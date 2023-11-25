Тур: 15. Стадион: Minaj Arena.
0'
5' Желтая карточкаTaras Dmytruk
55' Желтая карточкаНемчанинов Дмитрий
63' Желтая карточкаПетько Сергей
0:1
64' ГолViktor Bliznichenko
81' Желтая карточкаВакулко Юрий
86' Вторая желтая карточкаВакулко Юрий
90'+6
Ход матча
63'
64'
81'
86'
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
78
Кожушко
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Danylo Golub
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Нападающий
-
14 Лунёв МаксимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Минай
Кривбасс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.13
|Yegor Gunichev
|2
|0.13
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.13
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Задерака Максим
|6
|0.4
|Кожушко Олег
|6
|0.4
|Бескоровайный Данил
|3
|0.2
|Кузык Денис
|2
|0.13
|Hrvoje Ilic
|2 (1)
|0.13
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.13
|Дибанго Иван
|1
|0.07
|Дебелко Роман
|1
|0.07
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.07
|Понедельник Андрей
|1
|0.07
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.07
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.07
|Стецков Тимур
|0
|0
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Бизимана Джихад
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vadym Vitenchuk
|4
|0
|Мельник Александр
|2
|1
|Петько Сергей
|3
|0
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Taras Dmytruk
|3
|0
|Кораблин Тимур
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кожушко Олег
|5
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|1
|Бизимана Джихад
|4
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Вакулко Юрий
|1
|1
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Результаты матчей
Минай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Кривбасс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
1
Минай
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Кривбасс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
1
11
Минай
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Кривбасс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
3
15
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
33%
3
20%
61-75
1
33%
3
20%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
33%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
4
31%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
3
33%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
6
27
3 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
9 Не забивали 3
1
17%
4
15%
1-15
1
17%
1
4%
16-30
1
17%
9
33%
31-45
1
17%
4
15%
46-60
1
17%
4
15%
61-75
1
17%
5
19%
76-90
Пропущено
24
14
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
0
0%
4
29%
1-15
5
21%
3
21%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
6
25%
3
21%
61-75
8
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0
Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0
Кривбасс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3
Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0
Результаты матчей
Минай
Кривбасс
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Минай
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|19 - 11
|30
|2.
|15
|9
|3
|3
|27 - 14
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|4.
|13
|7
|4
|2
|22 - 13
|25
|5.
|14
|6
|6
|2
|24 - 16
|24
|6.
|14
|4
|8
|2
|11 - 9
|20
|7.
|11
|6
|1
|4
|25 - 16
|19
|8.
|13
|6
|1
|6
|21 - 16
|19
|9.
|14
|5
|3
|6
|15 - 23
|18
|10.
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|11.
|3:3
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|12.
|14
|3
|4
|7
|10 - 20
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|8 - 18
|13
|14.
|12
|2
|4
|6
|13 - 17
|10
|15.
|3:3
|14
|1
|6
|7
|13 - 23
|9
|16.
|15
|0
|6
|9
|6 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|2.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|6.
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|7.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|8.
|3:3
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|10.
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|11.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 15
|7
|13.
|3:3
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|5.
|5
|4
|0
|1
|13 - 7
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|6 - 8
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|15 - 11
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|11.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|7
|2
|0
|5
|10 - 11
|6
|13.
|3:3
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|14.
|7
|0
|3
|4
|3 - 8
|3
|15.
|3:3
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 5