Тур: 12.
0:0
Второй тайм: 53'
0'
9' Желтая карточкаМаямбела Михлали
11' Желтая карточкаКокорин Александр
38' Желтая карточкаСтруски Кароль
41' Желтая карточкаКостадинов Георги
45' Желтая карточкаСёке Юлиус
Ход матча
38'
45'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Zakaria Sawo
-
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
Арис Лимасол
АПОЭЛ
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
19 матчей
5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
5.3%
47.4%
47.3%
1 победа 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.56
1.1
Среднее время на гол
162
81
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2.6
1.67
Среднее время на гол
34
54
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.63
1.37
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|4 (1)
|0.33
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.25
|Моннор Джейден
|3
|0.25
|Шполярич Матья
|2
|0.17
|Бенгтссон Лео
|2
|0.17
|Шуманский Артем
|2
|0.17
|Кокорин Александр
|1
|0.08
|Маямбела Михлали
|1
|0.08
|Кажу
|1
|0.08
|Струски Кароль
|1
|0.08
|Шави Уоррен
|1
|0.08
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|4 (1)
|0.33
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0.25
|Джевфе
|2
|0.17
|Шебаке Иссам
|2
|0.17
|Квилитая Георгий
|2 (1)
|0.17
|Петрович Радосав
|1
|0.08
|Эфрем Георгиос
|1
|0.08
|Эдуарду Уилсон
|1
|0.08
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0.08
|Гавриэл Ставрос
|1
|0.08
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|3
|1
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Урошевич Слободан
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Сёке Юлиус
|3
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|3
|0
|Брорссон Франц
|1
|1
|Кокорин Александр
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Моннор Джейден
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Шуманский Артем
|1
|0
|Шави Уоррен
|1
|0
|Сане Мамаду
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|4
|0
|Костадинов Георги
|4
|0
|Маркиньос XXIII
|4
|0
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Джевфе
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Сациас Яннис
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
2
Арис Лимасол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
АПОЭЛ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
11
9
Арис Лимасол
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
АПОЭЛ
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
4
33%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
22
18
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
1 Не забивали 0
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
5
28%
16-30
4
18%
4
22%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
5
23%
2
11%
61-75
5
23%
3
17%
76-90
Пропущено
11
7
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
9%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1
Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 БАТЭ - Арис Лимасол 3:5
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0
АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2
Результаты матчей
Арис Лимасол
АПОЭЛ
Точный счет
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 80%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
23
15
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
47
29
29
110
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|3
|1
|19 - 6
|27
|2.
|1:0
|12
|8
|2
|2
|24 - 7
|26
|3.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|21 - 12
|24
|4.
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|5.
|11
|5
|5
|1
|21 - 12
|20
|6.
|11
|5
|3
|3
|16 - 9
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|8.
|11
|4
|4
|3
|18 - 16
|16
|9.
|11
|4
|1
|6
|12 - 17
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|16 - 25
|12
|11.
|11
|2
|3
|6
|16 - 29
|9
|12.
|0:1
|12
|2
|3
|7
|11 - 16
|9
|13.
|11
|1
|2
|8
|10 - 25
|5
|14.
|11
|0
|0
|11
|3 - 27
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|12 - 3
|16
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|11 - 2
|13
|4.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|11 - 8
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|14 - 11
|8
|11.
|5
|1
|2
|2
|9 - 9
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|5 - 18
|4
|13.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|14.
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|3.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 4
|10
|4.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|8.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|11.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|8 - 20
|2
|13.
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
|14.
|6
|0
|0
|6
|1 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Пафос
|Жайро
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|6
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|6
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Пафос
|Бочкай Петар
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5