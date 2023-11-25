Тур: 15. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
4:3
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаEvgeny Shevchenko III
0:1
4' ГолБорячук Андрей
8' Красная карточкаКурило Игорь
13' Желтая карточкаБалан Денис
1:1
14' ГолEvgeny Shevchenko III
33' Желтая карточкаКухарук Андрей
2:1
36' ГолШарай Владислав
2:2
55' ГолРусин Ростислав
2:3
59' ГолТкачук Евгений
68' Желтая карточкаТкачук Евгений
3:3
69' ПенальтиДахновский Виталий
4:3
89' ГолГайдучик Николай
90' Желтая карточкаГайдучик Николай
90'+9
Ход матча
4'
0:1
8'
13'
14'
33'
36'
2:1
55'
59'
2:3
68'
69'
89'
90'
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
37
Мозиль
Олег
17
Курило
Игорь
14
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
71 Vasyl Gakman
-
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Юсов ДмитрийНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Олег Голодюк
История личных встреч
Верес
Металлист-1925
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Станислав
|2
|0.14
|Iago Siqueira
|2 (1)
|0.14
|Evgeny Shevchenko III
|2
|0.14
|Шарай Владислав
|2
|0.14
|Гайдучик Николай
|1
|0.07
|Балан Денис
|1
|0.07
|Близниченко Андрей
|1
|0.07
|Вовченко Семён
|1
|0.07
|Кучеров Валерий
|1 (1)
|0.07
|Дахновский Виталий
|1 (1)
|0.07
|Марусич Максим
|0
|0
|Roman Kovalyuk
|0
|0
|Denys Svityukha
|0
|0
|Vasyl Gakman
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|3 (1)
|0.21
|Юсов Дмитрий
|3
|0.21
|Русин Ростислав
|2
|0.14
|Дмитренко Владислав
|2
|0.14
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.07
|Ткачук Евгений
|1
|0.07
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.07
|Ari Moura
|1
|0.07
|Фарина Марьян
|1
|0.07
|Курило Игорь
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балан Денис
|5
|1
|Evgeny Shevchenko III
|5
|0
|Шарай Владислав
|3
|1
|Кухарук Андрей
|4
|0
|Шестаков Михаил
|4
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Кучеров Валерий
|3
|0
|Iago Siqueira
|3
|0
|Vasyl Gakman
|3
|0
|Марусич Максим
|1
|1
|Шарай Станислав
|2
|0
|Гайдучик Николай
|2
|0
|Сезар Жулио
|1
|0
|Паст Евгений
|1
|0
|Близниченко Андрей
|1
|0
|Кучеренко Александр
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курило Игорь
|2
|2
|Жичиков Максим
|4
|0
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Ткачук Андрей
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Мозиль Олег
|1
|1
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Oleksiy Sydorov
|1
|0
Результаты матчей
Верес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Металлист-1925
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
8
Верес
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Металлист-1925
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
0
5
Верес
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Металлист-1925
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
14%
2
22%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
4
29%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Пропущено
15
11
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
20%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
12 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
16
16
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
2
13%
3
19%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
6
38%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
3
19%
1
6%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Пропущено
21
18
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
24%
2
11%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
4
19%
4
22%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
4
19%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Александрия - Верес 1:0 Верес - Заря 2:2 Минай - Верес 0:0
Верес - Рух Львов 2:5 Днепр-1 - Верес 2:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Верес 0:0 Кривбасс - Верес 2:1 Верес - Черноморец Од 3:1 Верес - Ворскла 1:2 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Полесье 0:2 Кривбасс КР - Верес 1:2 Верес - Карпаты 1:2 Верес - Нива Тернополь 0:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Верес - Ингулец 1:0
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3
Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Металлист-1925 - Заря 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Александрия - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 1:2 Рух Львов - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Агробизнес 1:0 Верес - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 2:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 1:1 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2
Результаты матчей
Верес
Металлист-1925
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Верес
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
51
44
24
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
104
410
410
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|19 - 11
|30
|2.
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|4.
|13
|7
|4
|2
|22 - 13
|25
|5.
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|6.
|14
|4
|8
|2
|11 - 9
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|25 - 16
|19
|8.
|13
|6
|1
|6
|21 - 16
|19
|9.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|15 - 23
|19
|10.
|0:0
|15
|4
|5
|6
|14 - 17
|17
|11.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|12.
|14
|3
|4
|7
|10 - 20
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|8 - 18
|13
|14.
|14
|2
|5
|7
|14 - 23
|11
|15.
|12
|2
|4
|6
|13 - 17
|10
|16.
|15
|0
|6
|9
|6 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|6.
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|7.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|10.
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|13 - 16
|9
|12.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|13.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|5.
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|6.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|15 - 11
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|10.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|7
|2
|0
|5
|10 - 11
|6
|13.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|5
|14.
|7
|0
|3
|4
|3 - 8
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 5