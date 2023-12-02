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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Венеция
3:1
Конец матча
Асколи
0'
1:0
26' Гол
Гюткьяр Кристиан
2:0
30' Гол
Альтаре Джорджо
42' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
2:1
47' Гол
Патрицио Масини
57' Желтая карточка
Фаласко Никола
59' Желтая карточка
Альтаре Джорджо
3:1
89' Гол
Гюткьяр Кристиан
90' Желтая карточка
Миллико Винченцо
90'+6
12
Бертинато
Бруно
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
13
Модоло
Марко
7
Дзампано
Франческо
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
10
Пьерини
Николас
9
Гюткьяр
Кристиан
17
Йонсен
Деннис
2
Вивиано
Эмильяно
17
Адьяпонг
Клод
33
Боттегин
Эрик
14
Кваранта
Данило
40
Байейе
Брайан
54
Фаласко
Никола
5
Гнаоре
Эдди
18
Ди
Таккио
Франческо
73
Патрицио
Масини
90
Мендеш
Педру
99
Родригес
Пабло
Венеция
4-3-3
Асколи
3-4-1-2

История личных встреч

Венеция
Асколи

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
0:2
К
2:3
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:0
СB
3:3

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1.2

Среднее время на гол

67
75

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.17

Среднее время на гол

75
77

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.27
1.18

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
76

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерини Николас 5 0.33
Похьянпало Йоэль 4 (1) 0.27
Гюткьяр Кристиан 4 0.27
Тессманн Таннер 3 0.2
Йонсен Деннис 2 0.13
Бузио Джанлука 2 0.13
Альтаре Джорджо 2 0.13
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.07
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.07
Дембеле Али 1 0.07
Дзампано Франческо 0 0
Кандела Антонио 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 6 (2) 0.4
Родригес Пабло 2 0.13
Несторовски Илья 2 0.13
Манцари Джакомо 1 0.07
Фальцерано Марчелло 1 0.07
Кваранта Данило 1 0.07
Калигара Фабрицио 1 0.07
Патрицио Масини 1 0.07
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 4 1
Альтаре Джорджо 4 0
Бузио Джанлука 2 0
Тессманн Таннер 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Сверко Марин 1 0
Йонсен Деннис 1 0
Кандела Антонио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Дембеле Али 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 4 1
Калигара Фабрицио 5 0
Фаласко Никола 3 1
Ди Таккио Франческо 4 0
Несторовски Илья 4 0
Джоване Самуэль 3 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Кваранта Данило 1 1
Боттегин Эрик 2 0
Родригес Пабло 2 0
Фальцерано Марчелло 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Патрицио Масини 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Мендеш Педру 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Байейе Брайан 1 0

Результаты матчей

Венеция
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Асколи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
6
Венеция
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Асколи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

9
6
Венеция
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Асколи
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
4
25%
2
25%
31-45
4
25%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
13%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
5
33%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Забито

9
7
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
6
67%
2
29%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
100%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

25
15
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
0
0%
3
20%
1-15
5
20%
2
13%
16-30
4
16%
5
33%
31-45
5
20%
2
13%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
8
32%
3
20%
76-90

Пропущено

12
21
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
17%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
5
42%
7
33%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
17%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1
Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4
Асколи
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3
Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1

Результаты матчей

Венеция
Асколи

Точный счет

2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Венеция
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
2
4
3
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
4
1.5
2
7
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
8
7
1.5
4
11
5
10
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 25 - 12 33
2.
Парма
 0:0 15 9 4 2 28 - 13 31
3.
Катанзаро
 15 8 3 4 24 - 19 27
4.
Кремонезе
 15 7 5 3 21 - 12 26
5.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
6.
Комо
 14 7 4 3 17 - 14 25
7.
Читтаделла
 15 7 4 4 18 - 18 25
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Козенца
 15 5 4 6 18 - 17 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Пиза
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 18 17
14.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Брешия
 14 3 6 5 11 - 14 15
16.
Лекко
 14 3 4 7 13 - 21 13
17.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 21 13
18.
Тернана
 15 2 5 8 16 - 20 11
19.
Специя
 0:0 15 1 8 6 11 - 20 11
20.
ФералпиСало
 15 1 4 10 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 0:0 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
4.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
8.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Зюйдтироль
 7 2 3 2 11 - 9 9
11.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
16.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 8 1 3 4 6 - 7 6
18.
Специя
 0:0 7 0 5 2 3 - 5 5
19.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
5.
Парма
 0:0 7 4 1 2 16 - 9 13
6.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
7.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
13.
Лекко
 8 2 3 3 6 - 9 9
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Козенца
 7 2 2 3 4 - 7 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Специя
 0:0 8 1 3 4 8 - 15 6
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Бьянко Алессандро 7
Специя Николау Димитрис 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 5
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