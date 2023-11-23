Тур: 20.
Позже
История личных встреч
Ленинградец
Тюмень
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Ленинградец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яковлев Андрей
|2
|0.11
|Бачинский Максим
|2
|0.11
|Жиронкин Виталий
|2
|0.11
|Розманов Никита
|2
|0.11
|Суханов Эдуард
|2 (1)
|0.11
|Микушин Владислав
|1
|0.05
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.05
|Колесниченко Кирилл
|1 (1)
|0.05
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Порохов Илья
|5 (2)
|0.26
|Шитов Виталий
|4
|0.21
|Байтуков Руслан
|3
|0.16
|Татаринов Евгений
|3 (1)
|0.16
|Коротаев Александр
|2
|0.11
|Бем Александр
|2
|0.11
|Маркелов Иван
|2 (1)
|0.11
|Кобялко Антон
|1
|0.05
|Чуканов Андреа
|1
|0.05
|Печенкин Никита
|1
|0.05
|Синяк Антон
|1
|0.05
|Болотов Евгений
|1
|0.05
|Самойлов Денис
|1
|0.05
Карточки
Ленинградец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суханов Эдуард
|5
|0
|Маркин Михаил
|4
|0
|Бачинский Максим
|3
|0
|Розманов Никита
|3
|0
|Каптилов Валерий
|2
|0
|Смирнов Егор
|2
|0
|Шепелев Владислав
|2
|0
|Костин Сергей
|1
|0
|Сиротов Владислав
|1
|0
|Яковлев Андрей
|1
|0
|Казаков Руслан
|1
|0
|Левин Максим
|1
|0
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Ильин Сергей
|1
|0
|Хитяев Андрей
|1
|0
|Николаев Сергей
|1
|0
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Печенкин Никита
|4
|1
|Самойлов Денис
|3
|1
|Байтуков Руслан
|4
|0
|Дружинин Игорь
|4
|0
|Татаринов Евгений
|2
|1
|Шитов Виталий
|3
|0
|Маркелов Иван
|2
|0
|Синяк Антон
|2
|0
|Болотов Евгений
|2
|0
|Балахонцев Никита
|2
|0
|Бем Александр
|1
|0
|Мырзаков Кирилл
|1
|0
|Порохов Илья
|1
|0
Результаты матчей
Ленинградец
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Тюмень
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
4
Ленинградец
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Тюмень
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
9
15
Ленинградец
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
79% (15)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Тюмень
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 11
1
33%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
20%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
2
18%
7
44%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
3
23%
2
33%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Забито
14
27
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
9 Не забивали 3
1
7%
3
11%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
2
14%
7
26%
46-60
4
29%
5
19%
61-75
3
21%
9
33%
76-90
Пропущено
23
17
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
17%
2
12%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
1
4%
6
35%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
6
26%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ленинградец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Черноморец Нв - Ленинградец 0:1 Волгарь - Ленинградец 1:2 Ленинградец - Кубань 0:1 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1
Ленинградец - Нефтехимик 1:2 Алания - Ленинградец 1:0 Ленинградец - Черноморец Нв 0:1 Торпедо Москва - Ленинградец 2:3 КАМАЗ - Ленинградец 1:0 Химки - Ленинградец 2:1 Ленинградец - Волгарь 0:0 Ленинградец - Динамо Махачкала 1:2 КАМАЗ - Ленинградец 1:1 Сокол - Ленинградец 0:1 Ленинградец - Акрон 1:1 Ленинградец - Шинник 0:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Ленинградец - Родина Москва 1:1 Енисей - Ленинградец 0:1 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0
Тюмень
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Динамо Махачкала - Тюмень 3:1 Тюмень - Кубань 3:0 Тюмень - Сокол 2:0 Нефтехимик - Тюмень 0:2
Черноморец Нв - Тюмень 0:1 Тюмень - Волгарь 1:0 Тюмень - Торпедо Москва 0:0 Шинник - Тюмень 1:2 Динамо Владивосток - Тюмень 2:0 Кубань - Тюмень 1:1 Тюмень - Родина Москва 2:2 Алания - Тюмень 1:1 Тюмень - Арсенал Тула 1:2 Акрон - Тюмень 1:2 Тюмень - Динамо Махачкала 0:0 КАМАЗ - Тюмень 2:1 Тюмень - Ленинградец 4:0 Тюмень - Енисей 1:0 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:0 Тюмень - Химки 3:1
Результаты матчей
Ленинградец
Тюмень
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:1
6 раз 32%
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
7 раз 37%
2
1 раз 5%
3
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
5 раз 26%
0
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ленинградец
Тюмень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
81
29
36
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
163
217
811
118
316
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|21 - 8
|37
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|28 - 16
|35
|3.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|30 - 20
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 14
|34
|5.
|19
|8
|8
|3
|24 - 15
|32
|6.
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|23 - 21
|31
|7.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 19
|25
|8.
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|19 - 18
|25
|9.
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|29 - 27
|24
|10.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 20
|24
|11.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|19 - 22
|23
|12.
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 33
|23
|13.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|14 - 20
|21
|14.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|15 - 22
|20
|15.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 32
|20
|16.
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 26
|18
|17.
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|17 - 25
|18
|18.
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|14 - 25
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 4
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 5
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|13 - 8
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|7.
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 8
|17
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 10
|17
|10.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|12 - 8
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|12.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|14.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|15.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|16.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|18 - 12
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|3.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 13
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|15
|5.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 11
|14
|6.
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|7.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 11
|11
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|10 - 13
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 9
|10
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 22
|8
|12.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|7 - 14
|8
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
- — Выход в Премьер-лигу
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет во Вторую лигу
|Арсенал Тула
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|12
|Алания
|Машуков Ислам
|10
|Родина Москва
|Тимошенко Иван
|9
|Шинник
|Андреев Игорь
|7
|Химки
|Руденко Александр Александрович
|7
|Торпедо Москва
|Бородин Сергей Алексеевич
|7
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|7
|КАМАЗ
|Фартуна Борис
|7
|КАМАЗ
|Гаглоев Александр
|1 5
|КАМАЗ
|Гюрджан Артём
|1 5
Прогнозы на матч Ленинградец - Тюмень
Исход игры
Ленинградец
14.8% (8)
Ничья
24.1% (13)
Тюмень
61.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
45.28% (24)
Меньше
54.72% (29)
Обе команды забьют
Да
62.26% (33)
Нет
37.74% (20)
Популярный счёт
1:2 Тюмень
33.3% (18)
1:1 Ничья
20.4% (11)
0:1 Тюмень
14.8% (8)
1:0 Ленинградец
11.1% (6)
0:2 Тюмень
5.6% (3)
0:3 Тюмень
3.7% (2)
2:1 Ленинградец
3.7% (2)
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