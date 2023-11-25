Тур: 12.
1:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаМаямбела Михлали
11' Желтая карточкаКокорин Александр
38' Желтая карточкаСтруски Кароль
41' Желтая карточкаКостадинов Георги
45' Желтая карточкаСёке Юлиус
62' Желтая карточкаТомане Антониу
75' Желтая карточкаЭфрем Георгиос
1:0
75' ПенальтиШуманский Артем
90' Желтая карточкаКажу
90' Желтая карточкаШави Уоррен
90' Желтая карточкаПетрович Радосав
90' Вторая желтая карточкаЭфрем Георгиос
90'+8
Ход матча
38'
45'
62'
75'
75'
1:0
90'
90'
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Шави УорренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Zakaria Sawo
-
-
91 Mislav Zadro
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ДжевфеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Са Пинту Рикарду
История личных встреч
Арис Лимасол
АПОЭЛ
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
19 матчей
5.3%
31.6%
63.1%
1 победа 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
5.3%
47.4%
47.3%
1 победа 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.56
1.1
Среднее время на гол
162
81
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
2.6
1.67
Среднее время на гол
34
54
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.63
1.37
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|4 (1)
|0.33
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.25
|Моннор Джейден
|3
|0.25
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.25
|Шполярич Матья
|2
|0.17
|Бенгтссон Лео
|2
|0.17
|Кокорин Александр
|1
|0.08
|Маямбела Михлали
|1
|0.08
|Кажу
|1
|0.08
|Струски Кароль
|1
|0.08
|Шави Уоррен
|1
|0.08
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|4 (1)
|0.33
|Ндонгаля Дьемерси
|3
|0.25
|Джевфе
|2
|0.17
|Шебаке Иссам
|2
|0.17
|Квилитая Георгий
|2 (1)
|0.17
|Петрович Радосав
|1
|0.08
|Эфрем Георгиос
|1
|0.08
|Эдуарду Уилсон
|1
|0.08
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0.08
|Гавриэл Ставрос
|1
|0.08
Карточки
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|3
|1
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Урошевич Слободан
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Сёке Юлиус
|3
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|3
|0
|Брорссон Франц
|1
|1
|Кокорин Александр
|2
|0
|Кажу
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Браун Морган
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Моннор Джейден
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Шуманский Артем
|1
|0
|Сане Мамаду
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Радосав
|5
|0
|Костадинов Георги
|4
|0
|Маркиньос XXIII
|4
|0
|Эфрем Георгиос
|2
|1
|Шебаке Иссам
|2
|1
|Далсью
|1
|1
|Гавриэл Ставрос
|1
|1
|Креспо Хосе
|2
|0
|Джевфе
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Сациас Яннис
|2
|0
|Fawaz Abdullahi
|2
|0
|Белек Вид
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Томане Антониу
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Караманолис Андреас
|1
|0
Результаты матчей
Арис Лимасол
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
2
Арис Лимасол
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
11
9
Арис Лимасол
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
АПОЭЛ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
4
33%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
23
18
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
5
28%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
6
26%
2
11%
61-75
5
22%
3
17%
76-90
Пропущено
11
8
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
9%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
2
25%
61-75
4
36%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Лимасол
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1
Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимасол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимасол 2:1 БАТЭ - Арис Лимасол 3:5
АПОЭЛ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пейе 2014 2:0
АПОЭЛ - Неа Саламина 1:0 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Закакиу - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Дила 1:0 Дила - АПОЭЛ 0:2 Войводина Нови Сад - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Войводина Нови Сад 2:1 АПОЭЛ - Волос 1:1 АПОЭЛ - Бейтар 1:2
Результаты матчей
Арис Лимасол
АПОЭЛ
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 80%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Арис Лимасол
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
34
23
16
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
75
48
210
210
111
111
111
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Пафос
|Жайро
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|6
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|6
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Пафос
|Бочкай Петар
|5