Тур: 16. Стадион: Днепр-Арена.
0'
1:0
3' ГолЛеднeв Богдан
1:1
31' ГолЧелядин Артём
38' Желтая карточкаГуцуляк Алексей
1:2
43' ГолРодригес Фелипе
87' Желтая карточкаЯкубу Наджиб
90'+5
Ход матча
3'
31'
1:1
38'
43'
1:2
87'
25
Якубу
Наджиб
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
-
19 Victinho
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Якубу НаджибЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Днепр-1
Ворскла
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Среднее время на гол
38
67
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Среднее время на гол
67
108
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.83
1.08
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
83
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|5
|0.31
|Гуцуляк Алексей
|5
|0.31
|Леднeв Богдан
|4
|0.25
|Пихалёнок Александр
|3 (1)
|0.19
|Адамюк Владимир
|1
|0.06
|Мирошниченко Денис
|1
|0.06
|Танчик Владимир
|1
|0.06
|Сарапий Эдуард
|1
|0.06
|Бабенко Руслан
|1
|0.06
|Когут Игорь
|1
|0.06
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.06
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|4 (2)
|0.25
|Юрченко Владлен
|3
|0.19
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.13
|Родригес Фелипе II
|2
|0.13
|Челядин Артём
|2
|0.13
|Нестеренко Иван
|2
|0.13
|Корниенко Виктор
|1
|0.06
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Бацула Андрей
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|1
|Бабенко Руслан
|3
|0
|Гуцуляк Алексей
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Каплиенко Александр
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Рубчинский Валентин
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Yuriy Maksymov
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|7
|1
|Челядин Артём
|6
|0
|Tiago Santana
|6
|0
|Пердута Игорь
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Крупский Илья
|3
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Исенко Павел
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Хрипчук Даниил
|0
|1
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
2
Днепр-1
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Ворскла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
11
6
Днепр-1
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Ворскла
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
14
8
Голы по времени матча
Забито
14
8
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
14%
1
13%
1-15
3
21%
2
25%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
2
25%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
18%
1
10%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
29%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
4
29%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
29%
76-90
Забито
25
18
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
4
16%
2
11%
1-15
6
24%
4
22%
16-30
3
12%
4
22%
31-45
6
24%
2
11%
46-60
2
8%
3
17%
61-75
4
16%
3
17%
76-90
Пропущено
15
23
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
5
22%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
5
33%
5
22%
31-45
2
13%
5
22%
46-60
1
7%
1
4%
61-75
5
33%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2
Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0 Полесье - Днепр-1 1:1 Заря - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 Днепр-1 - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Днепр-1 - Славия Прага 1:1 Минай - Днепр-1 1:1 Славия Прага - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Полесье 2:1
Ворскла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3
Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3 Ворскла - Полесье 0:3 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Металлист-1925 - Ворскла 0:3 Ворскла - Кривбасс 1:4 Динамо Киев - Ворскла 2:0 Ворскла - Александрия 1:0 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Верес - Ворскла 1:2 Ворскла - Заря 1:2 Рух Львов - Ворскла 4:1 Дила - Ворскла 3:1 Ворскла - Дила 2:1 Бельско-Бяла - Ворскла 3:4
Результаты матчей
Днепр-1
Ворскла
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
36
35
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
34
35
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
610
610
313
115
115
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5