Тур: 20.
Позже
История личных встреч
Химки
СКА-Хабаровск
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
15 матчей
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
0.67
Среднее время на гол
108
135
Всего голов
14
3
Голов в среднем за матч
1.56
0.5
Среднее время на гол
57
180
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.27
0.6
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
71
150
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Александр Александрович
|7 (1)
|0.37
|Хосонов Хетаг
|5 (2)
|0.26
|Нетфуллин Равиль
|2
|0.11
|Магомедов Бутта
|2
|0.11
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|2
|0.11
|Касимов Тимур
|2
|0.11
|Корян Аршак
|2 (1)
|0.11
|Терехов Сергей
|1
|0.05
|Панченко Кирилл
|1
|0.05
|Исаенко Олег
|1
|0.05
|Волков Захар
|1
|0.05
|Степанов Данил
|1
|0.05
|Берковский Илья
|1
|0.05
|Варатынов Сергей
|1
|0.05
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Саид
|5 (2)
|0.26
|Кожемякин Олег
|3
|0.16
|Никитин Кирилл
|3
|0.16
|Симонян Артём
|2
|0.11
|Никитин Андрей Владимирович
|1
|0.05
|Бавин Юрий
|1
|0.05
|Кутовой Максим
|1
|0.05
|Гонгапшев Альбек
|1
|0.05
|Шипунов Тимофей
|1
|0.05
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голубович Петар
|5
|0
|Варатынов Сергей
|4
|0
|Степанов Данил
|3
|0
|Хосонов Хетаг
|1
|1
|Терехов Сергей
|2
|0
|Кулишев Артём
|2
|0
|Обухов Игорь
|2
|0
|Исаенко Олег
|2
|0
|Скворцов Лев
|2
|0
|Нетфуллин Равиль
|0
|1
|Корян Аршак
|1
|0
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Магомедов Бутта
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Волков Захар
|1
|0
|Берковский Илья
|1
|0
|Яковлев Владислав Геннадьевич
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бавин Юрий
|4
|0
|Покидышев Николай
|4
|0
|Никитин Андрей Владимирович
|3
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|Бегун Дмитрий
|3
|0
|Петров Илья
|2
|0
|Симонян Артём
|2
|0
|Мусалов Магомед
|2
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Алиев Саид
|2
|0
|Кожемякин Олег
|2
|0
|Корнюшин Даниил
|2
|0
|Яо Жан Шарль
|2
|0
|Рукас Андрюс
|1
|0
|Кутовой Максим
|1
|0
|Имамов Ислам
|1
|0
Результаты матчей
Химки
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
СКА-Хабаровск
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
5
Химки
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
15
14
Химки
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
58% (11)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
СКА-Хабаровск
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
5% (1)
53% (10)
42% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
21
19
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 0
11 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
2
40%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 9
2
25%
4
25%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
25%
2
13%
76-90
Забито
18
14
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
4
22%
2
14%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
4
22%
2
14%
61-75
4
22%
2
14%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
3
25%
3
50%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Забито
30
19
12 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
3
10%
2
11%
1-15
4
13%
3
16%
16-30
5
17%
2
11%
31-45
5
17%
5
26%
46-60
7
23%
3
16%
61-75
6
20%
4
21%
76-90
Пропущено
20
22
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
3
15%
4
18%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
6
30%
3
14%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
5
25%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0
Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2 Химки - Уфа 1:0 Химки - Енисей 1:0 Химки - Алания 2:2 Акрон - Химки 0:2 2DROTS - Химки 0:2 Химки - Ленинградец 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1 Арсенал Тула - Химки 0:2 Химки - Кубань 1:1 Химки - Волгарь 0:0 Сокол - Химки 1:0 Химки - Родина Москва 2:0 Шинник - Химки 1:2 Нефтехимик - Химки 0:1
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Форте - СКА-Хабаровск 0:2
СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Амкар Пермь 2:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 1:1 Нефтехимик - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Кубань 2:0 СКА-Хабаровск - Сокол 1:1 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 СКА-Хабаровск - Химки 3:1 СКА-Хабаровск - Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск - Динамо Махачкала 0:2 Енисей - СКА-Хабаровск 4:2 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 0:0 СКА-Хабаровск - Акрон 1:0 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - СКА-Хабаровск 1:0
Результаты матчей
Химки
СКА-Хабаровск
Точный счет
2:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:0
6 раз 32%
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 42%
1
7 раз 37%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Химки
СКА-Хабаровск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
45
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
45
64
18
28
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
127
109
613
217
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|21 - 8
|37
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 16
|35
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|30 - 20
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 14
|34
|5.
|19
|8
|8
|3
|24 - 15
|32
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|23 - 21
|31
|7.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 19
|25
|8.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|19 - 18
|25
|9.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 27
|24
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 20
|24
|11.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|19 - 22
|23
|12.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 33
|23
|13.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|14 - 20
|21
|14.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|15 - 22
|20
|15.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 32
|20
|16.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 26
|18
|17.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 25
|18
|18.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|14 - 25
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 4
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 8
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|7.
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|12 - 8
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|15.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|16.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 12
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 13
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|6.
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|7.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 11
|11
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|12
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Шинник
|Андреев Игорь
|7
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|7
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 5
Прогнозы на матч Химки - СКА-Хабаровск
Исход игры
Химки
90% (45)
Ничья
6% (3)
СКА-Хабаровск
4% (2)
Тотал 2.5
Больше
48.98% (24)
Меньше
51.02% (25)
Обе команды забьют
Да
53.06% (26)
Нет
46.94% (23)
Популярный счёт
2:1 Химки
42% (21)
1:0 Химки
22% (11)
2:0 Химки
22% (11)
1:1 Ничья
6% (3)
1:2 СКА-Хабаровск
4% (2)
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