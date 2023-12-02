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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Пиза
0:0
Конец матча
Кремонезе
0'
2' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
30' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
31' Желтая карточка
Серникола Леонардо
33' Желтая карточка
Д'Аллесандро Марко
45' Желтая карточка
Васкес Франко
50' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
69' Желтая карточка
Майер Жан
90'+6
1
Николас
Андраде
19
Эштевеш
Томаш
33
Калабрези
Артуро
5
Канестрелли
Симоне
20
Беруатто
Пьетро
8
Марин
Мариус
36
Пиччинини
Габриэле
77
Д'Аллесандро
Марко
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
32
Морео
Стефано
22
Юнгдал
Андреас
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
17
Серникола
Леонардо
6
Пикель
Шарль
19
Кастаньетти
Микеле
32
Gonzalo
Abrego
98
Дзанимачча
Лука
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
Пиза
4-2-3-1
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Пиза
Кремонезе

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
3:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:1
СB
3:4
СB
4:1
К
3:3

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2.67
2.25

Среднее время на гол

33
40

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
0.67

Среднее время на гол

40
135

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.43
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

37
57

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 5 (2) 0.33
Трамони Лисандру 1 0.07
Беруатто Пьетро 1 0.07
Пиччинини Габриэле 1 0.07
Мазуччи Гаэтано 1 0.07
Морео Стефано 1 0.07
Трамони Маттео 1 0.07
Канестрелли Симоне 1 0.07
Эштевеш Томаш 1 0.07
Alesandro Arena 1 0.07
Млакар Ян 0 0
Велозу Мигель 0 0
Торрегросса Эрнесто 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 9 (1) 0.6
Кастаньетти Микеле 2 0.13
Окереке Давид 2 0.13
Коллоколо Микеле 2 0.13
Раванелли Лука 2 0.13
Васкес Франко 1 0.07
Серникола Леонардо 1 0.07
Пикель Шарль 1 0.07
Дзанимачча Лука 1 0.07
Антов Валентин 0 0
Цаджу Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леверб Максим 4 1
Марин Мариус 5 0
Канестрелли Симоне 4 0
Трамони Лисандру 4 0
Барбьери Томмазо 2 1
Калабрези Артуро 3 0
Николас Андраде 3 0
Эштевеш Томаш 3 0
Херманнссон Хьёртур 1 1
Надь Адам 1 1
Велозу Мигель 2 0
Морео Стефано 2 0
Туре Идрисса 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Д'Аллесандро Марко 1 0
Валоти Матиа 1 0
Млакар Ян 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Alesandro Arena 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 5 0
Васкес Франко 4 0
Антов Валентин 4 0
Лочошвили Лука 2 1
Квальята Джакомо 2 1
Пикель Шарль 3 0
Раванелли Лука 1 1
Бертолаччи Андреа 2 0
Кастаньетти Микеле 2 0
Коллоколо Микеле 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Кода Массимо 1 0
Майер Жан 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Окереке Давид 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Пиза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Кремонезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
2
Пиза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Кремонезе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
7
Пиза
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Кремонезе
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
4
31%
61-75
2
25%
5
38%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
4
40%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
5
50%
1
20%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
4
29%
2
9%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
1
7%
2
9%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
3
21%
5
23%
61-75
2
14%
6
27%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
5
33%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
6
40%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1
Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0 Пиза - СПАЛ 1:2
Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1
Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1

Результаты матчей

Пиза
Кремонезе

Точный счет

1:2
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Пиза
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 25 - 12 33
2.
Парма
 0:0 15 9 4 2 28 - 13 31
3.
Катанзаро
 15 8 3 4 24 - 19 27
4.
Кремонезе
 15 7 5 3 21 - 12 26
5.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
6.
Комо
 14 7 4 3 17 - 14 25
7.
Читтаделла
 15 7 4 4 18 - 18 25
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Козенца
 15 5 4 6 18 - 17 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Пиза
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 18 17
14.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Брешия
 14 3 6 5 11 - 14 15
16.
Лекко
 14 3 4 7 13 - 21 13
17.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 21 13
18.
Тернана
 15 2 5 8 16 - 20 11
19.
Специя
 0:0 15 1 8 6 11 - 20 11
20.
ФералпиСало
 15 1 4 10 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 0:0 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
4.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
8.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Зюйдтироль
 7 2 3 2 11 - 9 9
11.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
16.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 8 1 3 4 6 - 7 6
18.
Специя
 0:0 7 0 5 2 3 - 5 5
19.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
5.
Парма
 0:0 7 4 1 2 16 - 9 13
6.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
7.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
13.
Лекко
 8 2 3 3 6 - 9 9
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Козенца
 7 2 2 3 4 - 7 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Специя
 0:0 8 1 3 4 8 - 15 6
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Бьянко Алессандро 7
Специя Николау Димитрис 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 5
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Васкес Франко получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Д'Аллесандро Марко получил желтую карточку от судьи
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