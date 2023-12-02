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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Днепр-1
1:2
Конец матча
Ворскла
0'
1:0
3' Гол
Леднeв Богдан
1:1
31' Гол
Челядин Артём
38' Желтая карточка
Гуцуляк Алексей
1:2
43' Гол
Родригес Фелипе
87' Желтая карточка
Якубу Наджиб
90'+5
1
Волынец
Евгений
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
11
Мирошниченко
Денис
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
17
Леднeв
Богдан
7
Филиппов
Александр
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
18
Павлюк
Евгений
27
Крупский
Илья
25
Якубу
Наджиб
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
95
Родригес
Фелипе
II
10
Юрченко
Владлен
50
Кане
Ибрахим
11
Степанюк
Руслан
Днепр-1
Ворскла

История личных встреч

Днепр-1
Ворскла

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Среднее время на гол

38
67

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.83
1.08

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
83

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 5 0.31
Гуцуляк Алексей 5 0.31
Леднeв Богдан 4 0.25
Пихалёнок Александр 3 (1) 0.19
Адамюк Владимир 1 0.06
Мирошниченко Денис 1 0.06
Танчик Владимир 1 0.06
Сарапий Эдуард 1 0.06
Бабенко Руслан 1 0.06
Когут Игорь 1 0.06
Бланко Доминго 1 (1) 0.06
Рубчинский Валентин 0 0
Пурита Эмилиано 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 4 (2) 0.25
Юрченко Владлен 3 0.19
Скляр Александр 2 (2) 0.13
Родригес Фелипе II 2 0.13
Челядин Артём 2 0.13
Нестеренко Иван 2 0.13
Корниенко Виктор 1 0.06
Кане Ибрахим 0 0
Бацула Андрей 0 0
Пердута Игорь 0 0
Павлюк Евгений 0 0
Крупский Илья 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 6 1
Бабенко Руслан 3 0
Гуцуляк Алексей 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Каплиенко Александр 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Кравец Василий 2 0
Когут Игорь 2 0
Горин Олег 2 0
Рубчинский Валентин 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Горбунов Сергей Олегович 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Yuriy Maksymov 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 7 1
Челядин Артём 6 0
Tiago Santana 6 0
Пердута Игорь 3 0
Павлюк Евгений 3 0
Крупский Илья 3 0
Якубу Наджиб 2 0
Корниенко Виктор 2 0
Исенко Павел 2 0
Нестеренко Иван 2 0
Хрипчук Даниил 0 1
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Степанюк Руслан 1 0
Кане Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
2
Днепр-1
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
12

Упущенные победы

11
6
Днепр-1
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Ворскла
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
16

Упущенные победы

14
8

Голы по времени матча

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
14%
1
13%
1-15
3
21%
2
25%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
18%
1
10%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
29%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
4
29%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
29%
76-90

Забито

25
18
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
4
16%
2
11%
1-15
6
24%
4
22%
16-30
3
12%
4
22%
31-45
6
24%
2
11%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
4
16%
3
17%
76-90

Пропущено

15
23
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
5
22%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
5
33%
5
22%
31-45
2
13%
5
22%
46-60
1
7%
1
4%
61-75
5
33%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2
Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1
Ворскла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3
Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4

Результаты матчей

Днепр-1
Ворскла

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
3
5
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
3
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
6
10
3
13
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 16 10 3 3 29 - 15 33
2.
Днепр-1
 16 10 3 3 25 - 15 33
3.
Полесье
 16 9 4 3 23 - 11 31
4.
Шахтёр Донецк
 13 7 4 2 22 - 13 25
5.
Рух Львов
 15 6 6 3 24 - 18 24
6.
Динамо Киев
 12 7 1 4 27 - 16 22
7.
Ворскла
 16 6 4 6 17 - 24 22
8.
Колос Ковалёвка
 15 4 9 2 11 - 9 21
9.
Черноморец Од
 14 6 1 7 23 - 21 19
10.
ЛНЗ Черкассы
 15 4 5 6 14 - 17 17
11.
Металлист-1925
 14 4 3 7 15 - 19 15
12.
Оболонь
 15 3 5 7 10 - 20 14
13.
Александрия
 15 3 4 8 9 - 20 13
14.
Верес
 15 2 6 7 15 - 24 12
15.
Заря
 12 2 4 6 13 - 17 10
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 5 2 2 14 - 8 17
2.
Кривбасс
 8 5 1 2 14 - 10 16
3.
Полесье
 7 4 2 1 11 - 7 14
4.
Черноморец Од
 6 4 1 1 11 - 5 13
5.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
6.
Динамо Киев
 6 4 0 2 12 - 5 12
7.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
8.
Шахтёр Донецк
 6 3 1 2 8 - 6 10
9.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
13.
Ворскла
 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
3.
Днепр-1
 7 5 1 1 11 - 7 16
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
6.
Рух Львов
 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
8.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 8 2 2 4 5 - 11 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Металлист-1925
 8 1 2 5 8 - 12 5
14.
Верес
 7 0 3 4 2 - 8 3
15.
Александрия
 8 0 3 5 4 - 10 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Рух Львов Квасница Илья 5 (3)
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Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Верес Балан Денис 1 5
Весь список
  • 61'
    Адамюк Владимир уходит с поля. Пасич Евгений выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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