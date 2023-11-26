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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Кайсериспор
0:1
Второй тайм: 50'
Адана Демирспор
0'
0:1
45' Гол
Эрдоган Юсуф

Ход матча

38'
Кочаман Ариф
Аттама Джозеф
 
45'
0:1
Эрдоган Юсуф

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
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Кайсериспор
Ничья
Адана Демирспор
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25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
5
Хоссейни
Маджид
3
Аттама
Джозеф
23
Кароль
Лионель
8
Йылмаз
Картал
6
Карими
Али
II
70
Боа
Морте
Аилтон
10
Кеман
Оливье
7
Кардозу
Мигел
9
Тиам
Маме
25
Озбир
Эртач
26
Токёз
Дорукхан
4
Гюлер
Семих
5
Гравильон
Эндрю
77
Кевин
Родригес
17
Н'Диайе
Папа
7
Сари
Юсуф
6
Айдоган
Тайфун
20
Мишю
Эдуар
32
Эрдоган
Юсуф
9
Ньянг
М'Байе
Кайсериспор
4-2-3-1
Адана Демирспор
4-1-4-1

История личных встреч

Кайсериспор
Адана Демирспор

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
5:3
С
2:2
С
1:1
С
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:2
ПЛТ
3:3
ТПЛ
1:2

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
2

Среднее время на гол

56
45

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

2.33
1.8

Среднее время на гол

38
50

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.88
1.88

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
48

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 9 (3) 0.69
Боа Морте Аилтон 2 0.15
Мане Карлуш 1 0.08
Кеман Оливье 1 0.08
Карими Али II 1 0.08
Узодимма Энтони 1 0.08
Кардозу Мигел 0 0
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Саздаджи Гекхан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 6 (2) 0.46
Эрдоган Юсуф 4 (1) 0.31
Балотелли Марио 3 0.23
Беланда Юнес 3 0.23
Акбаба Эмре 2 0.15
Нани Луиш 1 0.08
Ндиайе Чериф 1 0.08
Стамбули Бенжамен 1 0.08
Гравильон Эндрю 1 0.08
Айдоган Тайфун 1 0.08
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Гюлер Семих 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Тиам Маме 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Кеман Оливье 1 0
Боа Морте Аилтон 1 0
Баязит Билал 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Ака Яу 1 0
Узодимма Энтони 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 3 1
Беланда Юнес 4 0
Озбир Эртач 2 1
Акбаба Эмре 3 0
Стамбули Бенжамен 1 1
Ньянг М'Байе 2 0
Эрдоган Юсуф 2 0
Гюлер Семих 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Нани Луиш 1 0
Балотелли Марио 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Айдоган Тайфун 1 0
Ндиайе Чериф 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5
Кайсериспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
17
Кайсериспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
22

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
14%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
3
43%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
14%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
3
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
3
100%
76-90

Забито

15
22
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
13%
2
9%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
4
27%
2
9%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
3
20%
7
32%
76-90

Пропущено

15
13
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
4
27%
2
15%
61-75
2
13%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0
Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0
Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0

Результаты матчей

Кайсериспор
Адана Демирспор

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
5
2
1
5
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
6
6
2
10
2.5
5
7
1
11
3.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 13 11 1 1 26 - 8 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 10 1 1 31 - 8 31
3.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 13 7 4 2 24 - 12 25
4.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
5.
Бешикташ
 Заявка 12 7 1 4 18 - 14 22
6.
Кайсериспор
 0:1 Заявка 13 6 4 3 17 - 14 22
7.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8.
Касымпаша
 Заявка 13 5 3 5 21 - 25 18
9.
Ризеспор
 Заявка 12 5 2 5 11 - 17 17
10.
Хатайспор
 Заявка 13 4 5 4 21 - 18 17
11.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
12.
Газиантеп
 Заявка 13 5 0 8 12 - 18 15
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 3 5 4 13 - 10 14
14.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
15.
Пендикспор
 Заявка 12 3 4 5 15 - 25 13
16.
Коньяспор
 Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
17.
Аланьяспор
 Заявка 13 2 4 7 9 - 21 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 2 3 7 8 - 16 9
19.
Самсунспор
 Заявка 12 2 2 8 9 - 19 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 13 2 2 9 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
4.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 0:1 Заявка 7 4 2 1 8 - 3 14
7.
Хатайспор
 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Ризеспор
 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
10.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
11.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
15.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
16.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
17.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пендикспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 15 5
19.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
20.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
2.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
8.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
9.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
10.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
11.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
12.
Адана Демирспор
 1:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
14.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
16.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 1 2 4 2 - 8 5
18.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 6 0 1 5 3 - 11 1
20.
Самсунспор
 Заявка 7 0 1 6 4 - 13 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 4
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Г О О О О Л - Эрдоган Юсуф бьет в цель!
  • 38'
    Аттама Джозеф уходит с поля. Кочаман Ариф выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Адана Демирспор
4.90
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3.60
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3.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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