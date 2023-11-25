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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 20.
Ленинградец
1:0
Первый тайм: 45'
Тюмень
0'
1:0
15' Пенальти
Суханов Эдуард
24' Желтая карточка
Бем Александр

Ход матча

15'
Суханов Эдуард
1:0
24'
 
Бем Александр
Прогнозы 119
Ленинградец 18.5% (22)
X 22.7% (27)
Тюмень 58.8% (70)
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Ленинградец
Тюмень

История личных встреч

Ленинградец
Тюмень

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Ленинградец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суханов Эдуард 3 (2) 0.15
Яковлев Андрей 2 0.1
Бачинский Максим 2 0.1
Жиронкин Виталий 2 0.1
Розманов Никита 2 0.1
Микушин Владислав 1 0.05
Маркин Михаил 1 (1) 0.05
Колесниченко Кирилл 1 (1) 0.05
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Порохов Илья 5 (2) 0.25
Шитов Виталий 4 0.2
Байтуков Руслан 3 0.15
Татаринов Евгений 3 (1) 0.15
Коротаев Александр 2 0.1
Бем Александр 2 0.1
Маркелов Иван 2 (1) 0.1
Кобялко Антон 1 0.05
Чуканов Андреа 1 0.05
Печенкин Никита 1 0.05
Синяк Антон 1 0.05
Болотов Евгений 1 0.05
Самойлов Денис 1 0.05

Карточки

Ленинградец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суханов Эдуард 5 0
Маркин Михаил 4 0
Бачинский Максим 3 0
Розманов Никита 3 0
Каптилов Валерий 2 0
Смирнов Егор 2 0
Шепелев Владислав 2 0
Костин Сергей 1 0
Сиротов Владислав 1 0
Яковлев Андрей 1 0
Казаков Руслан 1 0
Левин Максим 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Микушин Владислав 1 0
Ильин Сергей 1 0
Хитяев Андрей 1 0
Николаев Сергей 1 0
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Печенкин Никита 4 1
Самойлов Денис 3 1
Байтуков Руслан 4 0
Дружинин Игорь 4 0
Татаринов Евгений 2 1
Шитов Виталий 3 0
Маркелов Иван 2 0
Бем Александр 2 0
Синяк Антон 2 0
Болотов Евгений 2 0
Балахонцев Никита 2 0
Мырзаков Кирилл 1 0
Порохов Илья 1 0

Результаты матчей

Ленинградец
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Тюмень
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
4
Ленинградец
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Тюмень
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

9
15
Ленинградец
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
79% (15)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Тюмень
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 11
1
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
20%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
2
18%
7
44%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Забито

14
27
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
9 Не забивали 3
1
7%
3
11%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
2
14%
7
26%
46-60
4
29%
5
19%
61-75
3
21%
9
33%
76-90

Пропущено

23
17
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
17%
2
12%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
1
4%
6
35%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
6
26%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ленинградец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черноморец Нв - Ленинградец 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Кубань 0:1 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1
Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Алания - Ленинградец 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:1 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 Химки - Ленинградец 2:1 Ленинградец - Волгарь 0:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 КАМАЗ - Ленинградец 1:1 Сокол - Ленинградец 0:1 Ленинградец - Акрон 1:1 Ленинградец - Шинник 0:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Енисей - Ленинградец 0:1 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0
Тюмень
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Тюмень - Кубань 3:0 Тюмень - Сокол 2:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2
Черноморец Нв - Тюмень 0:1 Тюмень - Волгарь 1:0 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0 Кубань - Тюмень 1:1 Тюмень - Родина Москва 2:2 Алания - Тюмень 1:1 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Акрон - Тюмень 1:2 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Тюмень - Енисей 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 Тюмень - Химки 3:1

Результаты матчей

Ленинградец
Тюмень

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:1
6 раз 32%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
7 раз 37%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ленинградец
Тюмень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
9
1.5
3
6
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
16
3
2
17
1.5
8
11
1
18
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 19 11 4 4 21 - 8 37
2.
Химки
 Заявка 19 10 5 4 30 - 20 35
3.
Тюмень
 0:1 Заявка 20 10 5 5 28 - 17 35
4.
Акрон
 Заявка 19 10 4 5 26 - 14 34
5.
Арсенал Тула
 19 8 8 3 24 - 15 32
6.
Алания
 Заявка 19 8 7 4 23 - 21 31
7.
Родина Москва
 Заявка 19 6 7 6 28 - 19 25
8.
КАМАЗ
 Заявка 19 6 7 6 19 - 18 25
9.
Енисей
 Заявка 19 7 3 9 29 - 27 24
10.
Торпедо Москва
 Заявка 19 6 6 7 17 - 20 24
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 19 6 5 8 19 - 22 23
12.
Шинник
 Заявка 19 6 5 8 25 - 33 23
13.
Ленинградец
 1:0 Заявка 20 6 5 9 16 - 22 23
14.
Нефтехимик
 Заявка 19 5 6 8 14 - 20 21
15.
Кубань
 3:1 Заявка 20 5 5 10 17 - 26 20
16.
Сокол
 1:3 Заявка 20 5 5 10 18 - 35 20
17.
Волгарь
 Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
18.
Черноморец Нв
 Заявка 19 3 9 7 17 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 7 1 2 15 - 4 22
2.
Тюмень
 0:1 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
4.
Алания
 Заявка 9 6 2 1 13 - 8 20
5.
Енисей
 Заявка 10 6 1 3 22 - 13 19
6.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
7.
Арсенал Тула
 9 5 3 1 12 - 4 18
8.
Акрон
 Заявка 10 5 2 3 15 - 8 17
9.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
10.
Химки
 Заявка 9 4 4 1 12 - 8 16
11.
Шинник
 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
12.
Родина Москва
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
13.
Кубань
 3:1 Заявка 10 3 4 3 10 - 9 13
14.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
15.
Сокол
 1:3 Заявка 10 3 3 4 9 - 13 12
16.
Черноморец Нв
 Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17.
Волгарь
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
18.
Ленинградец
 1:0 Заявка 9 1 3 5 5 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 10 6 1 3 18 - 12 19
2.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
3.
Ленинградец
 1:0 Заявка 11 5 2 4 11 - 13 17
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
5.
Тюмень
 0:1 Заявка 10 4 2 4 11 - 12 14
6.
Арсенал Тула
 10 3 5 2 12 - 11 14
7.
Родина Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 11 11
8.
Алания
 Заявка 10 2 5 3 10 - 13 11
9.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
10.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
11.
Сокол
 1:3 Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
12.
Черноморец Нв
 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
13.
Шинник
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
15.
Кубань
 3:1 Заявка 10 2 1 7 7 - 17 7
16.
КАМАЗ
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
17.
Енисей
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 12
Алания Машуков Ислам 10
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Шинник Андреев Игорь 7
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Порохов с левого фланга выполнил навес на ближнюю штангу. Получилось неудачно, и Карабашев спокойно поймал игровой снаряд в свои перчатки. Вновь не возникло острого момента у ворот хозяев. 
  • 43'
    Ещё одна атака по правому флангу могла получиться у "Ленинградца", вот только Жиронкин отдал неточный пас на Розманова. Важно удержать преимущество питерскому коллективу до перерыва, поэтому такие ошибки в атаке им только на руку. 
  • Опасный момент
    42'
    МОМЕНТИЩЕ! Отличная размашистая контратака получилась у питерцев! Жиронкин по центру разогнал этот выпад и отдал пас в левую часть штрафной. Бачинский на исполнение пробивал в правый угол, но Любаков свою команду выручил! Мяч отскочил к Розманову, который находился в офсайде. 
  • Угловой
    41'
    И ещё один угловой смогли заработать тюменцы, вот только опасности у ворот Карабашева не возникло. Ответной атакой ответили питерцы, но Жиронкин передержал мяч, чем и воспользовались гости. 
  • Опасный момент
    40'
    ОПАСНО! Порохов получил мяч на левом углу штрафной и низом пробил по воротам. Карабашев отбил снаряд перед собой, но его успел подстраховать Беляев, выбивший сферу за лицевую!
  • 39'
    Яковлев с левого фланга выполнил заброс вперёд. Бачинский мог получить сферу в хорошей позиции, но Бем совершил очень важный перехват. 
  • 38'
    Жиронкин рвался вперёд по левому флангу, но против него классно сыграл Петров, сумевший в подкате вынести мяч за боковую. Постепенно подходит к логическому завершению первая половина нашего матча. 
  • 37'
    Снова Болотов подключился по левому флангу и выполнил прострел на ближнюю штангу. Микушин сыграл неуверенно, но всё-таки сумел предотвратить опасность у своих ворот. 
  • Травма, повреждение
    36'
    Пауза у нас в игре. Карабашев нуждается в помощи медиков. Видимо, какое-то небольшое повреждение получил голкипер "Ленинградца" в одном из предыдущих эпизодов. 
  • 35'
    Болотов с левого фланга выполнил отличный кросс в штрафную. Балахонцев немного не успел к мячу, и снарядом спокойно завладел голкипер питерского коллектива. 
  • 34'
    Карабашев играет великолепно! Сильный заброс вперёд от тюменцев. Татаринов рвался вперёд, но его опередил голкипер хозяев, который вышел за пределы штрафной и головой вынес сферу за лицевую!
  • 33'
    Не смогли создать опасного момента после навеса с правого фланга гости. Очень тяжело даются атаки тюменцам. Пока Карабашев практически без работы. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Татаринов смог получить мяч у правого края штрафной. Беляев сыграл довольно-таки неаккуратно и уронил форварда гостей на газон. Перспективный штрафной заработали гости. 
  • Судья
    31'
    Балахонцев нарушил правила против Шепелева на чужой половине поля. Что-то активно высказывал игрок "Тюмени" арбитру, однако Кошко решил не награждать футболисты гостей "горчичником". 
  • Офсайд
    30'
    Яковлев с левого фланга сделал заброс в штрафную соперника. Горулёв не смог пробить по воротам, но ещё раньше прозвучал свисток арбитра. В офсайде оказался игрок "Ленинградца". 
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    • 29'
      Розманов с правого фланга смог выполнить перспективный пас в центр штрафной, но там уверенно действовал Печенкин, сумевший забрать сферу себе. Продолжают питерцы отвечать своими атаками. 
    • 28'
      Затяжное владение сейчас получается у тюменских футболистов, вот только вскрыть насыщенную оборону "Ленинградца" пока очень непросто. Нужно добавлять гостям. 
    • Желтая карточка
      27'
      Первая жёлтая карточка в нашем матче. Бем наказан у "Тюмени". Решил защитник поспорить с Кошко по поводу того, кому должен достаться мяч, ушедший за боковую. 
    • 26'
      Практически пустые трибуны сегодня на "Петровском", однако небольшая группа болельщиков собралась на центральной трибуне, которая находится под камерой. Прекрасно слышно крики фанатов. 
    • 25'
      Смогли тюменцы вынести мяч из своей штрафной, однако на подборе был Яковлев, который в одно касание закончил атаку своей команды. Получилось крайне неточно. 
    • Угловой
      24'
      Бачинский получил мяч в левой части штрафной, убрал сферу под правую ногу, а затем попытался нанести удар в дальний угол ворот. Мяч попал в спину Бему и вылетел за лицевую. Угловой разыграют питерцы. 
    • 23'
      Половина первого тайма уже позади. Равный футбол пока мы наблюдаем, однако футболисты "Ленинградца" уже успели открыть счёт. Интригующее продолжение матча нас ожидает. 
    • 22'
      Штрафной в глубине поля заработали питерцы. Суханов выполнил заброс, Бачинский головой скинул мяч к воротам, но там уверенно сыграл Болотов, сумевший выбить снаряд к центру поля. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Вновь гости попытались закрепиться на половине поля соперника, но опытный Беляев здорово сыграл на опережении, а Татаринов нарушил против него правила. 
    • 20'
      Далеко вбросили гости аут с левого фланга. Сфера отскочила к Порохову, который с 11 метров нанёс удар по воротам "Ленинградца". Карабашев действовал спокойно и мяч в свои перчатки забрал. 
    • Угловой
      19'
      Угловой на левом фланге заработали тюменские футболисты. После навеса с корнера Карабашев вышел из ворот и кулаком вынес снаряд за пределы своей штрафной. 
    • 18'
      Думаю, что теперь гораздо интереснее пойдёт у нас игра. Тюменцам сегодня нужно набирать заветные три балла, дабы уйти на зимний перерыв в верху турнирной таблице. 
    • Пенальти
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! СУХАНОВ! Уверенно капитан "Ленинградца" реализовал "точку"! Пробил он в левый угол, а Любаков улетел к противположной штанге!
       
    • Пенальти!
      16'
      Пенальти в ворота "Тюмени"! Заработали питерцы угловой на правом фланге. Последовал розыгрыш, после которого мяч получил Беляев и от лицевой пытался выполнить кросс в центр. Сфера попала в руку Болотову. Чистейший пенальти. 
    • 15'
      Бачинский поборолся за мяч в чужой штрафной. Сфера отскочила к Яковлеву, который с правой ноги пробивал по воротам. Защитники приняли на себя этот опасный выстрел игрока "Ленинградца". 
    • 14'
      Есть первый удар по воротам! Розманов с правого фланга выполнил навес к линии штрафной. Жиронкин головой смог пробить по воротам, однако сфера прошла очень далеко от створа. 
    • 13'
      Суханов из центра поля пытался отдать обостряющий пас на правый фланг, но там уверенно в перехвате действовал Коротаев. Уверенно выглядят в обороне игроки "Тюмени". 
    • 12'
      Любаков далеко выскочил за пределы штрафной и вынес мяч за боковую. Очередной заброс за спины защитникам выполнили футболисты "Ленинградца". Интересная тактика у подопечных Сергея Кирьякова. 
    • 11'
      Активен правый фланг у "Тюмени". Бем подключился к атаке, но передача Дружинина получилась сильной, и игровой снаряд ушёл за боковую. В комбинационный футбол пытаются играть тюменские футболисты. 
    • 10'
      Яковлев получил мяч на левом фланге и выполнил сильный заброс к линии штрафной соперника. Бачинский рвался к мячу, но его опередил Любаков, вовремя вышедший из ворот. 
    • 9'
      Розманов с правого фланга выполнил заброс вперёд, но там никого из партнёров не оказалось. Печенкин спокойно сферой завладел. Практически пешком передвигаются футболисты по полю. 
    • 8'
      Позиционная атака получилась у гостей. Болотов с левого фланга выполнял прострел в центр штрафной, но защитники питерской команды смогли отбиться. 
    • Судья
      7'
      Каптилов в центре поля сыграл рукой, что не ушло от зоркого взгляда арбитра. Обслуживает сегодняшнюю встречу Юнус Кошко из города Белореченск. Желаем ему лёгкой работы!
    • 6'
      Напомню, что тюменцы выступают великолепно в этом сезоне и заслуженно занимают вторую строчку в турнирной таблице. "Ленинградец" ведёт борьбу за выживание и пока делает это успешно. 
    • 5'
      Очень низкий темп на старте матча предлагаю друг другу соперники. Сложно ожидать феерии от команд в таких неприятных погодных условиях. Холодно сегодня в Питере. Термометры показывают 7 градусов со знаком минус. 
    • 4'
      В отвратительном состоянии сегодня газон на "Петровском". Испортила, конечно, погода футбольное покрытие. Линии сегодня нарисованы красным, а на самом поле виднеются белые снежные пятна. 
    • 3'
      Активно начинают эту встречу питерские футболисты. Суханов с правого фланга выполнил высокий навес в штрафную, но Любаков уверенно смог поймать мяч в свои перчатки. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в чёрном комплекте формы, тюменцы играют в белых футболках и чёрных трусах. Ворота "Ленинградца" в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 20-го тура Мелбет-Первой лиги, в котором "Ленинградец" на своём поле будет принимать "Тюмень". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 29.4% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Ленинградец 18.5% (22)
    X 22.7% (27)
    Тюмень 58.8% (70)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ленинградец
    Ничья
    Тюмень
    2.90
    3.90
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    8.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ленинградец 1:0 Тюмень

    Исход игры
    Ленинградец
    18.5% (22)
    Ничья
    22.7% (27)
    Тюмень
    58.8% (70)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.35% (51)
    Меньше
    55.65% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    62.61% (72)
    Нет
    37.39% (43)
    Популярный счёт
    1:2 Тюмень
    29.4% (35)
    0:1 Тюмень
    21% (25)
    1:1 Ничья
    19.3% (23)
    1:0 Ленинградец
    8.4% (10)
    2:1 Ленинградец
    8.4% (10)
    0:2 Тюмень
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:3 Тюмень
    1.7% (2)
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