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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 12.
Пафос
3:0
Конец матча
Отеллос
0'
46' Желтая карточка
Antxon Jaso
1:0
51' Гол
Жайро
63' Желтая карточка
Ананг Бенсон
2:0
68' Гол
Твумаси Патрик
3:0
77' Гол
Драгомир Влад
90'+4
Пафос
Отеллос

История личных встреч

Пафос
Отеллос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ВД
1:2
ВД
2:1
КК
0:3

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 9 (1) 0.75
Танкович Муамер 4 (1) 0.33
Драгомир Влад 3 0.25
Твумаси Патрик 2 0.17
Бруно V 2 0.17
Matheus Davo 2 0.17
Валакари Онни 2 (1) 0.17
Бочкай Петар 1 0.08
Наме Мустафа 1 0.08
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 3 0.25
Eduardo Nardini 2 0.17
Христодулу Георгиос 1 0.08
Янсен Квинт 1 0.08
Н'Диайе Мамаду 1 0.08
Ibrahim Sangare II 1 0.08
Lukas Brambilla 1 0.08
Перес Хосе 1 0.08

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бочкай Петар 5 0
Икоко Джордан 3 0
Бруно V 3 0
Квида Джозев 3 0
Жайро 2 0
Драгомир Влад 2 0
Пеладжио Педро 2 0
Танкович Муамер 1 0
Гольдар Давид 1 0
Ивушич Ивица 1 0
Родригеш Педру 1 0
Рус Адриан 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 5 0
Ананг Бенсон 2 1
Рамос Лукас 3 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Habib Oueslati 3 0
Antxon Jaso 3 0
Ibrahim Sangare II 2 0
Lukas Brambilla 2 0
Христодулу Георгиос 1 0
Marijan Suto 1 0
Попеску Кэлин 1 0
Кориню Жереми 1 0

Результаты матчей

Пафос
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Отеллос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Пафос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Отеллос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

12
2
Пафос
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Отеллос
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
2
14%
3
43%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Пропущено

3
10
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
33%
3
30%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

12
4
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Забито

26
11
12 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
8%
0
0%
1-15
4
15%
2
18%
16-30
6
23%
1
9%
31-45
5
19%
1
9%
46-60
4
15%
4
36%
61-75
5
19%
3
27%
76-90

Пропущено

7
18
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 10
2
29%
4
22%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
2
29%
4
22%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
14%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Этникос Ахна - Пафос 1:4 Пафос - Анортосис 1:0 Аполлон - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 0:2
Пафос - АЕК Ларнака 0:0 Закакиу - Пафос 1:4 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 Пафос - Кармиотисса 3:0 Пафос - Докса 2:1 Аполлон - Пафос 2:1 Хайденхайм - Пафос 1:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Аль-Фатех - Пафос 1:0 Удинезе - Пафос 2:0 Сассуоло - Пафос 2:1 Метта - Пафос 1:3 Пафос - Аполлон 2:1
Отеллос
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1
Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2 Отеллос - Ахиронас Онисилос 1:0 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 МЭАП Нису - Отеллос 1:2 Отеллос - Закакиу 3:1

Результаты матчей

Пафос
Отеллос

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:4
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:4
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Пафос
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
3
4
3
1.5
2
3
4
3
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
2
1.5
2
5
3
2
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
7
5
1.5
4
8
7
5
2.5
3
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 12 8 2 2 26 - 7 26
2.
АПОЭЛ
 12 8 2 2 19 - 7 26
3.
Арис Лимасол
 12 8 2 2 22 - 12 26
4.
Анортосис
 11 6 3 2 21 - 11 21
5.
Омония Никосия
 11 5 5 1 21 - 12 20
6.
Аполлон
 11 5 3 3 16 - 9 18
7.
Неа Саламина
 11 5 3 3 18 - 14 18
8.
АЕК Ларнака
 11 4 4 3 18 - 16 16
9.
АЕЛ Лимасол
 11 4 1 6 12 - 17 13
10.
Этникос Ахна
 11 3 3 5 16 - 25 12
11.
Закакиу
 11 2 3 6 16 - 29 9
12.
Отеллос
 12 2 3 7 11 - 18 9
13.
Кармиотисса
 11 1 2 8 10 - 25 5
14.
Докса Катокопия
 11 0 0 11 3 - 27 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
2.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
3.
Неа Саламина
 5 4 1 0 11 - 2 13
4.
АПОЭЛ
 5 4 1 0 9 - 2 13
5.
Омония Никосия
 6 3 3 0 13 - 6 12
6.
Этникос Ахна
 5 3 1 1 8 - 5 10
7.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
8.
Аполлон
 6 3 1 2 8 - 5 10
9.
Анортосис
 6 2 3 1 11 - 8 9
10.
АЕК Ларнака
 5 2 2 1 14 - 11 8
11.
Кармиотисса
 5 1 2 2 9 - 9 5
12.
Закакиу
 6 1 1 4 5 - 18 4
13.
Отеллос
 5 1 0 4 4 - 8 3
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
2.
Анортосис
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Пафос
 5 3 1 1 12 - 4 10
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 12 - 8 10
5.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Омония Никосия
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
АЕК Ларнака
 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
9.
Закакиу
 5 1 2 2 11 - 11 5
10.
Неа Саламина
 6 1 2 3 7 - 12 5
11.
АЕЛ Лимасол
 6 1 0 5 3 - 9 3
12.
Этникос Ахна
 6 0 2 4 8 - 20 2
13.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 1 - 14 0
14.
Кармиотисса
 6 0 0 6 1 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Пафос Жайро 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Омония Никосия Семедо Вилли 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 6
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
АПОЭЛ Петрович Радосав 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
Весь список
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