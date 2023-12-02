Тур: 13. Стадион: Теодорос Колокотронис.
0:0
Первый тайм: 35'
Ход матча
25'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
4
Госс
Шон
20
Калцас
Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 Госс ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Garcia
История личных встреч
Астерас
Пансерраикос
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.25
Среднее время на гол
0
72
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bautista Miritello
|3
|0.23
|Рехис Франсеск
|2
|0.15
|Калцас Никос
|2
|0.15
|Vasilios Mantzis
|2
|0.15
|Бартоло Хулиан
|2
|0.15
|Альварес Федерико
|1
|0.08
|Жуканович Эрвин
|1
|0.08
|Dino Grozdanic
|1
|0.08
|Алагбе Олуватобилоба
|0
|0
|Госс Шон
|0
|0
|Христопулос Яннис
|0
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стаикос Пасхалис
|3
|0.23
|Алексич Коста
|3
|0.23
|Хадзистравос Зисис
|2
|0.15
|Мургос Саввас
|2 (1)
|0.15
|Пилеас Костас
|2 (1)
|0.15
|Делияннидис Панайотис
|1
|0.08
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.08
|Машарипов Джалолиддин
|0
|0
|Авлонитис Тасос
|0
|0
|Stavros Petravrakis
|0
|0
|Mathias Tomas
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунафо Хуан
|4
|0
|Кармона Давид
|2
|1
|Костаньо Хосе
|2
|1
|Жуканович Эрвин
|3
|0
|Пападопулос Никос
|3
|0
|Хухумис Диамантис
|3
|0
|Рехис Франсеск
|3
|0
|Альварес Федерико
|2
|0
|Калцас Никос
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Vasilios Mantzis
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Христопулос Яннис
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Алагбе Олуватобилоба
|1
|0
|Сурлис Василиос
|1
|0
|Nikolaos Zouglis
|1
|0
|Dino Grozdanic
|1
|0
Пансерраикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Исмаила
|4
|1
|Гайек Томаш
|1
|2
|Стаикос Пасхалис
|4
|0
|Хован Адриан
|3
|0
|Мургос Саввас
|3
|0
|Алексич Коста
|3
|0
|Делияннидис Панайотис
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|Данкерлёй Дамил
|2
|0
|Stavros Petravrakis
|2
|0
|Гоцаманидис Николаос
|2
|0
|Marios Sofianos
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Байрович Адмир
|1
|0
|Вулери Каин
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Хадзистравос Зисис
|1
|0
|Пилеас Костас
|1
|0
|Konstantinos Thimianis
|1
|0
|Alexandros Maskanakis
|1
|0
Результаты матчей
Астерас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
8
Астерас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
6
8
Астерас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Пансерраикос
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
33%
4
50%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
12
18
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
6
50%
8
44%
76-90
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
38%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Забито
14
16
11 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
5
36%
5
31%
1-15
4
29%
3
19%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
2
14%
3
19%
76-90
Пропущено
20
22
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
10%
2
9%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
8
40%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кифисия - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1
Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1
Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0
Результаты матчей
Астерас
Пансерраикос
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
3:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Астерас
Пансерраикос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
31
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
35
33
17
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
57
48
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|32 - 8
|28
|2.
|12
|8
|3
|1
|22 - 9
|27
|3.
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|4.
|11
|8
|1
|2
|30 - 9
|25
|5.
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|6.
|12
|4
|4
|4
|14 - 20
|16
|7.
|12
|3
|6
|3
|13 - 15
|15
|8.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|14 - 20
|15
|9.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|10.
|12
|2
|5
|5
|14 - 24
|11
|11.
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|12.
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|11 - 23
|9
|14.
|14
|1
|5
|8
|12 - 30
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 2
|19
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|11.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|13.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|14.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|7.
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|0:0
|9
|0
|4
|5
|6 - 20
|4
|10.
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|12.
|6
|0
|3
|3
|3 - 11
|3
|13.
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
|14.
|7
|0
|1
|6
|3 - 19
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 5
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Ламия
|Давид Симон
|1 4