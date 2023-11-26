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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 20.
Химки
0:0
Первый тайм: 18'
СКА-Хабаровск
0'
Прогнозы 118
Химки 89.8% (106)
X 7.6% (9)
СКА-Хабаровск 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Химки
Ничья
СКА-Хабаровск
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Химки
СКА-Хабаровск

История личных встреч

Химки
СКА-Хабаровск

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

15 матчей

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

МПЛ
3:1
СМРПЛ
3:0
СМРПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПД
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
0.67

Среднее время на гол

108
135

Всего голов

14
3

Голов в среднем за матч

1.56
0.5

Среднее время на гол

57
180

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.27
0.6

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

71
150

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Александр Александрович 7 (1) 0.35
Хосонов Хетаг 5 (2) 0.25
Нетфуллин Равиль 2 0.1
Магомедов Бутта 2 0.1
Яковлев Владислав Геннадьевич 2 0.1
Касимов Тимур 2 0.1
Корян Аршак 2 (1) 0.1
Терехов Сергей 1 0.05
Панченко Кирилл 1 0.05
Исаенко Олег 1 0.05
Волков Захар 1 0.05
Степанов Данил 1 0.05
Берковский Илья 1 0.05
Варатынов Сергей 1 0.05
СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Саид 5 (2) 0.25
Кожемякин Олег 3 0.15
Никитин Кирилл 3 0.15
Симонян Артём 2 0.1
Никитин Андрей Владимирович 1 0.05
Бавин Юрий 1 0.05
Кутовой Максим 1 0.05
Гонгапшев Альбек 1 0.05
Шипунов Тимофей 1 0.05

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голубович Петар 5 0
Варатынов Сергей 4 0
Степанов Данил 3 0
Хосонов Хетаг 1 1
Терехов Сергей 2 0
Кулишев Артём 2 0
Обухов Игорь 2 0
Исаенко Олег 2 0
Скворцов Лев 2 0
Нетфуллин Равиль 0 1
Корян Аршак 1 0
Мохаммад Амир 1 0
Магомедов Бутта 1 0
Андраде Лео 1 0
Волков Захар 1 0
Берковский Илья 1 0
Яковлев Владислав Геннадьевич 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бавин Юрий 4 0
Покидышев Николай 4 0
Никитин Андрей Владимирович 3 0
Подберёзкин Вячеслав 3 0
Бегун Дмитрий 3 0
Петров Илья 2 0
Симонян Артём 2 0
Мусалов Магомед 2 0
Рукас Томас 2 0
Алиев Саид 2 0
Кожемякин Олег 2 0
Корнюшин Даниил 2 0
Яо Жан Шарль 2 0
Рукас Андрюс 1 0
Кутовой Максим 1 0
Имамов Ислам 1 0

Результаты матчей

Химки
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
СКА-Хабаровск
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
5
Химки
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

15
14
Химки
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
СКА-Хабаровск
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
53% (10)
42% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

21
19

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
11 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
40%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 9
2
25%
4
25%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Забито

18
14
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
4
22%
2
14%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
4
22%
2
14%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
3
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

30
19
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
10%
2
11%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
5
17%
2
11%
31-45
5
17%
5
26%
46-60
7
23%
3
16%
61-75
6
20%
4
21%
76-90

Пропущено

20
22
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
3
15%
4
18%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
6
30%
3
14%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
5
25%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0
Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0 Химки - Алания 2:2 Акрон - Химки 0:2 2DROTS - Химки 0:2 Химки - Ленинградец 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1 Арсенал Тула - Химки 0:2 Химки - Кубань 1:1 Химки - Волгарь 0:0 Сокол - Химки 1:0 Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Форте - СКА-Хабаровск 0:2
СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Амкар Пермь 2:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 СКА-Хабаровск - Сокол 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0

Результаты матчей

Химки
СКА-Хабаровск

Точный счет

2:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:0
6 раз 32%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 42%
1
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Химки
СКА-Хабаровск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
2
4
5
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
5
6
4
1.5
1
8
2
8
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
12
7
10
9
1.5
6
13
2
17
2.5
1
18
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 19 11 4 4 21 - 8 37
2.
Химки
 0:0 Заявка 20 10 6 4 30 - 20 36
3.
Тюмень
 Заявка 20 10 5 5 28 - 17 35
4.
Арсенал Тула
 20 9 8 3 26 - 15 35
5.
Акрон
 Заявка 19 10 4 5 26 - 14 34
6.
Алания
 Заявка 19 8 7 4 23 - 21 31
7.
Родина Москва
 Заявка 20 7 7 6 30 - 20 28
8.
КАМАЗ
 Заявка 20 6 7 7 19 - 20 25
9.
Торпедо Москва
 Заявка 19 6 6 7 17 - 20 24
10.
Енисей
 Заявка 20 7 3 10 30 - 29 24
11.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 20 6 6 8 19 - 22 24
12.
Нефтехимик
 Заявка 20 6 6 8 15 - 20 24
13.
Шинник
 Заявка 20 6 6 8 25 - 33 24
14.
Ленинградец
 Заявка 20 6 5 9 16 - 22 23
15.
Кубань
 Заявка 20 5 5 10 17 - 26 20
16.
Сокол
 Заявка 20 5 5 10 18 - 35 20
17.
Волгарь
 Заявка 20 4 7 9 17 - 26 19
18.
Черноморец Нв
 Заявка 20 3 9 8 17 - 26 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 7 1 2 15 - 4 22
2.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
3.
Арсенал Тула
 10 6 3 1 14 - 4 21
4.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
5.
Алания
 Заявка 9 6 2 1 13 - 8 20
6.
Енисей
 Заявка 10 6 1 3 22 - 13 19
7.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
8.
Родина Москва
 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
9.
Акрон
 Заявка 10 5 2 3 15 - 8 17
10.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
11.
Химки
 0:0 Заявка 10 4 5 1 12 - 8 17
12.
Шинник
 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
13.
Кубань
 Заявка 10 3 4 3 10 - 9 13
14.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
15.
Сокол
 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
16.
Черноморец Нв
 Заявка 10 2 4 4 10 - 12 10
17.
Волгарь
 Заявка 10 2 3 5 9 - 17 9
18.
Ленинградец
 Заявка 9 1 3 5 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 0:0 Заявка 10 6 1 3 18 - 12 19
2.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
3.
Ленинградец
 Заявка 11 5 2 4 11 - 13 17
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
5.
Тюмень
 Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
6.
Арсенал Тула
 10 3 5 2 12 - 11 14
7.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 2 5 7 - 10 11
8.
Родина Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 11 11
9.
Алания
 Заявка 10 2 5 3 10 - 13 11
10.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
11.
Шинник
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
12.
Сокол
 Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
13.
Черноморец Нв
 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
14.
Торпедо Москва
 Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
15.
Кубань
 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
16.
КАМАЗ
 Заявка 10 1 3 6 5 - 14 6
17.
Енисей
 Заявка 10 1 2 7 8 - 16 5
18.
СКА-Хабаровск
 0:0 Заявка 10 0 3 7 5 - 16 3
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  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 13
Родина Москва Тимошенко Иван 11
Алания Машуков Ислам 10
Шинник Андреев Игорь 7
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
Тюмень Печенкин Никита 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    20'
    Рукас у центрального круга завалил на газон Руденко.
  • Опасный момент
    18'
    Степанов слева навесил к воротам. Последовала скидка на Берковского, который с трёх метров не попал в створ.
  • Фол, нарушение
    17'
    Бавин у центрального круга толкнул в спину Берковского.
  • 16'
    Покидышев помешал Берковскому слева навесить к воротам. После небольшого рикошета мяч полетел в руки Имамову.
  • 14'
    Руденко откликнулся на заброс вперёд и с линии штрафной площади пробил по воротам. Удар Александра заблокировал Рукас.
  • 13'
    Хозяева правым флангом разогнали атаку, но потеряли мяч на дальних подступах к штрафной площади.
  • 12'
    Гонгапшев переместился на левый фланг атаки, но и оттуда ему мешают доставлять мяч к воротам соперники.
  • 10'
    Хабаровчане уверенно контролируют мяч на чужой половине поля.
  • Фол, нарушение
    9'
    Яо у угла чужой штрафной площади подтолкнул в спину Андраде.
  • 8'
    Гонгапшев справа прошёл вперёд, но в борьбе с соперниками прострелить к воротам не смог.
  • 6'
    Гости активнее проводят первые минуты встречи. С флангом дальневосточники стараются угрожать воротам "Химок".
  • 4'
    Симонян в центре поля нарушил правила.
  • 3'
    Бавин сделал заброс вперёд на Симоняна, у которого не получилась подача к воротам.
  • 2'
    "Химки" играют в красных футболках и чёрных трусах, "СКА-Хабаровск" - в полосатых сине-белых футболках и синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Арене Химки"!
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    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцатого тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «Химки» и «СКА-Хабаровск». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
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      1.68 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 118
    Химки 89.8% (106)
    X 7.6% (9)
    СКА-Хабаровск 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    СКА-Хабаровск
    1.76
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    3.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 0:0 СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Химки
    89.8% (106)
    Ничья
    7.6% (9)
    СКА-Хабаровск
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.04% (61)
    Меньше
    46.96% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    53.04% (61)
    Нет
    46.96% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Химки
    40.7% (48)
    2:0 Химки
    22% (26)
    1:0 Химки
    17.8% (21)
    3:0 Химки
    4.2% (5)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    3:1 Химки
    3.4% (4)
    1:2 СКА-Хабаровск
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Химки
    СКА-Хабаровск
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