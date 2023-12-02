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  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Астерас
0:0
Первый тайм: 35'
Пансерраикос
0'
25' Желтая карточка
Рехис Франсеск

Ход матча

25'
Рехис Франсеск
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Пансерраикос
2.25
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3.15
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4.30
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Все Коэффициенты
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
4
Госс
Шон
8
Мунафо
Хуан
20
Калцас
Никос
77
Nikolaos
Zouglis
11
Рехис
Франсеск
14
Vasilios
Mantzis
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
25
Гоцаманидис
Николаос
31
Бергстрём
Эмиль
2
Пилеас
Костас
26
Стаикос
Пасхалис
72
Уэдраого
Исмаила
21
Мургос
Саввас
10
Машарипов
Джалолиддин
18
Хадзистравос
Зисис
14
Алексич
Коста
Астерас
4-2-3-1
Пансерраикос
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Пансерраикос

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
3:1
С
0:1
С
0:2
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.25

Среднее время на гол

0
72

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 3 0.23
Рехис Франсеск 2 0.15
Калцас Никос 2 0.15
Vasilios Mantzis 2 0.15
Бартоло Хулиан 2 0.15
Альварес Федерико 1 0.08
Жуканович Эрвин 1 0.08
Dino Grozdanic 1 0.08
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Госс Шон 0 0
Христопулос Яннис 0 0
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаикос Пасхалис 3 0.23
Алексич Коста 3 0.23
Хадзистравос Зисис 2 0.15
Мургос Саввас 2 (1) 0.15
Пилеас Костас 2 (1) 0.15
Делияннидис Панайотис 1 0.08
Бергстрём Эмиль 1 0.08
Машарипов Джалолиддин 0 0
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Mathias Tomas 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунафо Хуан 4 0
Кармона Давид 2 1
Костаньо Хосе 2 1
Жуканович Эрвин 3 0
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Рехис Франсеск 3 0
Альварес Федерико 2 0
Калцас Никос 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Гарсия Рубен II 1 0
Vasilios Mantzis 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Алагбе Олуватобилоба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Nikolaos Zouglis 1 0
Dino Grozdanic 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Исмаила 4 1
Гайек Томаш 1 2
Стаикос Пасхалис 4 0
Хован Адриан 3 0
Мургос Саввас 3 0
Алексич Коста 3 0
Делияннидис Панайотис 2 0
Бергстрём Эмиль 2 0
Данкерлёй Дамил 2 0
Stavros Petravrakis 2 0
Гоцаманидис Николаос 2 0
Marios Sofianos 2 0
Maximiliano Moreira 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Байрович Адмир 1 0
Вулери Каин 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Хадзистравос Зисис 1 0
Пилеас Костас 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0

Результаты матчей

Астерас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
8
Астерас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
8
Астерас
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Пансерраикос
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
33%
4
50%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
17%
1
6%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
6
50%
8
44%
76-90

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
38%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

14
16
11 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 3
5
36%
5
31%
1-15
4
29%
3
19%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
2
14%
3
19%
76-90

Пропущено

20
22
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
2
10%
2
9%
1-15
3
15%
3
14%
16-30
2
10%
1
5%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
2
10%
4
18%
61-75
8
40%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кифисия - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1
Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1
Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0

Результаты матчей

Астерас
Пансерраикос

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
5:0
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

3:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Астерас
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
1
1
5
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
5
3
3
1.5
1
7
1
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
4
8
2
10
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 11 9 1 1 32 - 8 28
2.
АЕК
 12 8 3 1 22 - 9 27
3.
ПАОК
 12 8 2 2 26 - 10 26
4.
Панатинаикос
 11 8 1 2 30 - 9 25
5.
Арис Салоники
 12 6 2 4 18 - 14 20
6.
Ламия
 12 4 4 4 14 - 20 16
7.
ОФИ
 12 3 6 3 13 - 15 15
8.
Астерас
 0:0 13 4 3 6 14 - 20 15
9.
Пансерраикос
 0:0 13 3 5 5 14 - 24 14
10.
Атромитос
 12 2 5 5 14 - 24 11
11.
Волос
 12 2 4 6 11 - 21 10
12.
ПАС Янина
 13 2 4 7 15 - 19 10
13.
Панетоликос
 13 2 3 8 11 - 23 9
14.
Кифисия
 14 1 5 8 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 7 6 1 0 17 - 2 19
2.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
Арис Салоники
 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Ламия
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Пансерраикос
 0:0 4 3 1 0 8 - 4 10
8.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
9.
Панетоликос
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Волос
 6 2 1 3 8 - 10 7
11.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
12.
Кифисия
 7 1 4 2 9 - 11 7
13.
Атромитос
 4 1 3 0 5 - 4 6
14.
Астерас
 0:0 7 1 2 4 6 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Астерас
 0:0 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
8.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
Пансерраикос
 0:0 9 0 4 5 6 - 20 4
10.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
12.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Рехис Франсеск получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Ничья
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