Тур: 12.
Ход матча
46'
51'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
-
-
-
-
-
-
22 Antxon Jaso
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Перес ХосеНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Пафос
Отеллос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|8 (1)
|0.67
|Танкович Муамер
|4 (1)
|0.33
|Бруно V
|2
|0.17
|Драгомир Влад
|2
|0.17
|Matheus Davo
|2
|0.17
|Валакари Онни
|2 (1)
|0.17
|Твумаси Патрик
|1
|0.08
|Бочкай Петар
|1
|0.08
|Наме Мустафа
|1
|0.08
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|3
|0.25
|Eduardo Nardini
|2
|0.17
|Христодулу Георгиос
|1
|0.08
|Янсен Квинт
|1
|0.08
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.08
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.08
|Lukas Brambilla
|1
|0.08
|Перес Хосе
|1
|0.08
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бочкай Петар
|5
|0
|Икоко Джордан
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Квида Джозев
|3
|0
|Жайро
|2
|0
|Драгомир Влад
|2
|0
|Пеладжио Педро
|2
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Ивушич Ивица
|1
|0
|Родригеш Педру
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|5
|0
|Рамос Лукас
|3
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Habib Oueslati
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Ананг Бенсон
|1
|1
|Ibrahim Sangare II
|2
|0
|Lukas Brambilla
|2
|0
|Христодулу Георгиос
|1
|0
|Marijan Suto
|1
|0
|Попеску Кэлин
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Отеллос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Пафос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Отеллос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
12
2
Пафос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Отеллос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
1
9%
3
43%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
33%
3
43%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
12
4
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
23
11
12 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
9%
0
0%
1-15
4
17%
2
18%
16-30
6
26%
1
9%
31-45
4
17%
1
9%
46-60
3
13%
4
36%
61-75
4
17%
3
27%
76-90
Пропущено
7
15
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
2
29%
4
27%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
2
29%
4
27%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2
Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1
Отеллос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1
Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1
Результаты матчей
Пафос
Отеллос
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:4
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Пафос
Отеллос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
33
23
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
24
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
65
47
65
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|19 - 6
|27
|2.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|24 - 7
|26
|3.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|4.
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|5.
|11
|5
|5
|1
|21 - 12
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|8.
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|9.
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|16 - 25
|12
|11.
|11
|2
|3
|6
|16 - 29
|9
|12.
|0:1
|12
|2
|3
|7
|11 - 16
|9
|13.
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
|14.
|11
|0
|0
|11
|3 - 27
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|12 - 3
|16
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|14 - 11
|8
|11.
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|5 - 18
|4
|13.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|4.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|8.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|11.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|8 - 20
|2
|13.
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
|14.
|6
|0
|0
|6
|1 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Пафос
|Жайро
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|6
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|6
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Пафос
|Бочкай Петар
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5