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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Модена
2:1
Конец матча
Реджана
0'
1:0
1' Гол
Манкони Якопо
36' Желтая карточка
Antonio Pergreffi
1:1
50' Гол
Антист Жанис
53' Желтая карточка
Бьянко Алессандро
62' Желтая карточка
Чрнигой Домен
65' Желтая карточка
Natan Girma
69' Желтая карточка
Kleis Bozhanaj
2:1
70' Гол
Kleis Bozhanaj
89' Желтая карточка
Мелегони Филиппо
90' Красная карточка
Пьераньоло Эдоардо
90'+7

Ход матча

1'
Манкони Якопо
(Фальчинелли Диего)
1:0
36'
Antonio Pergreffi
 
46'
 
Чрнигой Домен
Да Рива Якопо
50'
1:1
Антист Жанис
(Пьераньоло Эдоардо)
53'
 
Бьянко Алессандро
62'
 
Чрнигой Домен
64'
Kleis Bozhanaj
Тремолада Лука
 
65'
 
Natan Girma
69'
Kleis Bozhanaj
 
70'
Kleis Bozhanaj
(Палумбо Антонио)
2:1
72'
 
Muhamed Varela Djamanca
Natan Girma
82'
 
Ланини Эрик
Портанова Маноло
89'
 
Мелегони Филиппо
90'
 
Петтинари Стефано
Антист Жанис
90'
 
Фьямоцци Риккардо
Сампиризи Марио
90'
Shady Oukhadda
Манкони Якопо
 
90'
 
Пьераньоло Эдоардо

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 364 Количество передач 379
  • 48 Владение мячом, % 52
12
Секулин
Андреа
3
Понси
Фабио
19
Заро
Джованни
4
Antonio
Pergreffi
29
Коттали
Маттео
6
Маньино
Лука
5
Палумбо
Антонио
7
Edoardo
Duca
10
Тремолада
Лука
17
Манкони
Якопо
11
Фальчинелли
Диего
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
4
Родзио
Паоло
27
Alessandro
Marcandalli
3
Пьераньоло
Эдоардо
90
Портанова
Маноло
42
Бьянко
Алессандро
21
Да
Рива
Якопо
80
Natan
Girma
72
Мелегони
Филиппо
28
Антист
Жанис
Модена
4-3-2-1
Реджана
4-3-2-1

История личных встреч

Модена
Реджана

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СC
0:0
СC
1:1
СC
0:1
СДП
4:1
СD
0:0
СD
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:2

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.4
0

Среднее время на гол

64
0

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
0.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

90
144

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкони Якопо 3 0.2
Стриццоло Лука 3 0.2
Фальчинелли Диего 2 0.13
Kleis Bozhanaj 2 0.13
Тремолада Лука 1 0.07
Палумбо Антонио 1 0.07
Заро Джованни 1 0.07
Бонфанти Николас 1 0.07
Edoardo Duca 1 0.07
Fabio Abiuso 1 0.07
Джерли Фабио 0 0
Коттали Маттео 0 0
Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Muhamed Varela Djamanca 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Манкони Якопо 4 0
Antonio Pergreffi 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Fabio Abiuso 2 1
Заро Джованни 3 0
Понси Фабио 3 0
Kleis Bozhanaj 3 0
Секулин Андреа 2 0
Фальчинелли Диего 2 0
Джерли Фабио 2 0
Коттали Маттео 2 0
Гиебр Абдул 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Маньино Лука 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Кристиан Каус 1 0
Edoardo Duca 1 0
Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 4 0
Портанова Маноло 3 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Мелегони Филиппо 1 0

Результаты матчей

Модена
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

1
1
Модена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Реджана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
2
Модена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Реджана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
10 Не забивали 14
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
18
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
0
0%
5
28%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
3
33%
4
22%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
4
44%
5
28%
76-90

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
40%
4
31%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
20%
4
31%
61-75
1
20%
2
15%
76-90

Забито

16
3
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 1
4 Не забивали 12
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
2
67%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

14
31
4 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
2
14%
9
29%
29%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
1
7%
3
10%
31-45
3
21%
5
16%
46-60
2
14%
5
16%
61-75
5
36%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2 Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1
Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1 Модена - Формиджине 9:0 Модена - Зюйдтироль 2:1
Реджана
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0 Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1
ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2 Реджана - Сестри Леванте 3:0 Реджана - Альбинолеффе 4:1

Результаты матчей

Модена
Реджана

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Модена
Реджана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
2
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 25 - 12 33
2.
Парма
 0:0 15 9 4 2 28 - 13 31
3.
Катанзаро
 15 8 3 4 24 - 19 27
4.
Кремонезе
 15 7 5 3 21 - 12 26
5.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
6.
Комо
 14 7 4 3 17 - 14 25
7.
Читтаделла
 15 7 4 4 18 - 18 25
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Козенца
 15 5 4 6 18 - 17 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Пиза
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 18 17
14.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Брешия
 14 3 6 5 11 - 14 15
16.
Лекко
 14 3 4 7 13 - 21 13
17.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 21 13
18.
Тернана
 15 2 5 8 16 - 20 11
19.
Специя
 0:0 15 1 8 6 11 - 20 11
20.
ФералпиСало
 15 1 4 10 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 0:0 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
4.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
8.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Зюйдтироль
 7 2 3 2 11 - 9 9
11.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
16.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 8 1 3 4 6 - 7 6
18.
Специя
 0:0 7 0 5 2 3 - 5 5
19.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
5.
Парма
 0:0 7 4 1 2 16 - 9 13
6.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
7.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
13.
Лекко
 8 2 3 3 6 - 9 9
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Козенца
 7 2 2 3 4 - 7 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Специя
 0:0 8 1 3 4 8 - 15 6
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Бьянко Алессандро 7
Специя Николау Димитрис 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Antonio Pergreffi получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Фальчинелли Диего сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Манкони Якопо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Модена 2:1 Реджана онлайн

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