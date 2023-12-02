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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Козенца
1:3
Конец матча
Тернана
0'
43' Желтая карточка
Челли Алессандро
0:1
49' Гол
Касасола Тиаго
1:1
55' Пенальти
Тутино Дженнаро
1:2
60' Гол
Раймондо Антонио
60' Желтая карточка
Де Бур Кес
62' Желтая карточка
Флоренци Альдо
1:3
68' Гол
Раймондо Антонио
73' Красная карточка
Кало Джакомо
87' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
89' Желтая карточка
Фавазули Костантино
90' Желтая карточка
Маррас Мануэль
90'+6
1
Микай
Алессандро
17
Baldovino
Cimino
2
Сгарби
Филиппо
13
Мерони
Андреа
27
Pietro
Martino
14
Кало
Джакомо
26
Прашелик
Матеуш
31
Канотто
Луиджи
30
Маццокки
Симоне
34
Флоренци
Альдо
9
Тутино
Дженнаро
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
4
Соренсен
Фредерик
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
8
Де
Бур
Кес
25
Лабойко
Якуб
3
Челли
Алессандро
III
9
Раймондо
Антонио
10
Фалетти
Сесар
28
Ди
Стефано
Филиппо
Козенца
4-2-3-1
Тернана
3-4-3

История личных встреч

Козенца
Тернана

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:0
СB
1:1
СB
2:0
СB
3:1
СCB
1:1
СCB
1:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
180

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 4 (2) 0.27
Маццокки Симоне 3 0.2
Вока Идриз 3 0.2
Форте Франческо 2 0.13
Вентури Майкл 2 0.13
Маррас Мануэль 1 0.07
Канотто Луиджи 1 0.07
Ариоли Алессандро 1 0.07
Massimo Zilli 1 0.07
Кало Джакомо 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касасола Тиаго 4 0.27
Раймондо Антонио 4 0.27
Диаките Салим 2 0.13
Ди Стефано Филиппо 2 0.13
Фалетти Сесар 1 (1) 0.07
Дионизи Федерико 1 0.07
Соренсен Фредерик 1 0.07
Челли Алессандро III 1 0.07
Луперини Грегорио 0 0
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Фавазули Костантино 0 0
Lorenzo Lucchesi 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Орацио Томмазо 6 0
Вентури Майкл 5 0
Кало Джакомо 3 1
Канотто Луиджи 4 0
Маррас Мануэль 4 0
Прашелик Матеуш 4 0
Тутино Дженнаро 3 0
Вока Идриз 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Флоренци Альдо 3 0
Маццокки Симоне 2 0
Дзуккон Федерико 2 0
Фонтанаросса Алессандро 2 0
Сгарби Филиппо 0 1
Микай Алессандро 1 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 5 0
Фалетти Сесар 4 0
Луперини Грегорио 4 0
Диаките Салим 4 0
Капуано Марко 2 1
Челли Алессандро III 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Раймондо Антонио 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Вивиани Федерико 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Де Бур Кес 1 0

Результаты матчей

Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Тернана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
8
Козенца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Тернана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
5
Козенца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Тернана
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
21%
1
9%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
2
14%
3
27%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Пропущено

10
12
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
5
50%
0
0%
61-75
2
20%
4
33%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Забито

18
17
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
4
22%
3
18%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
4
22%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
19
2 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
1
6%
3
16%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
5
29%
29%
2
11%
46-60
6
35%
3
16%
61-75
4
24%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0
Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0
Тернана
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1 Модена - Тернана 2:1
Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4

Результаты матчей

Козенца
Тернана

Точный счет

1:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Козенца
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
1
7
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 25 - 12 33
2.
Парма
 0:0 15 9 4 2 28 - 13 31
3.
Катанзаро
 15 8 3 4 24 - 19 27
4.
Кремонезе
 15 7 5 3 21 - 12 26
5.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
6.
Комо
 14 7 4 3 17 - 14 25
7.
Читтаделла
 15 7 4 4 18 - 18 25
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Козенца
 15 5 4 6 18 - 17 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Пиза
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 18 17
14.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Брешия
 14 3 6 5 11 - 14 15
16.
Лекко
 14 3 4 7 13 - 21 13
17.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 21 13
18.
Тернана
 15 2 5 8 16 - 20 11
19.
Специя
 0:0 15 1 8 6 11 - 20 11
20.
ФералпиСало
 15 1 4 10 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 0:0 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
4.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
8.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Зюйдтироль
 7 2 3 2 11 - 9 9
11.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
16.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 8 1 3 4 6 - 7 6
18.
Специя
 0:0 7 0 5 2 3 - 5 5
19.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
5.
Парма
 0:0 7 4 1 2 16 - 9 13
6.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
7.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
13.
Лекко
 8 2 3 3 6 - 9 9
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Козенца
 7 2 2 3 4 - 7 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Специя
 0:0 8 1 3 4 8 - 15 6
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
  • — Выход в Серию А
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Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Бьянко Алессандро 7
Специя Николау Димитрис 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 5
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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