Паст Евгений 1 0
Близниченко Андрей 1 0
Кучеренко Александр 1 0
Гайдучик Николай 1 0
Курко Василий 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курило Игорь 2 2
Жичиков Максим 4 0
Мартынюк Ярослав 2 1
Ткачук Андрей 3 0
Безуглый Никита 3 0
Мозиль Олег 1 1
Борячук Андрей 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Ткачук Евгений 1 0
Юсов Дмитрий 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Габелок Артём 1 0
Русин Ростислав 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Ari Moura 1 0
Oleksiy Sydorov 1 0

Результаты матчей

Верес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Металлист-1925
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
5
Верес
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Металлист-1925
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

0
5
Верес
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Металлист-1925
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
3
50%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Пропущено

12
7
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
2
17%
2
29%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
8%
2
15%
1-15
1
8%
4
31%
16-30
5
42%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Пропущено

18
14
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
22%
1
7%
1-15
3
17%
3
21%
16-30
4
22%
3
21%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
4
22%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0 Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0
Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3
Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2

Результаты матчей

Верес
Металлист-1925

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Верес
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
9
4
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 14 9 3 2 19 - 11 30
2.
Кривбасс
 15 9 3 3 27 - 14 30
3.
Полесье
 15 9 3 3 22 - 10 30
4.
Шахтёр Донецк
 13 7 4 2 22 - 13 25
5.
Рух Львов
 14 6 6 2 24 - 16 24
6.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
7.
Динамо Киев
 11 6 1 4 25 - 16 19
8.
Черноморец Од
 13 6 1 6 21 - 16 19
9.
Ворскла
 14 5 3 6 15 - 23 18
10.
ЛНЗ Черкассы
 14 4 4 6 14 - 17 16
11.
Металлист-1925
 3:3 14 4 4 6 15 - 18 16
12.
Оболонь
 14 3 4 7 10 - 20 13
13.
Александрия
 14 3 4 7 8 - 18 13
14.
Заря
 12 2 4 6 13 - 17 10
15.
Верес
 3:3 14 1 6 7 13 - 23 9
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Полесье
 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Кривбасс
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
6.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
7.
Шахтёр Донецк
 6 3 1 2 8 - 6 10
8.
Металлист-1925
 3:3 6 3 1 2 7 - 7 10
9.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
10.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
11.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Верес
 3:3 8 1 4 3 12 - 16 7
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
3.
Днепр-1
 7 5 1 1 11 - 7 16
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 5 4 0 1 13 - 7 12
6.
Ворскла
 7 3 2 2 6 - 8 11
7.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
8.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
13.
Металлист-1925
 3:3 8 1 3 4 8 - 11 6
14.
Александрия
 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 3:3 6 0 2 4 1 - 7 2
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Рух Львов Квасница Илья 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Оболонь Taras Moroz 1 6
Верес Балан Денис 1 5
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 5
Весь список
  • 46'
    Кухарук Андрей уходит с поля. Клёц Дмитрий выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Г О О О О Л - Vladyslav Sharay бьет в цель!
  • 36'
    Iago Siqueira сделал результативную передачу.
  • 33'
    Кухарук Андрей получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Г О О О О Л - Evgeniy Shevchenko бьет в цель!
  • 13'
    Балан Денис получил желтую карточку от судьи
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    • 9'
      Ткачук Андрей уходит с поля. Коваленко Иван Александрович выходит вместо него
    • 7'
      УДАЛЕНИЕ! - Курило Игорь увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 4'
      Г О О О О Л - Борячук Андрей бьет в цель!
    • 2'
      Evgeniy Shevchenko получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Верес.
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    Верес
    Ничья
    Металлист-1925
    2.45
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    3.20
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    Верес
    Металлист-1925
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