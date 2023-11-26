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Тур: 13. Стадион: .
Самсунспор
1:1
Второй тайм: 83'
Бешикташ
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Тосун Дженк
0:1
17' Гол
Тосун Дженк
1:1
25' Гол
Муандилмаджи Мариус
42' Желтая карточка
Розье Валентен
45' Желтая карточка
Шатка Любомир
58' Желтая карточка
Муандилмаджи Мариус

Ход матча

16'
0:0
Тосун Дженк
17'
0:1
Тосун Дженк
25'
Муандилмаджи Мариус
(Явру Зеки)
1:1
35'
Шиндлер Кингсли
Аит Бенассер Юссеф
 
42'
 
Розье Валентен
45'
Шатка Любомир
 
46'
 
Абубакар Венсан
Булут Онур
58'
Муандилмаджи Мариус
 
68'
 
Бингол Тайфур
Тосун Дженк
70'
Гюмюшкая Мухаммед
Явру Зеки
 
78'
 
Тыкназ Демир
Окслейд-Чемберлен Алекс

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
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Самсунспор
Ничья
Бешикташ
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Все Коэффициенты
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
28
Генюл
Сонер
6
Аит
Бенассер
Юссеф
48
Антальялы
Тайлан
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
83
Фернандеш
Жедсон
19
Хаджиахметович
Амир
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
4
Булут
Онур
40
Мулека
Джексон
9
Тосун
Дженк
Самсунспор
4-2-3-1
Бешикташ
4-3-3

История личных встреч

Самсунспор
Бешикташ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:1
С
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 2 0.15
Айдогду Сонер 1 0.08
Шиндлер Кингсли 1 0.08
Аит Бенассер Юссеф 1 0.08
Ван Дронгелен Рик 1 0.08
Димата Ландри 1 0.08
Хольсе Карло 1 0.08
Нтчам Оливье 1 (1) 0.08
Кара Эркан 1 (1) 0.08
Фофана Морике 0 0
Явру Зеки 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 4 0.31
Тосун Дженк 3 0.23
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.15
Рашица Милот 2 0.15
Колли Омар 2 0.15
Мулека Джексон 2 0.15
Учан Салих 1 0.08
Геззаль Рашид 1 (1) 0.08
Фернандеш Жедсон 1 0.08
Ребич Анте 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Булут Онур 0 0
Розье Валентен 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кылынч Эмре 3 0
Тирпан Микаэль 3 0
Фофана Морике 2 0
Шатка Любомир 2 0
Аит Бенассер Юссеф 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Димата Ландри 2 0
Муандилмаджи Мариус 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Коджук Окан 1 0
Нтчам Оливье 1 0
Челик Осман 1 0
Генюл Сонер 1 0
Бола Марк 1 0
Чифт Юнус Эмре 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджиахметович Амир 3 1
Ребич Анте 4 0
Гюнок Мерт 2 1
Розье Валентен 3 0
Уйсал Неджип 2 0
Бингол Тайфур 2 0
Масуаку Артур 2 0
Амарти Даниэль 2 0
Рашица Милот 2 0
Фернандеш Жедсон 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Учан Салих 1 0
Булут Онур 1 0
Мулека Джексон 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
5
Самсунспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Бешикташ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

1
10
Самсунспор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Бешикташ
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

2
15

Голы по времени матча

Забито

5
7
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
4
80%
4
57%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
1
8%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
50%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Пропущено

13
2
8 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90

Забито

9
17
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 7
6 Не забивали 1
0
0%
2
12%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
1
11%
5
29%
29%
61-75
5
56%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
15
12 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
4
21%
1
7%
1-15
4
21%
3
20%
16-30
4
21%
2
13%
31-45
1
5%
5
33%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0
Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1
Бешикташ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2
Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1

Результаты матчей

Самсунспор
Бешикташ

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
2
7 раз 58%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
7
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 10 1 1 31 - 8 31
3.
Бешикташ
 1:1 Заявка 13 7 2 4 19 - 15 23
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 6 5 2 24 - 13 23
5.
Кайсериспор
 Заявка 13 6 5 2 18 - 14 23
6.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
7.
Антальяспор
 0:0 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
8.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
9.
Ризеспор
 0:0 Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
10.
Хатайспор
 Заявка 13 4 5 4 21 - 18 17
11.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
12.
Газиантеп
 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 3 5 4 13 - 10 14
14.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
15.
Пендикспор
 Заявка 12 3 4 5 15 - 25 13
16.
Коньяспор
 Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
17.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 2 3 7 8 - 16 9
19.
Самсунспор
 1:1 Заявка 13 2 3 8 10 - 20 9
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 2 9 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Бешикташ
 1:1 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
4.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Антальяспор
 0:0 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
8.
Хатайспор
 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
9.
Ризеспор
 0:0 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Самсунспор
 1:1 Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
15.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
17.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
20.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
8.
Антальяспор
 0:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
9.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
10.
Бешикташ
 1:1 Заявка 7 2 1 4 9 - 13 7
11.
Ризеспор
 0:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
20.
Самсунспор
 1:1 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Самсунспор
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