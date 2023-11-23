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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024
Тур: 20.
Ленинградец
 
Позже
Тюмень
Прогнозы 56
Ленинградец 16.1% (9)
X 25% (14)
Тюмень 58.9% (33)
Все прогнозы
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Ленинградец
Ничья
Тюмень
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История личных встреч

Ленинградец
Тюмень

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Ленинградец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яковлев Андрей 2 0.11
Бачинский Максим 2 0.11
Жиронкин Виталий 2 0.11
Розманов Никита 2 0.11
Суханов Эдуард 2 (1) 0.11
Микушин Владислав 1 0.05
Маркин Михаил 1 (1) 0.05
Колесниченко Кирилл 1 (1) 0.05
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Порохов Илья 5 (2) 0.26
Шитов Виталий 4 0.21
Байтуков Руслан 3 0.16
Татаринов Евгений 3 (1) 0.16
Коротаев Александр 2 0.11
Бем Александр 2 0.11
Маркелов Иван 2 (1) 0.11
Кобялко Антон 1 0.05
Чуканов Андреа 1 0.05
Печенкин Никита 1 0.05
Синяк Антон 1 0.05
Болотов Евгений 1 0.05
Самойлов Денис 1 0.05

Карточки

Ленинградец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суханов Эдуард 5 0
Маркин Михаил 4 0
Бачинский Максим 3 0
Розманов Никита 3 0
Каптилов Валерий 2 0
Смирнов Егор 2 0
Шепелев Владислав 2 0
Костин Сергей 1 0
Сиротов Владислав 1 0
Яковлев Андрей 1 0
Казаков Руслан 1 0
Левин Максим 1 0
Колесниченко Кирилл 1 0
Микушин Владислав 1 0
Ильин Сергей 1 0
Хитяев Андрей 1 0
Николаев Сергей 1 0
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Печенкин Никита 4 1
Самойлов Денис 3 1
Байтуков Руслан 4 0
Дружинин Игорь 4 0
Татаринов Евгений 2 1
Шитов Виталий 3 0
Маркелов Иван 2 0
Синяк Антон 2 0
Болотов Евгений 2 0
Балахонцев Никита 2 0
Бем Александр 1 0
Мырзаков Кирилл 1 0
Порохов Илья 1 0

Результаты матчей

Ленинградец
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Тюмень
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
4
Ленинградец
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Тюмень
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

9
15
Ленинградец
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
79% (15)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Тюмень
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 11
1
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
20%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
2
18%
7
44%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Забито

14
27
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
9 Не забивали 3
1
7%
3
11%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
2
14%
7
26%
46-60
4
29%
5
19%
61-75
3
21%
9
33%
76-90

Пропущено

23
17
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
17%
2
12%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
1
4%
6
35%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
6
26%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ленинградец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черноморец Нв - Ленинградец 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Кубань 0:1 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1
Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Алания - Ленинградец 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:1 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 Химки - Ленинградец 2:1 Ленинградец - Волгарь 0:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 КАМАЗ - Ленинградец 1:1 Сокол - Ленинградец 0:1 Ленинградец - Акрон 1:1 Ленинградец - Шинник 0:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Енисей - Ленинградец 0:1 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0
Тюмень
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Тюмень - Кубань 3:0 Тюмень - Сокол 2:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2
Черноморец Нв - Тюмень 0:1 Тюмень - Волгарь 1:0 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0 Кубань - Тюмень 1:1 Тюмень - Родина Москва 2:2 Алания - Тюмень 1:1 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Акрон - Тюмень 1:2 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Тюмень - Енисей 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 Тюмень - Химки 3:1

Результаты матчей

Ленинградец
Тюмень

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:1
6 раз 32%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
7 раз 37%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ленинградец
Тюмень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
9
1.5
3
6
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
16
3
2
17
1.5
8
11
1
18
2.5
3
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 19 11 4 4 21 - 8 37
2.
Тюмень
 Заявка 19 10 5 4 28 - 16 35
3.
Химки
 Заявка 19 10 5 4 30 - 20 35
4.
Акрон
 Заявка 19 10 4 5 26 - 14 34
5.
Арсенал Тула
 19 8 8 3 24 - 15 32
6.
Алания
 Заявка 19 8 7 4 23 - 21 31
7.
Родина Москва
 Заявка 19 6 7 6 28 - 19 25
8.
КАМАЗ
 Заявка 19 6 7 6 19 - 18 25
9.
Енисей
 Заявка 19 7 3 9 29 - 27 24
10.
Торпедо Москва
 Заявка 19 6 6 7 17 - 20 24
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 19 6 5 8 19 - 22 23
12.
Шинник
 Заявка 19 6 5 8 25 - 33 23
13.
Нефтехимик
 Заявка 19 5 6 8 14 - 20 21
14.
Ленинградец
 Заявка 19 5 5 9 15 - 22 20
15.
Сокол
 Заявка 19 5 5 9 17 - 32 20
16.
Волгарь
 Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
17.
Черноморец Нв
 Заявка 19 3 9 7 17 - 25 18
18.
Кубань
 Заявка 19 4 5 10 14 - 25 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 Заявка 10 7 1 2 15 - 4 22
2.
Тюмень
 Заявка 10 6 3 1 17 - 5 21
3.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 6 3 1 14 - 6 21
4.
Алания
 Заявка 9 6 2 1 13 - 8 20
5.
Енисей
 Заявка 10 6 1 3 22 - 13 19
6.
КАМАЗ
 Заявка 10 5 4 1 14 - 6 19
7.
Арсенал Тула
 9 5 3 1 12 - 4 18
8.
Акрон
 Заявка 10 5 2 3 15 - 8 17
9.
Торпедо Москва
 Заявка 10 5 2 3 12 - 10 17
10.
Химки
 Заявка 9 4 4 1 12 - 8 16
11.
Шинник
 Заявка 10 4 4 2 15 - 13 16
12.
Родина Москва
 Заявка 9 4 2 3 14 - 8 14
13.
Кубань
 Заявка 10 3 4 3 10 - 9 13
14.
Нефтехимик
 Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
15.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
16.
Черноморец Нв
 Заявка 9 2 4 3 10 - 11 10
17.
Волгарь
 Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
18.
Ленинградец
 Заявка 8 0 3 5 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 10 6 1 3 18 - 12 19
2.
Акрон
 Заявка 9 5 2 2 11 - 6 17
3.
Ленинградец
 Заявка 11 5 2 4 11 - 13 17
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 15
5.
Тюмень
 Заявка 9 4 2 3 11 - 11 14
6.
Арсенал Тула
 10 3 5 2 12 - 11 14
7.
Родина Москва
 Заявка 10 2 5 3 14 - 11 11
8.
Алания
 Заявка 10 2 5 3 10 - 13 11
9.
Волгарь
 Заявка 10 2 4 4 8 - 9 10
10.
Нефтехимик
 Заявка 9 2 2 5 6 - 10 8
11.
Сокол
 Заявка 10 2 2 6 9 - 22 8
12.
Черноморец Нв
 Заявка 10 1 5 4 7 - 14 8
13.
Шинник
 Заявка 9 2 1 6 10 - 20 7
14.
Торпедо Москва
 Заявка 9 1 4 4 5 - 10 7
15.
КАМАЗ
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
16.
Енисей
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
17.
Кубань
 Заявка 9 1 1 7 4 - 16 4
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 0 2 7 5 - 16 2
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Арсенал Тула Окоронкво Джонатан Теофилус 12
Алания Машуков Ислам 10
Родина Москва Тимошенко Иван 9
Шинник Андреев Игорь 7
Химки Руденко Александр Александрович 7
Весь список

Топ нарушителей
Торпедо Москва Бородин Сергей Алексеевич 7
КАМАЗ Горелов Павел 7
КАМАЗ Фартуна Борис 7
КАМАЗ Гаглоев Александр 1 5
КАМАЗ Гюрджан Артём 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ленинградец - Тюмень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 ноября 2023, осталось 2 дня 5 часов 5 минут.



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    • Прогнозы 56
    Ленинградец 16.1% (9)
    X 25% (14)
    Тюмень 58.9% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ленинградец
    Ничья
    Тюмень
    3.55
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    Прогнозы на матч Ленинградец - Тюмень

    Исход игры
    Ленинградец
    14.8% (8)
    Ничья
    24.1% (13)
    Тюмень
    61.1% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.28% (24)
    Меньше
    54.72% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    62.26% (33)
    Нет
    37.74% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Тюмень
    33.3% (18)
    1:1 Ничья
    20.4% (11)
    0:1 Тюмень
    14.8% (8)
    1:0 Ленинградец
    11.1% (6)
    0:2 Тюмень
    5.6% (3)
    0:3 Тюмень
    3.7% (2)
    2:1 Ленинградец
    3.7% (2)
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