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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
ФералпиСало
0:1
Конец матча
Читтаделла
0'
6' Желтая карточка
Фьордилино Лука
16' Желтая карточка
Сальви Алессандро
0:1
33' Гол
Пандольфи Лука
75' Желтая карточка
Federico Bergonzi
76' Желтая карточка
Бранка Симоне
90'+6

Ход матча

6'
Фьордилино Лука
 
16'
 
Сальви Алессандро
33'
0:1
Пандольфи Лука
(Filippo Pittarello)
46'
Mattia Tonetto
Кампорезе Микеле
 
64'
 
Бальдини Энрико
Кассано Клаудио
64'
 
Каррьеро Джузеппе
Francesco Amatucci
65'
Феличи Маттиа
Париджини Витторио
 
65'
Курфалидис Христос
Ди Мольфетта Давиде
 
70'
Сау Марко
Компаньон Маттиа
 
71'
 
Andrea Magrassi
Filippo Pittarello
75'
Federico Bergonzi
 
76'
 
Бранка Симоне
81'
 
Маистрелло Томми
Пандольфи Лука
81'
 
Корнвиг Эмиль
Вита Алессио
86'
Ла Мантия Андреа
Фьордилино Лука
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 397 Количество передач 406
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Пицциньякко
Семуэль
66
Federico
Bergonzi
23
Чеппители
Лука
31
Кампорезе
Микеле
70
Париджини
Витторио
20
Зеннаро
Маттиа
16
Фьордилино
Лука
10
Ди
Мольфетта
Давиде
87
Мартелла
Бруно
14
Компаньон
Маттиа
9
Бутич
Карло
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
30
Stefano
Negro
98
Federico
Giraudo
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
8
Francesco
Amatucci
10
Кассано
Клаудио
7
Пандольфи
Лука
11
Filippo
Pittarello
ФералпиСало
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

ФералпиСало
Читтаделла

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
45

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 2 0.13
Davide Balestrero 2 0.13
Феличи Маттиа 1 0.07
Сау Марко 1 0.07
Бутич Карло 1 0.07
Зеннаро Маттиа 1 0.07
Компаньон Маттиа 1 0.07
Мартелла Бруно 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Ди Мольфетта Давиде 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 3 0.2
Кассано Клаудио 2 0.13
Вита Алессио 2 0.13
Filippo Pittarello 2 0.13
Маистрелло Томми 2 0.13
Andrea Magrassi 2 0.13
Кариссони Лоренцо 1 0.07
Бранка Симоне 1 0.07
Паван Никола 1 0.07
Каррьеро Джузеппе 1 0.07
Francesco Amatucci 1 0.07
Сальви Алессандро 0 0
Federico Giraudo 0 0
Stefano Negro 0 0
Тессьоре Андреа 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 7 0
Чеппители Лука 6 0
Феличи Маттиа 3 1
Фьордилино Лука 4 0
Париджини Витторио 3 0
Пицциньякко Семуэль 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Alessandro Pilati 2 0
Летиция Гаэтано 0 1
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Зеннаро Маттиа 1 0
Federico Bergonzi 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Mattia Tonetto 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 6 0
Сальви Алессандро 5 0
Кариссони Лоренцо 5 0
Federico Giraudo 4 0
Filippo Pittarello 3 0
Анжели Маттео 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Фраре Доменико 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Паван Никола 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Читтаделла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
3
ФералпиСало
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

4
11
ФералпиСало
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Читтаделла
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

14
7
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
21%
2
29%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
17%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
4
33%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
4
27%
3
30%
76-90

Забито

10
19
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 3
2
20%
4
21%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
30%
1
5%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
2
20%
7
37%
76-90

Пропущено

29
17
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
5
17%
4
24%
1-15
4
14%
3
18%
16-30
5
17%
2
12%
31-45
6
21%
3
18%
46-60
3
10%
2
12%
61-75
6
21%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3
Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 ФералпиСало - Реджана 3:1
Читтаделла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1
Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3

Результаты матчей

ФералпиСало
Читтаделла

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
4
4
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
12
3
2
13
1.5
5
10
1
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 25 - 12 33
2.
Парма
 0:0 15 9 4 2 28 - 13 31
3.
Катанзаро
 15 8 3 4 24 - 19 27
4.
Кремонезе
 15 7 5 3 21 - 12 26
5.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
6.
Комо
 14 7 4 3 17 - 14 25
7.
Читтаделла
 15 7 4 4 18 - 18 25
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Козенца
 15 5 4 6 18 - 17 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Пиза
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 18 17
14.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Брешия
 14 3 6 5 11 - 14 15
16.
Лекко
 14 3 4 7 13 - 21 13
17.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 21 13
18.
Тернана
 15 2 5 8 16 - 20 11
19.
Специя
 0:0 15 1 8 6 11 - 20 11
20.
ФералпиСало
 15 1 4 10 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 0:0 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
4.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
8.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Зюйдтироль
 7 2 3 2 11 - 9 9
11.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
16.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 8 1 3 4 6 - 7 6
18.
Специя
 0:0 7 0 5 2 3 - 5 5
19.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
5.
Парма
 0:0 7 4 1 2 16 - 9 13
6.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
7.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
13.
Лекко
 8 2 3 3 6 - 9 9
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Козенца
 7 2 2 3 4 - 7 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Специя
 0:0 8 1 3 4 8 - 15 6
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Бьянко Алессандро 7
Специя Николау Димитрис 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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