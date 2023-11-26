Тур: 13. Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу.
2:1
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
0:1
39' ГолКелес Джан
45' Желтая карточкаКреспо Мигель
47' Желтая карточкаДитуро Матиас
1:1
48' ПенальтиТадич Душан
56' Желтая карточкаМерджан Левент
2:1
58' ГолТадич Душан
68' Желтая карточкаШиманьски Себастьян
81' Желтая карточкаДрешевич Ибрахим
87' Желтая карточкаТадич Душан
90' Желтая карточкаЮндер Дженгиз
90' Желтая карточкаАкайдин Самет
90'+7
Ход матча
39'
0:1
45'
47'
48'
1:1
56'
58'
81'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 17
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мюлдюр
Мерт
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
- Защитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Мор ЭмреПолузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
-
11 Кент РайанНападающий
-
15 Кинг ДжошуаНападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мендеш РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенНападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джанел Атылай
История личных встреч
Фенербахче
Фатих Карагюмрюк
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2.4
1.67
Среднее время на гол
37
54
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.88
1.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
48
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|10
|0.77
|Шиманьски Себастьян
|6
|0.46
|Тадич Душан
|6 (4)
|0.46
|Кавечи Ирфан
|5
|0.38
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0.15
|Кинг Джошуа
|1
|0.08
|Джику Александер
|1
|0.08
|Кадыоглу Ферди
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бачуайи Миши
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|3
|0.23
|Эйссерик Валентин
|2
|0.15
|Дурсун Сердар
|2
|0.15
|Роден Маркус
|1
|0.08
|Келес Джан
|1
|0.08
|Мендеш Райан
|1
|0.08
|Стураро Стефано
|1
|0.08
|Чеккерини Федерико
|1
|0.08
|Сангаре Назим
|1
|0.08
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Ласанья Кевин
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Мерджан Левент
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|3
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|4
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Кавечи Ирфан
|2
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Кадыоглу Ферди
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Акайдин Самет
|2
|0
|Бекао Родриго
|2
|0
|Остерволде Джейден
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Бачуайи Миши
|1
|0
|Фред Сантос
|1
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|1
|0
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фегули Софьян
|3
|0
|Мендеш Райан
|3
|0
|Шукуров Отабек
|3
|0
|Дрешевич Ибрахим
|3
|0
|Мерджан Левент
|3
|0
|Стураро Стефано
|2
|0
|Дурсун Салих
|2
|0
|Чеккерини Федерико
|2
|0
|Бираски Давиде
|2
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Ялчын Гювен
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
4
Фенербахче
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Фатих Карагюмрюк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
6
Фенербахче
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Фатих Карагюмрюк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
21
5
9 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
5
24%
1
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
1
20%
31-45
4
19%
1
20%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
4
19%
2
40%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
4
44%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
31
14
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
6
19%
2
14%
1-15
2
6%
0
0%
16-30
5
16%
4
29%
31-45
5
16%
2
14%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
7
23%
6
43%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
3
27%
3
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Лудогорец - Фенербахче 2:0 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Пендикспор - Фенербахче 0:5
Фенербахче - Лудогорец 3:1 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Норшелланн 3:1 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Марибор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Марибор 3:1
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0
Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3
Результаты матчей
Фенербахче
Фатих Карагюмрюк
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Фатих Карагюмрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
103
49
58
112
49
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|3.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 15
|25
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|24 - 13
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|6.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 14
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 25
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 18
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|12.
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 18
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 12
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 25
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|20.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|17.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|11 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (4)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 4
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 4