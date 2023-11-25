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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Минай
0:1
Конец матча
Кривбасс
0'
5' Желтая карточка
Taras Dmytruk
55' Желтая карточка
Немчанинов Дмитрий
63' Желтая карточка
Петько Сергей
0:1
64' Гол
Viktor Bliznichenko
81' Желтая карточка
Вакулко Юрий
86' Вторая желтая карточка
Вакулко Юрий
90'+6
13
Бандура
Александр
2
Taras
Dmytruk
4
Bohdan
Chuiev
23
Немчанинов
Дмитрий
8
Andriy
Buleza
44
Vadym
Vitenchuk
32
Петько
Сергей
97
Кораблин
Тимур
22
Yegor
Tverdokhlib
7
Гечев
Михаил
77
Вишневский
Олег
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
2
Рябов
Вячеслав
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
23
Hrvoje
Ilic
94
Задерака
Максим
27
Дебелко
Роман
21
Кузык
Денис
78
Кожушко
Олег
Минай
Кривбасс

История личных встреч

Минай
Кривбасс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 2 0.13
Yegor Gunichev 2 0.13
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.13
Valeriy Rogozynsky 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Задерака Максим 6 0.4
Кожушко Олег 6 0.4
Бескоровайный Данил 3 0.2
Кузык Денис 2 0.13
Hrvoje Ilic 2 (1) 0.13
Klim Prykhodko 2 (1) 0.13
Дибанго Иван 1 0.07
Дебелко Роман 1 0.07
Хомченовский Дмитрий 1 0.07
Понедельник Андрей 1 0.07
Viktor Bliznichenko 1 0.07
Лунёв Максим 1 (1) 0.07
Стецков Тимур 0 0
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Бизимана Джихад 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vadym Vitenchuk 4 0
Мельник Александр 2 1
Петько Сергей 3 0
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Taras Dmytruk 3 0
Кораблин Тимур 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Гечев Михаил 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Бандура Александр 0 1
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кожушко Олег 5 0
Бескоровайный Данил 3 1
Бизимана Джихад 4 0
Хомченовский Дмитрий 2 1
Вакулко Юрий 1 1
Понедельник Андрей 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Лунёв Максим 1 0
Стецков Тимур 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
Кузык Денис 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Klim Prykhodko 1 0

Результаты матчей

Минай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Кривбасс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1
Минай
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Кривбасс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

1
11
Минай
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Кривбасс
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

3
15
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
33%
3
20%
61-75
1
33%
3
20%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
33%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
4
31%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
31%
3
33%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

6
27
3 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 9
9 Не забивали 3
1
17%
4
15%
1-15
1
17%
1
4%
16-30
1
17%
9
33%
31-45
1
17%
4
15%
46-60
1
17%
4
15%
61-75
1
17%
5
19%
76-90

Пропущено

24
14
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
0
0%
4
29%
1-15
5
21%
3
21%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
2
8%
1
7%
46-60
6
25%
3
21%
61-75
8
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0
Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1 Александрия - Минай 1:1 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Заря 1:1 Металлист-1925 - Минай 1:0 Минай - Днепр-1 1:1 Минай - ЛНЗ Черкассы 0:3 Динамо Киев - Минай 4:1 Минай - Металлист 2:0 Кривбасс КР - Минай 1:4 Минай - Рух Львов 0:1 Минай - Хуст 3:1 Днепр-1 - Минай 4:0
Кривбасс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3
Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0

Результаты матчей

Минай
Кривбасс

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Минай
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
12
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 14 9 3 2 19 - 11 30
2.
Кривбасс
 15 9 3 3 27 - 14 30
3.
Полесье
 15 9 3 3 22 - 10 30
4.
Шахтёр Донецк
 13 7 4 2 22 - 13 25
5.
Рух Львов
 14 6 6 2 24 - 16 24
6.
Колос Ковалёвка
 14 4 8 2 11 - 9 20
7.
Динамо Киев
 11 6 1 4 25 - 16 19
8.
Черноморец Од
 13 6 1 6 21 - 16 19
9.
Ворскла
 14 5 3 6 15 - 23 18
10.
ЛНЗ Черкассы
 14 4 4 6 14 - 17 16
11.
Металлист-1925
 3:3 14 4 4 6 15 - 18 16
12.
Оболонь
 14 3 4 7 10 - 20 13
13.
Александрия
 14 3 4 7 8 - 18 13
14.
Заря
 12 2 4 6 13 - 17 10
15.
Верес
 3:3 14 1 6 7 13 - 23 9
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 7 4 2 1 8 - 4 14
2.
Черноморец Од
 6 4 1 1 11 - 5 13
3.
Полесье
 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Кривбасс
 7 4 1 2 12 - 9 13
5.
Колос Ковалёвка
 8 3 3 2 7 - 6 12
6.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
7.
Шахтёр Донецк
 6 3 1 2 8 - 6 10
8.
Металлист-1925
 3:3 6 3 1 2 7 - 7 10
9.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
10.
Динамо Киев
 5 3 0 2 10 - 5 9
11.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
12.
Ворскла
 7 2 1 4 9 - 15 7
13.
Верес
 3:3 8 1 4 3 12 - 16 7
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
3.
Днепр-1
 7 5 1 1 11 - 7 16
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Рух Львов
 5 4 0 1 13 - 7 12
6.
Ворскла
 7 3 2 2 6 - 8 11
7.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
8.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 7 2 1 4 5 - 11 7
12.
Черноморец Од
 7 2 0 5 10 - 11 6
13.
Металлист-1925
 3:3 8 1 3 4 8 - 11 6
14.
Александрия
 7 0 3 4 3 - 8 3
15.
Верес
 3:3 6 0 2 4 1 - 7 2
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Рух Львов Квасница Илья 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Оболонь Taras Moroz 1 6
Верес Балан Денис 1 5
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 5'
      Taras Dmytruk получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Минай 0:1 Кривбасс онлайн

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