Первый тайм

20' Рукас у центрального круга завалил на газон Руденко.

18' Степанов слева навесил к воротам. Последовала скидка на Берковского, который с трёх метров не попал в створ.

17' Бавин у центрального круга толкнул в спину Берковского.

16' Покидышев помешал Берковскому слева навесить к воротам. После небольшого рикошета мяч полетел в руки Имамову.

14' Руденко откликнулся на заброс вперёд и с линии штрафной площади пробил по воротам. Удар Александра заблокировал Рукас.

13' Хозяева правым флангом разогнали атаку, но потеряли мяч на дальних подступах к штрафной площади.