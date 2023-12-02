  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Специя
0:1
Конец матча
Парма
0'
34' Желтая карточка
Журковски Шимон
44' Желтая карточка
Камара Дрисса
64' Желтая карточка
Партипило Антони
0:1
90' Гол в свои ворота
Моутинью Жоау
90'+6

Ход матча

34'
Журковски Шимон
 
44'
 
Камара Дрисса
46'
Ципот Тио
Журковски Шимон
 
46'
 
Бернабе Адриан
Камара Дрисса
46'
 
Шарпантье Габриэль
Чолак Антонио-Мирко
56'
 
Партипило Антони
Михэйлэ Валентин
64'
 
Партипило Антони
76'
Моро Лука
Эспозито Франческо
 
76'
Экдаль Альбин
Rachid Kouda
 
77'
 
Бонни Анж-Йоан
Эрнани Азеведо
83'
Гелашвили Ива
Бандинелли Филиппо
 
84'
Моутинью Жоау
Элия Сальваторе
 
88'
 
Ансальди Кристиан
Ди Кьяра Джанлука
90'
0:1
Моутинью Жоау

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 5 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 446 Количество передач 505
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Зут
Йерун
27
Амьен-Аду
Кельвен
23
Мюль
Лукас
43
Николау
Димитрис
7
Элия
Сальваторе
17
Журковски
Шимон
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
80
Rachid
Kouda
99
Верде
Даниэле
9
Эспозито
Франческо
1
Чичисола
Леандро
23
Камара
Дрисса
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
17
Чолак
Антонио-Мирко
28
Михэйлэ
Валентин
8
Эстевес
Науэль
27
Эрнани
Азеведо
77
Ди
Кьяра
Джанлука
39
Чиркати
Алессандро
98
Ман
Деннис
Специя
4-3-1-2
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Специя
Парма

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
2:2
СA
2:2
СB
0:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реца Аркадиуш 2 0.13
Моро Лука 2 0.13
Эспозито Франческо 2 0.13
Rachid Kouda 1 0.07
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.07
Антонуччи Мирко 1 0.07
Бертола Николо 1 0.07
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедычак Адриан 7 (5) 0.47
Ман Деннис 6 (1) 0.4
Бернабе Адриан 3 0.2
Партипило Антони 3 0.2
Чолак Антонио-Мирко 3 0.2
Бонни Анж-Йоан 2 0.13
Шарпантье Габриэль 2 0.13
Эрнани Азеведо 1 0.07
Чиркати Алессандро 1 0.07
Зом Симон 0 0
Кулибали Войо 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Бегич Тьяс 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 5 1
Кассата Франческо 5 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Эспозито Сальваторе 4 0
Rachid Kouda 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Бертола Николо 2 1
Мюль Лукас 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Журковски Шимон 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Амьен-Аду Кельвен 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Моро Лука 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Верде Даниэле 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнани Азеведо 3 1
Кулибали Войо 2 1
Эстевес Науэль 3 0
Зом Симон 1 1
Чичисола Леандро 2 0
Партипило Антони 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Камара Дрисса 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Бонни Анж-Йоан 2 0
Чиркати Алессандро 2 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Ман Деннис 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Бенедычак Адриан 1 0
Болог Ботонд 1 0

Результаты матчей

Специя
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Парма
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
4
Специя
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Парма
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

7
12
Специя
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Парма
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

3
16
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
67%
3
19%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
2
33%
3
30%
76-90

Забито

9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
11%
4
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

14
4
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
2
50%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
25%
76-90

Забито

12
28
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
7 Не забивали 2
1
8%
7
25%
1-15
2
17%
2
7%
16-30
4
33%
3
11%
31-45
1
8%
6
21%
46-60
2
17%
4
14%
61-75
2
17%
6
21%
76-90

Пропущено

20
14
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
10%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
2
10%
1
7%
31-45
5
25%
4
29%
46-60
3
15%
2
14%
61-75
6
30%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0 Кремонезе - Специя 3:0
Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3
Парма
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Парма - Модена 1:1 Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4
Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1

Результаты матчей

Специя
Парма

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 57%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Специя
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
6
1
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
14
1
4
11
1.5
11
4
1
14
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 3 2 29 - 13 33
2.
Венеция
 15 10 3 2 25 - 12 33
3.
Катанзаро
 15 8 3 4 24 - 19 27
4.
Кремонезе
 15 7 5 3 21 - 12 26
5.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
6.
Комо
 14 7 4 3 17 - 14 25
7.
Читтаделла
 15 7 4 4 18 - 18 25
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Козенца
 15 5 4 6 18 - 17 19
10.
Сампдория
 14 5 3 6 16 - 17 18
11.
Бари
 14 3 9 2 15 - 16 18
12.
Пиза
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 18 17
14.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
15.
Брешия
 14 3 6 5 11 - 14 15
16.
Лекко
 14 3 4 7 13 - 21 13
17.
Асколи
 15 3 4 8 15 - 21 13
18.
Тернана
 15 2 5 8 16 - 20 11
19.
Специя
 15 1 7 7 11 - 21 10
20.
ФералпиСало
 15 1 4 10 10 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
4.
Читтаделла
 8 4 2 2 11 - 11 14
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
8.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
9.
Сампдория
 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Зюйдтироль
 7 2 3 2 11 - 9 9
11.
Кремонезе
 8 2 3 3 8 - 7 9
12.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 8 8
14.
Асколи
 6 2 1 3 7 - 6 7
15.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
16.
Брешия
 7 1 3 3 4 - 8 6
17.
Тернана
 8 1 3 4 6 - 7 6
18.
Лекко
 6 1 1 4 7 - 12 4
19.
Специя
 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Венеция
 7 4 2 1 9 - 3 14
5.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
7.
Комо
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Бари
 7 2 4 1 9 - 8 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 7 2 3 2 8 - 8 9
13.
Лекко
 8 2 3 3 6 - 9 9
14.
Зюйдтироль
 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Козенца
 7 2 2 3 4 - 7 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Специя
 8 1 3 4 8 - 15 6
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 5 - 16 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Бьянко Алессандро 7
Специя Николау Димитрис 1 5
Комо Коне Бенджамин 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Специя 0:1 Парма онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     