Жиронкин рвался вперёд по левому флангу, но против него классно сыграл Петров, сумевший в подкате вынести мяч за боковую. Постепенно подходит к логическому завершению первая половина нашего матча.

Яковлев с левого фланга выполнил заброс вперёд. Бачинский мог получить сферу в хорошей позиции, но Бем совершил очень важный перехват.

ОПАСНО! Порохов получил мяч на левом углу штрафной и низом пробил по воротам. Карабашев отбил снаряд перед собой, но его успел подстраховать Беляев, выбивший сферу за лицевую!

И ещё один угловой смогли заработать тюменцы, вот только опасности у ворот Карабашева не возникло. Ответной атакой ответили питерцы, но Жиронкин передержал мяч, чем и воспользовались гости.

МОМЕНТИЩЕ! Отличная размашистая контратака получилась у питерцев! Жиронкин по центру разогнал этот выпад и отдал пас в левую часть штрафной. Бачинский на исполнение пробивал в правый угол, но Любаков свою команду выручил! Мяч отскочил к Розманову, который находился в офсайде.

Ещё одна атака по правому флангу могла получиться у "Ленинградца", вот только Жиронкин отдал неточный пас на Розманова. Важно удержать преимущество питерскому коллективу до перерыва, поэтому такие ошибки в атаке им только на руку.

Порохов с левого фланга выполнил навес на ближнюю штангу. Получилось неудачно, и Карабашев спокойно поймал игровой снаряд в свои перчатки. Вновь не возникло острого момента у ворот хозяев.

Яковлев с левого фланга сделал заброс в штрафную соперника. Горулёв не смог пробить по воротам, но ещё раньше прозвучал свисток арбитра. В офсайде оказался игрок "Ленинградца".

Балахонцев нарушил правила против Шепелева на чужой половине поля. Что-то активно высказывал игрок "Тюмени" арбитру, однако Кошко решил не награждать футболисты гостей "горчичником".

Татаринов смог получить мяч у правого края штрафной. Беляев сыграл довольно-таки неаккуратно и уронил форварда гостей на газон. Перспективный штрафной заработали гости.

Не смогли создать опасного момента после навеса с правого фланга гости. Очень тяжело даются атаки тюменцам. Пока Карабашев практически без работы.

Карабашев играет великолепно! Сильный заброс вперёд от тюменцев. Татаринов рвался вперёд, но его опередил голкипер хозяев, который вышел за пределы штрафной и головой вынес сферу за лицевую!

Болотов с левого фланга выполнил отличный кросс в штрафную. Балахонцев немного не успел к мячу, и снарядом спокойно завладел голкипер питерского коллектива.

Пауза у нас в игре. Карабашев нуждается в помощи медиков. Видимо, какое-то небольшое повреждение получил голкипер "Ленинградца" в одном из предыдущих эпизодов.

Снова Болотов подключился по левому флангу и выполнил прострел на ближнюю штангу. Микушин сыграл неуверенно, но всё-таки сумел предотвратить опасность у своих ворот.

29' Розманов с правого фланга смог выполнить перспективный пас в центр штрафной, но там уверенно действовал Печенкин, сумевший забрать сферу себе. Продолжают питерцы отвечать своими атаками.

28' Затяжное владение сейчас получается у тюменских футболистов, вот только вскрыть насыщенную оборону "Ленинградца" пока очень непросто. Нужно добавлять гостям.

27' Первая жёлтая карточка в нашем матче. Бем наказан у "Тюмени". Решил защитник поспорить с Кошко по поводу того, кому должен достаться мяч, ушедший за боковую.

26' Практически пустые трибуны сегодня на "Петровском", однако небольшая группа болельщиков собралась на центральной трибуне, которая находится под камерой. Прекрасно слышно крики фанатов.

25' Смогли тюменцы вынести мяч из своей штрафной, однако на подборе был Яковлев, который в одно касание закончил атаку своей команды. Получилось крайне неточно.

24' Бачинский получил мяч в левой части штрафной, убрал сферу под правую ногу, а затем попытался нанести удар в дальний угол ворот. Мяч попал в спину Бему и вылетел за лицевую. Угловой разыграют питерцы.

23' Половина первого тайма уже позади. Равный футбол пока мы наблюдаем, однако футболисты "Ленинградца" уже успели открыть счёт. Интригующее продолжение матча нас ожидает.

22' Штрафной в глубине поля заработали питерцы. Суханов выполнил заброс, Бачинский головой скинул мяч к воротам, но там уверенно сыграл Болотов, сумевший выбить снаряд к центру поля.

21' Вновь гости попытались закрепиться на половине поля соперника, но опытный Беляев здорово сыграл на опережении, а Татаринов нарушил против него правила.