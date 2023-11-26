Тур: 13. Стадион: Анталья Арена.
0:0
Второй тайм: 86'
0'
24' Желтая карточкаОлавоин Ибрахим
30' Желтая карточкаШелви Джонджо
75' Желтая карточкаКалузиньски Якуб
76' Желтая карточкаМочи Отилла
84' Желтая карточкаТопчу Эмир Хан
Ход матча
24'
30'
75'
76'
84'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
11
Вурал
Гюрай
16
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
23
Аккан
Гёкхан
27
Коркмаз
Эрай
54
Пала
Митхат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йылмаз МертПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Нападающий
-
70 Бильсель ЭгеНападающий
-
Главный тренер: Joao Tralhao
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пинчи ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Антальяспор
Ризеспор
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
18 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.91
1.14
Среднее время на гол
47
78
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.86
1.36
Среднее время на гол
48
66
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.89
1.28
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
47
70
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|5
|0.38
|Джехезкель Сагив
|5
|0.38
|Ларссон Сэм
|2
|0.15
|Шарич Дарио
|2
|0.15
|Вурал Гюрай
|1
|0.08
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.08
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.08
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кесер Бенхур
|3
|0.23
|Варешанович Дал
|2
|0.15
|Шелви Джонджо
|1
|0.08
|Зекири Альтин
|1
|0.08
|Мари Джон
|1
|0.08
|Мочи Отилла
|1
|0.08
|Гайч Адольфо
|1
|0.08
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.08
|Пала Митхат
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Олавоин Ибрахим
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассомбалонга Бритт
|3
|0
|Вурал Гюрай
|3
|0
|Ракип Эрдаль
|3
|0
|Букса Адам
|3
|0
|Джехезкель Сагив
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Калузиньски Якуб
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Сари Вейсел
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пала Митхат
|3
|1
|Варешанович Дал
|4
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|4
|0
|Шелви Джонджо
|3
|0
|Олавоин Ибрахим
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Мочи Отилла
|2
|0
|Топчу Эмир Хан
|2
|0
|Кесер Бенхур
|2
|0
|Зекири Альтин
|2
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Пинчи Оскар
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Минчев Мартин
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Ризеспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
2
Антальяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ризеспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
4
Антальяспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Ризеспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
2
33%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
33%
4
27%
76-90
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
14%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
3
18%
1
9%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
3
27%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
2
12%
4
36%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
3
23%
3
18%
46-60
1
8%
4
24%
61-75
3
23%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0
Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1
Ризеспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1
Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Ризеспор - Умраниеспор 0:0 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Алтынорду 0:0 Гёзтепе - Ризеспор 3:3 Ризеспор - Тузласпор 4:2 Пендикспор - Ризеспор 3:2
Результаты матчей
Антальяспор
Ризеспор
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
57
210
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 8
|31
|3.
|1:1 Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|24 - 13
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|6.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 14
|22
|7.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 25
|18
|9.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 18
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|12.
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 18
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 10
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 25
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|19.
|1:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|20.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|1:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|9.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|17.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|10.
|1:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|11.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|1:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|11 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 4
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 4