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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Фенербахче
2:1
Второй тайм: 88'
Фатих Карагюмрюк
0'
34' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
0:1
39' Гол
Келес Джан
45' Желтая карточка
Креспо Мигель
47' Желтая карточка
Дитуро Матиас
1:1
48' Пенальти
Тадич Душан
56' Желтая карточка
Мерджан Левент
2:1
58' Гол
Тадич Душан
68' Желтая карточка
Шиманьски Себастьян
82' Желтая карточка
Дрешевич Ибрахим
87' Желтая карточка
Тадич Душан

Ход матча

34'
 
Чеккерини Федерико
39'
0:1
Келес Джан
(Мендеш Райан)
45'
Креспо Мигель
 
47'
 
Дитуро Матиас
48'
Тадич Душан
1:1
56'
 
Мерджан Левент
58'
Тадич Душан
(Шиманьски Себастьян)
2:1
68'
Шиманьски Себастьян
 
70'
 
Стураро Стефано
Фегули Софьян
74'
Юндер Дженгиз
Кавечи Ирфан
 
74'
Бачуайи Миши
Джеко Эдин
 
77'
 
Сангаре Назим
Бираски Давиде
77'
 
Ласанья Кевин
Келес Джан
78'
 
Дурсун Сердар
Роден Маркус
82'
 
Дрешевич Ибрахим
87'
Тадич Душан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Фатих Карагюмрюк
12.50
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9.50
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82.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Ливакович
Доминик
16
Мюлдюр
Мерт
3
Акайдин
Самет
24
Остерволде
Джейден
7
Кадыоглу
Ферди
27
Креспо
Мигель
5
Юксек
Исмаил
17
Кавечи
Ирфан
53
Шиманьски
Себастьян
10
Тадич
Душан
9
Джеко
Эдин
1
Дитуро
Матиас
4
Бираски
Давиде
5
Дрешевич
Ибрахим
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
8
Фегули
Софьян
20
Мендеш
Райан
6
Роден
Маркус
9
Эйссерик
Валентин
7
Келес
Джан
10
Ялчын
Гювен
Фенербахче
4-2-3-1
Фатих Карагюмрюк
4-1-4-1

История личных встреч

Фенербахче
Фатих Карагюмрюк

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:2
С
5:4
С
0:0
С
1:1
С
1:2
ТМК
3:3
С
2:1
ТМК
2:2

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2.4
1.67

Среднее время на гол

37
54

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.88
1.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
48

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 10 0.77
Шиманьски Себастьян 6 0.46
Тадич Душан 6 (4) 0.46
Кавечи Ирфан 5 0.38
Осайи-Самуэль Брайт 2 0.15
Кинг Джошуа 1 0.08
Джику Александер 1 0.08
Кадыоглу Ферди 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бачуайи Миши 0 0
Фред Сантос 0 0
Юндер Дженгиз 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 3 0.23
Эйссерик Валентин 2 0.15
Дурсун Сердар 2 0.15
Роден Маркус 1 0.08
Келес Джан 1 0.08
Мендеш Райан 1 0.08
Стураро Стефано 1 0.08
Чеккерини Федерико 1 0.08
Сангаре Назим 1 0.08
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Мерджан Левент 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 3 2
Осайи-Самуэль Брайт 4 0
Креспо Мигель 3 0
Кавечи Ирфан 2 0
Джику Александер 2 0
Кадыоглу Ферди 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Бекао Родриго 2 0
Остерволде Джейден 2 0
Джеко Эдин 1 0
Тадич Душан 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Бачуайи Миши 1 0
Фред Сантос 1 0
Эгрибайят Ирфан Джан 1 0
Акайдин Самет 1 0
Мюлдюр Мерт 1 0
Ismail Kartal 1 0
Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фегули Софьян 3 0
Мендеш Райан 3 0
Шукуров Отабек 3 0
Дрешевич Ибрахим 3 0
Мерджан Левент 3 0
Стураро Стефано 2 0
Дурсун Салих 2 0
Чеккерини Федерико 2 0
Бираски Давиде 2 0
Весели Фредерик 1 0
Роден Маркус 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Ялчын Гювен 1 0
Угур Аднан 1 0
Келес Джан 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

2
3
Фенербахче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Фатих Карагюмрюк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
6
Фенербахче
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Фатих Карагюмрюк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

19
4
9 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
5
26%
1
25%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
1
25%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
2
50%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
4
44%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

29
13
13 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
6
21%
2
15%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
17%
3
23%
31-45
3
10%
2
15%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
7
24%
6
46%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5
Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0
Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3

Результаты матчей

Фенербахче
Фатих Карагюмрюк

Точный счет

2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Фатих Карагюмрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
2.5
Больше Меньше
1
6
3
3
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
9
3
1.5
4
8
5
7
2.5
1
11
4
8
3.5
2
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:1 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
2.
Галатасарай
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
3.
Бешикташ
 Заявка 13 8 1 4 20 - 15 25
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 6 5 2 24 - 13 23
5.
Кайсериспор
 Заявка 13 6 5 2 18 - 14 23
6.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
7.
Антальяспор
 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
8.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
9.
Ризеспор
 Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
10.
Хатайспор
 Заявка 13 4 5 4 21 - 18 17
11.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
12.
Газиантеп
 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
13.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14.
Фатих Карагюмрюк
 1:2 Заявка 13 3 5 5 14 - 12 14
15.
Пендикспор
 Заявка 12 3 4 5 15 - 25 13
16.
Коньяспор
 Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
17.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 2 3 7 8 - 16 9
19.
Самсунспор
 Заявка 13 2 2 9 10 - 21 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 2 9 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Фенербахче
 2:1 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
8.
Хатайспор
 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
9.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 1:2 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
15.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
16.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
17.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
20.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 2:1 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Бешикташ
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
5.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
8.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
9.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
10.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 1:2 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Креспо Мигель получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Мендеш Райан сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Келес Джан бьет в цель!
    • 34'
      Чеккерини Федерико получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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