Тур: 15. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
2' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
30' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
31' Желтая карточкаСерникола Леонардо
33' Желтая карточкаД'Аллесандро Марко
45' Желтая карточкаВаскес Франко
50' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
69' Желтая карточкаМайер Жан
90'+6
Ход матча
30'
45'
69'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
428 Количество передач 382
-
52 Владение мячом, % 48
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Пиза
Кремонезе
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2.67
2.25
Среднее время на гол
33
40
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
0.67
Среднее время на гол
40
135
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.43
1.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
37
57
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|5 (2)
|0.33
|Трамони Лисандру
|1
|0.07
|Беруатто Пьетро
|1
|0.07
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.07
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.07
|Морео Стефано
|1
|0.07
|Трамони Маттео
|1
|0.07
|Канестрелли Симоне
|1
|0.07
|Эштевеш Томаш
|1
|0.07
|Alesandro Arena
|1
|0.07
|Млакар Ян
|0
|0
|Велозу Мигель
|0
|0
|Торрегросса Эрнесто
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|9 (1)
|0.6
|Кастаньетти Микеле
|2
|0.13
|Окереке Давид
|2
|0.13
|Коллоколо Микеле
|2
|0.13
|Раванелли Лука
|2
|0.13
|Васкес Франко
|1
|0.07
|Серникола Леонардо
|1
|0.07
|Пикель Шарль
|1
|0.07
|Дзанимачча Лука
|1
|0.07
|Антов Валентин
|0
|0
|Цаджу Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леверб Максим
|4
|1
|Марин Мариус
|5
|0
|Канестрелли Симоне
|4
|0
|Трамони Лисандру
|4
|0
|Барбьери Томмазо
|2
|1
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Николас Андраде
|3
|0
|Эштевеш Томаш
|3
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|1
|Надь Адам
|1
|1
|Велозу Мигель
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
|Alesandro Arena
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Васкес Франко
|4
|0
|Антов Валентин
|4
|0
|Лочошвили Лука
|2
|1
|Квальята Джакомо
|2
|1
|Пикель Шарль
|3
|0
|Раванелли Лука
|1
|1
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Окереке Давид
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Кремонезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
2
Пиза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Кремонезе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
7
Пиза
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Кремонезе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
11
9
Голы по времени матча
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
4
31%
61-75
2
25%
5
38%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
4
40%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
5
50%
1
20%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
4
29%
2
9%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
3
21%
5
23%
61-75
2
14%
6
27%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
5
33%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
6
40%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1
Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2
Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1
Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1
Результаты матчей
Пиза
Кремонезе
Точный счет
1:2
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:2
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Пиза
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
312
78
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|25 - 12
|33
|2.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|28 - 13
|31
|3.
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|4.
|15
|7
|5
|3
|21 - 12
|26
|5.
|15
|7
|5
|3
|16 - 14
|26
|6.
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|7.
|15
|7
|4
|4
|18 - 18
|25
|8.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|9.
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|14
|3
|9
|2
|15 - 16
|18
|12.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|13.
|14
|4
|5
|5
|19 - 18
|17
|14.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|15.
|14
|3
|6
|5
|11 - 14
|15
|16.
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|17.
|15
|3
|4
|8
|15 - 21
|13
|18.
|15
|2
|5
|8
|16 - 20
|11
|19.
|0:0
|15
|1
|8
|6
|11 - 20
|11
|20.
|15
|1
|4
|10
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|7.
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|12.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|15.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|16.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 7
|6
|18.
|0:0
|7
|0
|5
|2
|3 - 5
|5
|19.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|6.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|16.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Бьянко Алессандро
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 5