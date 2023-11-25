Тур: 12. Стадион: Караискакис.
2:1
Перерыв
0'
0:1
13' ГолХацитеодоридис Илиас
1:1
17' Гол в свои воротаОйконому Мариос
33' Желтая карточкаЭссе Сантьяго
2:1
40' ГолФортунис Костас
Ход матча
13'
17'
1:1
33'
40'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
18
Кини
Марин
21
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Биэл ПепНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
77 Брнич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Хуанпи АньорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Серхио ДиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
История личных встреч
Олимпиакос
Панетоликос
24 матча
100%
24 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
4.2%
12.5%
20 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
233.3%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
27 матчей
88.9%
7.4%
3.7%
24 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
48.1%
51.9%
13 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
2.64
2.38
Среднее время на гол
34
37
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.62
0.43
Среднее время на гол
146
210
Всего голов
45
37
Голов в среднем за матч
1.67
1.37
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
54
65
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фортунис Костас
|5
|0.45
|Поденсе Даниэл
|5
|0.45
|Эль-Кааби Аюб
|5 (1)
|0.45
|Масурас Гиоргос
|4
|0.36
|Йоветич Стеван
|2 (1)
|0.18
|Камара Мохамед III
|2
|0.18
|Биэл Пеп
|1
|0.09
|Марсело Родиней
|1
|0.09
|Иборра Висенте
|1
|0.09
|Кини Марин
|1
|0.09
|Эль-Араби Юссеф
|1 (1)
|0.09
|Ортега Франсиско
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Льявас Георгиос
|2
|0.17
|Pedro Silva Torrejon
|1
|0.08
|Дуарте Фредерику
|1
|0.08
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.08
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0.08
|Малис Александрос
|1
|0.08
|Дуарте Бруно
|1
|0.08
|Хуанпи Аньор
|0
|0
|Facundo Perez
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рецос Панайотис
|4
|0
|Камара Мохамед III
|4
|0
|Фортунис Костас
|2
|0
|Биэл Пеп
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Эссе Сантьяго
|2
|0
|Кини Марин
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Perez
|3
|1
|Хуанпи Аньор
|3
|0
|Карелис Никос
|2
|0
|Ойконому Мариос
|2
|0
|Серхио Диас
|2
|0
|Младен Себастьян
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Pedro Silva Torrejon
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
|Льявас Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
|Дуарте Фредерику
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
Результаты матчей
Олимпиакос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Панетоликос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Олимпиакос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Панетоликос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
3
Олимпиакос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Панетоликос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
18
4
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
2
50%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
7
39%
2
50%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
26
7
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 6
1
4%
1
14%
1-15
5
19%
2
29%
16-30
4
15%
1
14%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
9
35%
3
43%
76-90
Пропущено
8
20
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
2
25%
4
20%
16-30
1
13%
4
20%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
2
25%
2
10%
61-75
1
13%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2
Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3
Панетоликос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0
Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0
Результаты матчей
Олимпиакос
Панетоликос
Точный счет
4:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
4
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
4:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
4
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Олимпиакос
Панетоликос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
29
55
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|11
|9
|1
|1
|31 - 8
|28
|2.
|10
|8
|1
|1
|30 - 7
|25
|3.
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|4.
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|5.
|11
|5
|2
|4
|16 - 14
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|11 - 17
|15
|7.
|12
|3
|6
|3
|13 - 15
|15
|8.
|10
|3
|4
|3
|14 - 18
|13
|9.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|10.
|11
|2
|4
|5
|11 - 21
|10
|11.
|12
|2
|4
|6
|15 - 18
|10
|12.
|12
|1
|5
|6
|11 - 24
|8
|13.
|11
|1
|4
|6
|10 - 21
|7
|14.
|1:2
|12
|1
|3
|8
|8 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|7
|6
|0
|1
|23 - 7
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 6
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|9.
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|10.
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|2:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|6.
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|7.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|8.
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|9.
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|10.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 11
|3
|12.
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|13.
|6
|0
|1
|5
|3 - 16
|1
|14.
|1:2
|7
|0
|1
|6
|5 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|6 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|5
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|Пансерраикос
|Уэдраого Исмаила
|1 4
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|5