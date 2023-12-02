Тур: 15. Стадион: Альберто Бралья.
0'
1:0
1' ГолМанкони Якопо
36' Желтая карточкаAntonio Pergreffi
1:1
50' ГолАнтист Жанис
53' Желтая карточкаБьянко Алессандро
62' Желтая карточкаЧрнигой Домен
65' Желтая карточкаNatan Girma
69' Желтая карточкаKleis Bozhanaj
2:1
70' ГолKleis Bozhanaj
89' Желтая карточкаМелегони Филиппо
90' Красная карточкаПьераньоло Эдоардо
90'+7
Ход матча
1'
50'
62'
65'
69'
70'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
364 Количество передач 379
-
48 Владение мячом, % 52
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Roko Vukusic
-
28 Sandro Waibl
-
-
-
Главный тренер: Paolo Bianco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Natan GirmaПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланини ЭрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
14 Shaibu Nuhu
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Модена
Реджана
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
1.4
0
Среднее время на гол
64
0
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
0.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
90
144
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкони Якопо
|3
|0.2
|Стриццоло Лука
|3
|0.2
|Фальчинелли Диего
|2
|0.13
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.13
|Тремолада Лука
|1
|0.07
|Палумбо Антонио
|1
|0.07
|Заро Джованни
|1
|0.07
|Бонфанти Николас
|1
|0.07
|Edoardo Duca
|1
|0.07
|Fabio Abiuso
|1
|0.07
|Джерли Фабио
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Fabio Abiuso
|2
|1
|Заро Джованни
|3
|0
|Понси Фабио
|3
|0
|Kleis Bozhanaj
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Коттали Маттео
|2
|0
|Гиебр Абдул
|2
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Маньино Лука
|1
|0
|Баттистелла Томас
|1
|0
|Кристиан Каус
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|4
|0
|Портанова Маноло
|3
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Модена
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
1
1
Модена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Реджана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
2
Модена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Реджана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
9
3
Голы по времени матча
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
10 Не забивали 14
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
9
18
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
5
28%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
3
33%
4
22%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
4
44%
5
28%
76-90
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
40%
4
31%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
4
31%
61-75
1
20%
2
15%
76-90
Забито
16
3
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 1
4 Не забивали 12
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
2
67%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
14
31
4 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
2
14%
9
29%
29%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
1
7%
3
10%
31-45
3
21%
5
16%
46-60
2
14%
5
16%
61-75
5
36%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1
Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1
Реджана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1
ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0 Реджана - Альбинолеффе 4:1
Результаты матчей
Модена
Реджана
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Модена
Реджана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
25
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
510
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|25 - 12
|33
|2.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|28 - 13
|31
|3.
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|4.
|15
|7
|5
|3
|21 - 12
|26
|5.
|15
|7
|5
|3
|16 - 14
|26
|6.
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|7.
|15
|7
|4
|4
|18 - 18
|25
|8.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|9.
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|14
|3
|9
|2
|15 - 16
|18
|12.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|13.
|14
|4
|5
|5
|19 - 18
|17
|14.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|15.
|14
|3
|6
|5
|11 - 14
|15
|16.
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|17.
|15
|3
|4
|8
|15 - 21
|13
|18.
|15
|2
|5
|8
|16 - 20
|11
|19.
|0:0
|15
|1
|8
|6
|11 - 20
|11
|20.
|15
|1
|4
|10
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|7.
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|12.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|15.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|16.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 7
|6
|18.
|0:0
|7
|0
|5
|2
|3 - 5
|5
|19.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|6.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|16.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Бьянко Алессандро
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 5