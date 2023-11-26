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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Антальяспор
0:0
Второй тайм: 86'
Ризеспор
0'
24' Желтая карточка
Олавоин Ибрахим
30' Желтая карточка
Шелви Джонджо
75' Желтая карточка
Калузиньски Якуб
76' Желтая карточка
Мочи Отилла
84' Желтая карточка
Топчу Эмир Хан

Ход матча

24'
 
Олавоин Ибрахим
30'
 
Шелви Джонджо
45'
Ешильюрт Эрдоган
Вурал Гюрай
 
61'
Ван де Стрек Сандер
Сафури Рамиз
 
70'
 
Зауэр Густаво
Кесер Бенхур
73'
Ассомбалонга Бритт
Ларссон Сэм
 
73'
Налдо Гомес
Топрак Омер
 
73'
Калузиньски Якуб
Ракип Эрдаль
 
75'
Калузиньски Якуб
 
76'
 
Мочи Отилла
80'
 
Мор Фэй Мэйм
Зекири Альтин
84'
 
Топчу Эмир Хан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
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Антальяспор
Ничья
Ризеспор
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
6
Ракип
Эрдаль
8
Шарич
Дарио
29
Джехезкель
Сагив
16
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
23
Аккан
Гёкхан
27
Коркмаз
Эрай
4
Мочи
Отилла
53
Топчу
Эмир
Хан
3
Пехливан
Халиль
6
Шелви
Джонджо
54
Пала
Митхат
7
Кесер
Бенхур
10
Олавоин
Ибрахим
77
Зекири
Альтин
89
Минчев
Мартин
Антальяспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Антальяспор
Ризеспор

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
0:0
С
2:1
ТМК
2:1
С
3:2
С
2:3
С
2:1
С
3:1
С
1:0
ТМК
2:2
ТМК
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.91
1.14

Среднее время на гол

47
78

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.86
1.36

Среднее время на гол

48
66

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.89
1.28

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

47
70

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 5 0.38
Джехезкель Сагив 5 0.38
Ларссон Сэм 2 0.15
Шарич Дарио 2 0.15
Вурал Гюрай 1 0.08
Ван де Стрек Сандер 1 0.08
Ассомбалонга Бритт 1 0.08
Бютюки Зюмер 0 0
Ешильюрт Эрдоган 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Сафури Рамиз 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кесер Бенхур 3 0.23
Варешанович Дал 2 0.15
Шелви Джонджо 1 0.08
Зекири Альтин 1 0.08
Мари Джон 1 0.08
Мочи Отилла 1 0.08
Гайч Адольфо 1 0.08
Зауэр Густаво 1 (1) 0.08
Пала Митхат 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Олавоин Ибрахим 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассомбалонга Бритт 3 0
Вурал Гюрай 3 0
Ракип Эрдаль 3 0
Букса Адам 3 0
Джехезкель Сагив 2 0
Шарич Дарио 2 0
Калузиньски Якуб 2 0
Топрак Омер 1 0
Сари Вейсел 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пала Митхат 3 1
Варешанович Дал 4 0
Шахин Мухаммет Таха 4 0
Шелви Джонджо 3 0
Олавоин Ибрахим 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Мочи Отилла 2 0
Топчу Эмир Хан 2 0
Кесер Бенхур 2 0
Зекири Альтин 2 0
Нильсен Каспер 1 0
Пехливан Халиль 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Минчев Мартин 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ризеспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
2
Антальяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ризеспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

7
4
Антальяспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Ризеспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Пропущено

6
15
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
2
33%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
33%
4
27%
76-90

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
3
27%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
2
12%
4
36%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
3
23%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0
Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1
Ризеспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1
Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2

Результаты матчей

Антальяспор
Ризеспор

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 10 1 1 31 - 8 31
3.
Бешикташ
 1:1 Заявка 13 7 2 4 19 - 15 23
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 6 5 2 24 - 13 23
5.
Кайсериспор
 Заявка 13 6 5 2 18 - 14 23
6.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
7.
Антальяспор
 0:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
8.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
9.
Ризеспор
 0:0 Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
10.
Хатайспор
 Заявка 13 4 5 4 21 - 18 17
11.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
12.
Газиантеп
 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 3 5 4 13 - 10 14
14.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
15.
Пендикспор
 Заявка 12 3 4 5 15 - 25 13
16.
Коньяспор
 Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
17.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 2 3 7 8 - 16 9
19.
Самсунспор
 1:1 Заявка 13 2 3 8 10 - 20 9
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 2 9 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Бешикташ
 1:1 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
4.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Антальяспор
 0:0 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
8.
Хатайспор
 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
9.
Ризеспор
 0:0 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Самсунспор
 1:1 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
15.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
17.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
20.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
8.
Антальяспор
 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
9.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
10.
Бешикташ
 1:1 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Ризеспор
 0:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
20.
Самсунспор
 1:1 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 4
Весь список
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