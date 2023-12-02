Тур: 15. Стадион: Альберто Пиччи.
Ход матча
34'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
23
Мюль
Лукас
80
Rachid
Kouda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Rachid KoudaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эно АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Специя
Парма
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Реца Аркадиуш
|2
|0.13
|Моро Лука
|2
|0.13
|Эспозито Франческо
|2
|0.13
|Rachid Kouda
|1
|0.07
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.07
|Антонуччи Мирко
|1
|0.07
|Бертола Николо
|1
|0.07
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедычак Адриан
|7 (5)
|0.47
|Ман Деннис
|6 (1)
|0.4
|Бернабе Адриан
|3
|0.2
|Партипило Антони
|3
|0.2
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.2
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.13
|Шарпантье Габриэль
|2
|0.13
|Эрнани Азеведо
|1
|0.07
|Чиркати Алессандро
|1
|0.07
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|5
|1
|Кассата Франческо
|5
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|Rachid Kouda
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Бертола Николо
|2
|1
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Журковски Шимон
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|3
|1
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0
|Чиркати Алессандро
|2
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Партипило Антони
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Бенедычак Адриан
|1
|0
|Камара Дрисса
|1
|0
|Болог Ботонд
|1
|0
Результаты матчей
Специя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Парма
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
4
Специя
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Парма
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
7
12
Специя
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Парма
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
2
16
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
50%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
50%
3
19%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
11%
4
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
14
4
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
2
50%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
25%
76-90
Забито
11
28
7 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 10
7 Не забивали 1
1
9%
7
25%
1-15
2
18%
2
7%
16-30
4
36%
3
11%
31-45
1
9%
6
21%
46-60
2
18%
4
14%
61-75
1
9%
6
21%
76-90
Пропущено
20
13
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
5
25%
4
31%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
6
30%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0
Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3
Парма
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4
Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1
Результаты матчей
Специя
Парма
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
9 раз 64%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Специя
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
71
15
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
17
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
131
410
113
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|25 - 12
|33
|2.
|0:0
|15
|9
|4
|2
|28 - 13
|31
|3.
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|4.
|15
|7
|5
|3
|21 - 12
|26
|5.
|15
|7
|5
|3
|16 - 14
|26
|6.
|14
|7
|4
|3
|17 - 14
|25
|7.
|15
|7
|4
|4
|18 - 18
|25
|8.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|9.
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|11.
|14
|3
|9
|2
|15 - 16
|18
|12.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|13.
|14
|4
|5
|5
|19 - 18
|17
|14.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|15.
|14
|3
|6
|5
|11 - 14
|15
|16.
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|17.
|15
|3
|4
|8
|15 - 21
|13
|18.
|15
|2
|5
|8
|16 - 20
|11
|19.
|0:0
|15
|1
|8
|6
|11 - 20
|11
|20.
|15
|1
|4
|10
|10 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 11
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|7.
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|9.
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|8 - 7
|9
|12.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|13.
|7
|1
|5
|1
|6 - 8
|8
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|15.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|16.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|17.
|8
|1
|3
|4
|6 - 7
|6
|18.
|0:0
|7
|0
|5
|2
|3 - 5
|5
|19.
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|16 - 9
|13
|6.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|7
|2
|4
|1
|9 - 8
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|16.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|18.
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Бьянко Алессандро
|7
|Специя
|Николау Димитрис
|1 5
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 5