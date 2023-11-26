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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Самсунспор
1:2
Конец матча
Бешикташ
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Тосун Дженк
0:1
17' Гол
Тосун Дженк
1:1
25' Гол
Муандилмаджи Мариус
42' Желтая карточка
Розье Валентен
45' Желтая карточка
Шатка Любомир
58' Желтая карточка
Муандилмаджи Мариус
1:2
84' Гол
Колли Омар
90'+7
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
28
Генюл
Сонер
6
Аит
Бенассер
Юссеф
48
Антальялы
Тайлан
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
83
Фернандеш
Жедсон
19
Хаджиахметович
Амир
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
4
Булут
Онур
40
Мулека
Джексон
9
Тосун
Дженк
Самсунспор
4-2-3-1
Бешикташ
4-3-3

История личных встреч

Самсунспор
Бешикташ

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:1
С
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 2 0.15
Айдогду Сонер 1 0.08
Шиндлер Кингсли 1 0.08
Аит Бенассер Юссеф 1 0.08
Ван Дронгелен Рик 1 0.08
Димата Ландри 1 0.08
Хольсе Карло 1 0.08
Нтчам Оливье 1 (1) 0.08
Кара Эркан 1 (1) 0.08
Фофана Морике 0 0
Явру Зеки 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 4 0.31
Тосун Дженк 3 0.23
Колли Омар 3 0.23
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.15
Рашица Милот 2 0.15
Мулека Джексон 2 0.15
Учан Салих 1 0.08
Геззаль Рашид 1 (1) 0.08
Фернандеш Жедсон 1 0.08
Ребич Анте 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Булут Онур 0 0
Розье Валентен 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кылынч Эмре 3 0
Тирпан Микаэль 3 0
Фофана Морике 2 0
Шатка Любомир 2 0
Аит Бенассер Юссеф 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Димата Ландри 2 0
Муандилмаджи Мариус 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Коджук Окан 1 0
Нтчам Оливье 1 0
Челик Осман 1 0
Генюл Сонер 1 0
Бола Марк 1 0
Чифт Юнус Эмре 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджиахметович Амир 3 1
Ребич Анте 4 0
Гюнок Мерт 2 1
Розье Валентен 3 0
Уйсал Неджип 2 0
Бингол Тайфур 2 0
Масуаку Артур 2 0
Амарти Даниэль 2 0
Рашица Милот 2 0
Фернандеш Жедсон 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Учан Салих 1 0
Булут Онур 1 0
Мулека Джексон 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Бешикташ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
5
Самсунспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Бешикташ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

1
10
Самсунспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Бешикташ
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

3
15

Голы по времени матча

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
4
67%
5
56%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
4
29%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
50%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Пропущено

13
2
8 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90

Забито

10
19
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
0 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
1
10%
5
26%
61-75
5
50%
6
32%
76-90

Пропущено

21
16
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
19%
1
6%
1-15
5
24%
4
25%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
1
5%
5
31%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
3
14%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0
Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1
Бешикташ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2
Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1

Результаты матчей

Самсунспор
Бешикташ

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
8 раз 62%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
8
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
2.
Фенербахче
 0:0 Заявка 13 10 2 1 31 - 8 32
3.
Бешикташ
 Заявка 13 8 1 4 20 - 15 25
4.
Адана Демирспор
 Заявка 13 6 5 2 24 - 13 23
5.
Кайсериспор
 Заявка 13 6 5 2 18 - 14 23
6.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
7.
Антальяспор
 Заявка 13 5 4 4 17 - 13 19
8.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
9.
Ризеспор
 Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
10.
Хатайспор
 Заявка 13 4 5 4 21 - 18 17
11.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
12.
Газиантеп
 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
13.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 10 15
14.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
15.
Пендикспор
 Заявка 12 3 4 5 15 - 25 13
16.
Коньяспор
 Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
17.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 2 3 7 8 - 16 9
19.
Самсунспор
 Заявка 13 2 2 9 10 - 21 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 2 9 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
4.
Фенербахче
 0:0 Заявка 7 5 1 1 20 - 8 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
8.
Хатайспор
 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
9.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
15.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
16.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
17.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
20.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 0:0 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Бешикташ
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
5.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
8.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
9.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
10.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
13.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
14.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 4
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Шатка Любомир получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Розье Валентен получил желтую карточку от судьи
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