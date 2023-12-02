Тур: 15. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
1:0
26' ГолГюткьяр Кристиан
2:0
30' ГолАльтаре Джорджо
42' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
2:1
47' ГолПатрицио Масини
57' Желтая карточкаФаласко Никола
59' Желтая карточкаАльтаре Джорджо
3:1
89' ГолГюткьяр Кристиан
90' Желтая карточкаМиллико Винченцо
90'+6
Ход матча
26'
30'
47'
2:1
57'
59'
89'
3:1
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
466 Количество передач 302
-
60 Владение мячом, % 40
13
Модоло
Марко
90
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Венеция
Асколи
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1.2
Среднее время на гол
67
75
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.17
Среднее время на гол
75
77
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1.18
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
76
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерини Николас
|5
|0.33
|Похьянпало Йоэль
|4 (1)
|0.27
|Гюткьяр Кристиан
|4
|0.27
|Тессманн Таннер
|3
|0.2
|Йонсен Деннис
|2
|0.13
|Бузио Джанлука
|2
|0.13
|Альтаре Джорджо
|2
|0.13
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.07
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.07
|Дембеле Али
|1
|0.07
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|6 (2)
|0.4
|Родригес Пабло
|2
|0.13
|Несторовски Илья
|2
|0.13
|Манцари Джакомо
|1
|0.07
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.07
|Кваранта Данило
|1
|0.07
|Калигара Фабрицио
|1
|0.07
|Патрицио Масини
|1
|0.07
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|4
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Тессманн Таннер
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Йонсен Деннис
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Дембеле Али
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|4
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Фаласко Никола
|3
|1
|Ди Таккио Франческо
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Джоване Самуэль
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Кваранта Данило
|1
|1
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Родригес Пабло
|2
|0
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Патрицио Масини
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Мендеш Педру
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Асколи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
6
Венеция
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Асколи
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
9
6
Венеция
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Асколи
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
4
25%
2
25%
31-45
4
25%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
1
13%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
22%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
5
33%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Забито
9
7
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
6
67%
2
29%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
100%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
25
15
9 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
0
0%
3
20%
1-15
5
20%
2
13%
16-30
4
16%
5
33%
31-45
5
20%
2
13%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
8
32%
3
20%
76-90
Пропущено
12
21
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
17%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
5
42%
7
33%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
17%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1
Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4
Асколи
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3
Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0 Асколи - Козенца 1:1
Результаты матчей
Венеция
Асколи
Точный счет
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Венеция
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
24
35
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
63
34
27
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
87
411
510
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|25 - 12
|33
|2.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|28 - 13
|31
|3.
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|4.
|15
|7
|5
|3
|21 - 12
|26
|5.
|15
|7
|5
|3
|16 - 14
|26
|6.
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|7.
|15
|7
|4
|4
|18 - 18
|25
|8.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|9.
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|14
|3
|9
|2
|15 - 16
|18
|12.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|13.
|14
|4
|5
|5
|19 - 18
|17
|14.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|15.
|14
|3
|6
|5
|11 - 14
|15
|16.
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|17.
|15
|3
|4
|8
|15 - 21
|13
|18.
|15
|2
|5
|8
|16 - 20
|11
|19.
|0:0
|15
|1
|8
|6
|11 - 20
|11
|20.
|15
|1
|4
|10
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|7.
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|12.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|15.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|16.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 7
|6
|18.
|0:0
|7
|0
|5
|2
|3 - 5
|5
|19.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|6.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|16.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Бьянко Алессандро
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 5