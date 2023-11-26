Тур: 13. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
1:2
Конец матча
0'
0:0
16' Не забитый пенальтиТосун Дженк
0:1
17' ГолТосун Дженк
1:1
25' ГолМуандилмаджи Мариус
42' Желтая карточкаРозье Валентен
45' Желтая карточкаШатка Любомир
58' Желтая карточкаМуандилмаджи Мариус
1:2
84' ГолКолли Омар
90'+7
Ход матча
16'
0:0
17'
0:1
25'
1:1
42'
45'
84'
1:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
9 Угловые 5
-
4 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
18
Явру
Зеки
28
Генюл
Сонер
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Нану ГомешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
-
99 Кара ЭрканНападающий
-
27 Лора ГаэтанНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
-
88 Инлер ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
История личных встреч
Самсунспор
Бешикташ
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0.15
|Айдогду Сонер
|1
|0.08
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.08
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.08
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.08
|Димата Ландри
|1
|0.08
|Хольсе Карло
|1
|0.08
|Нтчам Оливье
|1 (1)
|0.08
|Кара Эркан
|1 (1)
|0.08
|Фофана Морике
|0
|0
|Явру Зеки
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|4
|0.31
|Тосун Дженк
|3
|0.23
|Колли Омар
|3
|0.23
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.15
|Рашица Милот
|2
|0.15
|Мулека Джексон
|2
|0.15
|Учан Салих
|1
|0.08
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.08
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.08
|Ребич Анте
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Тирпан Микаэль
|3
|0
|Фофана Морике
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Димата Ландри
|2
|0
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Коджук Окан
|1
|0
|Нтчам Оливье
|1
|0
|Челик Осман
|1
|0
|Генюл Сонер
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Чифт Юнус Эмре
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Ребич Анте
|4
|0
|Гюнок Мерт
|2
|1
|Розье Валентен
|3
|0
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Бингол Тайфур
|2
|0
|Масуаку Артур
|2
|0
|Амарти Даниэль
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Фернандеш Жедсон
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Учан Салих
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Бешикташ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
5
Самсунспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Бешикташ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
1
10
Самсунспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Бешикташ
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
3
15
Голы по времени матча
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
4
67%
5
56%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
1
7%
1-15
2
25%
4
29%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
1
7%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
50%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Пропущено
13
2
8 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90
Забито
10
19
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
0 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
20%
2
11%
46-60
1
10%
5
26%
61-75
5
50%
6
32%
76-90
Пропущено
21
16
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
19%
1
6%
1-15
5
24%
4
25%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
1
5%
5
31%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
3
14%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0
Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Самсунспор - Гиресунспор 6:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фенербахче 0:2 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Бодрумспор 4:0 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Ризеспор 1:0 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Малатьяспор - Самсунспор 0:3 Аданаспор - Самсунспор 0:3 Самсунспор - Бодрумспор 0:1
Бешикташ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2
Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1
Результаты матчей
Самсунспор
Бешикташ
Точный счет
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
8 раз 62%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
121
310
85
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|2.
|0:0 Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 8
|32
|3.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 15
|25
|4.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|24 - 13
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|6.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 14
|22
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 13
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 25
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 18
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|12.
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 18
|15
|13.
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 10
|15
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 25
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 21
|8
|20.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|4.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|20 - 8
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|12.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|17.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|11 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 4
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 4