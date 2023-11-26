Тур: 13. Стадион: Кадир Хас.
0:1
Второй тайм: 50'
Ход матча
45'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
25
Баязит
Билал
10
Кеман
Оливье
25
Озбир
Эртач
17
Н'Диайе
Папа
20
Мишю
Эдуар
32
Эрдоган
Юсуф
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
-
23 Зенели АрберПолузащитник
-
30 Нани ЛуишПолузащитник
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Клюйверт Патрик
История личных встреч
Кайсериспор
Адана Демирспор
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
2
Среднее время на гол
56
45
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.8
Среднее время на гол
38
50
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.88
1.88
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
48
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|9 (3)
|0.69
|Боа Морте Аилтон
|2
|0.15
|Мане Карлуш
|1
|0.08
|Кеман Оливье
|1
|0.08
|Карими Али II
|1
|0.08
|Узодимма Энтони
|1
|0.08
|Кардозу Мигел
|0
|0
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|6 (2)
|0.46
|Эрдоган Юсуф
|4 (1)
|0.31
|Балотелли Марио
|3
|0.23
|Беланда Юнес
|3
|0.23
|Акбаба Эмре
|2
|0.15
|Нани Луиш
|1
|0.08
|Ндиайе Чериф
|1
|0.08
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.08
|Гравильон Эндрю
|1
|0.08
|Айдоган Тайфун
|1
|0.08
|Сари Юсуф
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Боа Морте Аилтон
|1
|0
|Баязит Билал
|1
|0
|Йылмаз Картал
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
|Узодимма Энтони
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Озбир Эртач
|2
|1
|Акбаба Эмре
|3
|0
|Стамбули Бенжамен
|1
|1
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Эрдоган Юсуф
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Айдоган Тайфун
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Кайсериспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
17
Кайсериспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Адана Демирспор
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
22
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
14%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
3
43%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
14%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
3
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
3
100%
76-90
Забито
15
22
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
13%
2
9%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
4
27%
2
9%
31-45
3
20%
4
18%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
3
20%
7
32%
76-90
Пропущено
15
13
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
4
27%
3
23%
46-60
4
27%
2
15%
61-75
2
13%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0
Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0
Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0 Генк - Адана Демирспор 2:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Осиек - Адана Демирспор 3:2 Адана Демирспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Осиек 5:1 Адана Демирспор - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Маниса ФК 2:3 Адана Демирспор - Трактор 3:0
Результаты матчей
Кайсериспор
Адана Демирспор
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
33
52
15
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
57
66
210
57
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|26 - 8
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|31 - 8
|31
|3.
|1:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 12
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 14
|22
|5.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 14
|22
|6.
|0:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 14
|22
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 25
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 17
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|21 - 18
|17
|11.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|12.
|Заявка
|13
|5
|0
|8
|12 - 18
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 10
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|15 - 25
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 21
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 19
|8
|20.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|0:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 3
|14
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 2
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|16.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|17.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|12.
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 8
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 11
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|11 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 4
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 4
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4