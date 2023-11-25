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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Олимпиакос
2:1
Перерыв
Панетоликос
0'
0:1
13' Гол
Хацитеодоридис Илиас
1:1
17' Гол в свои ворота
Ойконому Мариос
33' Желтая карточка
Эссе Сантьяго
2:1
40' Гол
Фортунис Костас

Ход матча

13'
0:1
Хацитеодоридис Илиас
(Facundo Perez)
17'
Ойконому Мариос
1:1
33'
Эссе Сантьяго
 
40'
Фортунис Костас
(Масурас Гиоргос)
2:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Панетоликос
8.20
7.20
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Все Коэффициенты
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
41
Бьянкон
Жулиан
74
Нтои
Андреас-Ричардос
18
Кини
Марин
4
Камара
Мохамед
III
7
Фортунис
Костас
32
Эссе
Сантьяго
19
Масурас
Гиоргос
22
Йоветич
Стеван
21
Биэл
Пеп
1
Капино
Стефанос
6
Ойконому
Мариос
26
Дуарте
Бруно
5
Младен
Себастьян
54
Льявас
Георгиос
14
Дуарте
Фредерику
34
Facundo
Perez
12
Хацитеодоридис
Илиас
24
Pedro
Silva
Torrejon
19
Войлис
Александрос
10
Хуанпи
Аньор
Олимпиакос
4-3-3
Панетоликос
3-5-2

История личных встреч

Олимпиакос
Панетоликос

24 матча

100%
24 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
4.2%
12.5%
20 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

233.3%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

27 матчей

88.9%
7.4%
3.7%
24 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

48.1%
51.9%
13 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
6:1
С
0:2
К
3:1
С
3:1
К
2:1
С
1:2
К
3:0
К
0:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:3
С
0:5
С
2:1
С
4:0
С
1:4
С
0:2
С
3:1
С
2:5
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
2:0

Голы

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

2.64
2.38

Среднее время на гол

34
37

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.62
0.43

Среднее время на гол

146
210

Всего голов

45
37

Голов в среднем за матч

1.67
1.37

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фортунис Костас 5 0.45
Поденсе Даниэл 5 0.45
Эль-Кааби Аюб 5 (1) 0.45
Масурас Гиоргос 4 0.36
Йоветич Стеван 2 (1) 0.18
Камара Мохамед III 2 0.18
Биэл Пеп 1 0.09
Марсело Родиней 1 0.09
Иборра Висенте 1 0.09
Кини Марин 1 0.09
Эль-Араби Юссеф 1 (1) 0.09
Ортега Франсиско 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Льявас Георгиос 2 0.17
Pedro Silva Torrejon 1 0.08
Дуарте Фредерику 1 0.08
Соуза Жоау Педру 1 0.08
Хацитеодоридис Илиас 1 0.08
Малис Александрос 1 0.08
Дуарте Бруно 1 0.08
Хуанпи Аньор 0 0
Facundo Perez 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рецос Панайотис 4 0
Камара Мохамед III 4 0
Фортунис Костас 2 0
Биэл Пеп 2 0
Поросо Джексон 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Эссе Сантьяго 2 0
Кини Марин 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Марсело Родиней 1 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Perez 3 1
Хуанпи Аньор 3 0
Карелис Никос 2 0
Ойконому Мариос 2 0
Серхио Диас 2 0
Младен Себастьян 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Шенгелия Леван 1 0
Pedro Silva Torrejon 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Малис Александрос 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Дуарте Бруно 1 0
Льявас Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Дуарте Фредерику 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0

Результаты матчей

Олимпиакос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Панетоликос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Олимпиакос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Панетоликос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
3
Олимпиакос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Панетоликос
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

18
4
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
2
50%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
7
39%
2
50%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

26
7
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 6
1
4%
1
14%
1-15
5
19%
2
29%
16-30
4
15%
1
14%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
9
35%
3
43%
76-90

Пропущено

8
20
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 9
0
0%
3
15%
1-15
2
25%
4
20%
16-30
1
13%
4
20%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
2
25%
2
10%
61-75
1
13%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4 ОФИ - Олимпиакос 0:2
Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3
Панетоликос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2 Панетоликос - Волос 2:0
Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2 Атромитос - Панетоликос 2:0

Результаты матчей

Олимпиакос
Панетоликос

Точный счет

4:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

4
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

4:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
4
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Олимпиакос
Панетоликос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
2.5
Больше Меньше
4
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
2
9
5
5
2.5
4
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 2:1 11 9 1 1 31 - 8 28
2.
Панатинаикос
 10 8 1 1 30 - 7 25
3.
АЕК
 11 7 3 1 21 - 9 24
4.
ПАОК
 11 7 2 2 21 - 10 23
5.
Арис Салоники
 11 5 2 4 16 - 14 17
6.
Ламия
 11 4 3 4 11 - 17 15
7.
ОФИ
 12 3 6 3 13 - 15 15
8.
Пансерраикос
 10 3 4 3 14 - 18 13
9.
Астерас
 11 3 2 6 11 - 19 11
10.
Атромитос
 11 2 4 5 11 - 21 10
11.
ПАС Янина
 12 2 4 6 15 - 18 10
12.
Кифисия
 12 1 5 6 11 - 24 8
13.
Волос
 11 1 4 6 10 - 21 7
14.
Панетоликос
 1:2 12 1 3 8 8 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 2:1 7 6 0 1 23 - 7 18
2.
ПАОК
 6 5 1 0 12 - 2 16
3.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Арис Салоники
 6 4 1 1 11 - 6 13
5.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
7.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
8.
Ламия
 5 3 1 1 7 - 5 10
9.
ПАС Янина
 6 2 1 3 9 - 8 7
10.
Кифисия
 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Атромитос
 4 1 3 0 5 - 4 6
12.
Панетоликос
 1:2 5 1 2 2 3 - 7 5
13.
Волос
 5 1 1 3 7 - 10 4
14.
Астерас
 6 1 1 4 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Олимпиакос
 2:1 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
АЕК
 5 3 1 1 9 - 6 10
4.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
5.
Астерас
 5 2 1 2 5 - 7 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
8.
Атромитос
 7 1 1 5 6 - 17 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
12.
Пансерраикос
 6 0 3 3 6 - 14 3
13.
Кифисия
 6 0 1 5 3 - 16 1
14.
Панетоликос
 1:2 7 0 1 6 5 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 6 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 5
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Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
Пансерраикос Уэдраого Исмаила 1 4
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 5
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