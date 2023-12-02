Тур: 15. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
43' Желтая карточкаЧелли Алессандро
0:1
49' ГолКасасола Тиаго
1:1
55' ПенальтиТутино Дженнаро
1:2
60' ГолРаймондо Антонио
60' Желтая карточкаДе Бур Кес
62' Желтая карточкаФлоренци Альдо
1:3
68' ГолРаймондо Антонио
73' Красная карточкаКало Джакомо
87' Желтая карточкаСоренсен Фредерик
89' Желтая карточкаФавазули Костантино
90' Желтая карточкаМаррас Мануэль
90'+6
Ход матча
43'
49'
55'
1:1
60'
60'
62'
68'
73'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 7
-
11 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
390 Количество передач 325
-
55 Владение мячом, % 45
14
Кало
Джакомо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Козенца
Тернана
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
180
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|4 (2)
|0.27
|Маццокки Симоне
|3
|0.2
|Вока Идриз
|3
|0.2
|Форте Франческо
|2
|0.13
|Вентури Майкл
|2
|0.13
|Маррас Мануэль
|1
|0.07
|Канотто Луиджи
|1
|0.07
|Ариоли Алессандро
|1
|0.07
|Massimo Zilli
|1
|0.07
|Кало Джакомо
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касасола Тиаго
|4
|0.27
|Раймондо Антонио
|4
|0.27
|Диаките Салим
|2
|0.13
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.13
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.07
|Дионизи Федерико
|1
|0.07
|Соренсен Фредерик
|1
|0.07
|Челли Алессандро III
|1
|0.07
|Луперини Грегорио
|0
|0
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
|Lorenzo Lucchesi
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Орацио Томмазо
|6
|0
|Вентури Майкл
|5
|0
|Кало Джакомо
|3
|1
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Маррас Мануэль
|4
|0
|Прашелик Матеуш
|4
|0
|Тутино Дженнаро
|3
|0
|Вока Идриз
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Флоренци Альдо
|3
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Дзуккон Федерико
|2
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|1
|Микай Алессандро
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|5
|0
|Фалетти Сесар
|4
|0
|Луперини Грегорио
|4
|0
|Диаките Салим
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Раймондо Антонио
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
|Де Бур Кес
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Тернана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
8
Козенца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Тернана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
4
5
Козенца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Тернана
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
21%
1
9%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Пропущено
10
12
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
4
33%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Забито
18
17
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
4
22%
3
18%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
19
2 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
6%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
5
29%
29%
2
11%
46-60
6
35%
3
16%
61-75
4
24%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0
Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0
Тернана
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1
Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4
Результаты матчей
Козенца
Тернана
Точный счет
1:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Козенца
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
510
411
213
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|25 - 12
|33
|2.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|28 - 13
|31
|3.
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|4.
|15
|7
|5
|3
|21 - 12
|26
|5.
|15
|7
|5
|3
|16 - 14
|26
|6.
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|7.
|15
|7
|4
|4
|18 - 18
|25
|8.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|9.
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|14
|3
|9
|2
|15 - 16
|18
|12.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|13.
|14
|4
|5
|5
|19 - 18
|17
|14.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|15.
|14
|3
|6
|5
|11 - 14
|15
|16.
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|17.
|15
|3
|4
|8
|15 - 21
|13
|18.
|15
|2
|5
|8
|16 - 20
|11
|19.
|0:0
|15
|1
|8
|6
|11 - 20
|11
|20.
|15
|1
|4
|10
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|7.
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|12.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|15.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|16.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 7
|6
|18.
|0:0
|7
|0
|5
|2
|3 - 5
|5
|19.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|6.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|16.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Бьянко Алессандро
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 5