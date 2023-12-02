  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Астерас
1:0
Конец матча
Пансерраикос
0'
25' Желтая карточка
Рехис Франсеск
36' Желтая карточка
Стаикос Пасхалис
49' Желтая карточка
Госс Шон
51' Желтая карточка
Пилеас Костас
73' Желтая карточка
Stavros Petravrakis
76' Желтая карточка
Калцас Никос
1:0
78' Гол
Juan Bautista Miritello
90' Желтая карточка
Костаньо Хосе
90' Желтая карточка
Mathias Tomas
90'+6

Ход матча

25'
Рехис Франсеск
 
36'
 
Стаикос Пасхалис
49'
Госс Шон
 
51'
 
Пилеас Костас
59'
Сурлис Василиос
Госс Шон
 
60'
Бартоло Хулиан
Nikolaos Zouglis
 
60'
Паскуаль Андрес
Рехис Франсеск
 
71'
Juan Bautista Miritello
Vasilios Mantzis
 
72'
 
Stavros Petravrakis
Пилеас Костас
72'
 
Maximiliano Moreira
Стаикос Пасхалис
73'
 
Stavros Petravrakis
76'
Калцас Никос
 
78'
Juan Bautista Miritello
(Бартоло Хулиан)
1:0
80'
 
Marios Sofianos
Хадзистравос Зисис
84'
 
Mathias Tomas
Мургос Саввас
90'
Костаньо Хосе
 
90'
 
Mathias Tomas
90'
Алагбе Олуватобилоба
Мунафо Хуан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
19
Костаньо
Хосе
87
Жуканович
Эрвин
29
Альварес
Федерико
4
Госс
Шон
8
Мунафо
Хуан
20
Калцас
Никос
77
Nikolaos
Zouglis
11
Рехис
Франсеск
14
Vasilios
Mantzis
1
Хован
Адриан
64
Делияннидис
Панайотис
25
Гоцаманидис
Николаос
31
Бергстрём
Эмиль
2
Пилеас
Костас
26
Стаикос
Пасхалис
72
Уэдраого
Исмаила
21
Мургос
Саввас
10
Машарипов
Джалолиддин
18
Хадзистравос
Зисис
14
Алексич
Коста
Астерас
4-2-3-1
Пансерраикос
4-2-3-1

История личных встреч

Астерас
Пансерраикос

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
3:1
С
0:1
С
0:2
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.25

Среднее время на гол

0
72

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bautista Miritello 4 0.31
Рехис Франсеск 2 0.15
Бартоло Хулиан 2 0.15
Калцас Никос 2 0.15
Vasilios Mantzis 2 0.15
Альварес Федерико 1 0.08
Жуканович Эрвин 1 0.08
Dino Grozdanic 1 0.08
Алагбе Олуватобилоба 0 0
Госс Шон 0 0
Христопулос Яннис 0 0
Пансерраикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стаикос Пасхалис 3 0.23
Алексич Коста 3 0.23
Хадзистравос Зисис 2 0.15
Мургос Саввас 2 (1) 0.15
Пилеас Костас 2 (1) 0.15
Делияннидис Панайотис 1 0.08
Бергстрём Эмиль 1 0.08
Машарипов Джалолиддин 0 0
Авлонитис Тасос 0 0
Stavros Petravrakis 0 0
Mathias Tomas 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костаньо Хосе 3 1
Мунафо Хуан 4 0
Кармона Давид 2 1
Жуканович Эрвин 3 0
Пападопулос Никос 3 0
Хухумис Диамантис 3 0
Калцас Никос 3 0
Рехис Франсеск 3 0
Альварес Федерико 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Гарсия Рубен II 1 0
Госс Шон 1 0
Vasilios Mantzis 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Христопулос Яннис 1 0
Диарра Юба 1 0
Алагбе Олуватобилоба 1 0
Сурлис Василиос 1 0
Nikolaos Zouglis 1 0
Dino Grozdanic 1 0
Пансерраикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Исмаила 4 1
Стаикос Пасхалис 5 0
Гайек Томаш 1 2
Хован Адриан 3 0
Stavros Petravrakis 3 0
Мургос Саввас 3 0
Алексич Коста 3 0
Делияннидис Панайотис 2 0
Бергстрём Эмиль 2 0
Данкерлёй Дамил 2 0
Пилеас Костас 2 0
Гоцаманидис Николаос 2 0
Marios Sofianos 2 0
Maximiliano Moreira 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Байрович Адмир 1 0
Вулери Каин 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Хадзистравос Зисис 1 0
Konstantinos Thimianis 1 0
Mathias Tomas 1 0
Alexandros Maskanakis 1 0

Результаты матчей

Астерас
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Пансерраикос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
8
Астерас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Пансерраикос
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

6
8
Астерас
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Пансерраикос
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
85% (11)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
29%
4
50%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

12
19
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
6
50%
9
47%
76-90

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
38%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

15
16
11 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
5
33%
5
31%
1-15
4
27%
3
19%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
3
20%
3
19%
76-90

Пропущено

20
23
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
10%
2
9%
1-15
3
15%
3
13%
16-30
2
10%
1
4%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
8
40%
10
43%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кифисия - Астерас 1:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Панетоликос - Астерас 0:1 Астерас - Ламия 0:1
Астерас - АЕК 0:3 Кампаниакос Халастрас - Астерас 1:3 Атромитос - Астерас 0:0 Астерас - Панатинаикос 1:4 Волос - Астерас 1:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Арис Салоники - Астерас 3:2 Астерас - ОФИ 3:0 ПАОК - Астерас 3:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Волос - Астерас 1:1 Астерас - Атромитос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Астерас - Атромитос 1:1 ПАС Янина - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:0
Пансерраикос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волос - Пансерраикос 1:0 ПАОК - Пансерраикос 5:0 Атромитос - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - ОФИ 2:1
Панатинаикос - Пансерраикос 5:0 Арис Салоники - Пансерраикос 1:0 Микрасиатикос - Пансерраикос 0:2 Астерас Кайсарианис - Пансерраикос 0:2 Пансерраикос - ПАС Янина 3:2 Пансерраикос - Ламия 2:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 АЕК - Пансерраикос 1:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Пансерраикос - Кавала 4:0 Астерас - Пансерраикос 1:2 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 ПАС Янина - Пансерраикос 1:1 Пансерраикос - Аполлон Лариса 3:0 Ники Волоу - Пансерраикос 3:0

Результаты матчей

Астерас
Пансерраикос

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Астерас
Пансерраикос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
1
1
6
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
6
3
3
1.5
1
8
1
5
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
5
8
1.5
4
9
2
11
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 11 9 1 1 32 - 8 28
2.
АЕК
 12 8 3 1 22 - 9 27
3.
ПАОК
 12 8 2 2 26 - 10 26
4.
Панатинаикос
 11 8 1 2 30 - 9 25
5.
Арис Салоники
 12 6 2 4 18 - 14 20
6.
Астерас
 13 5 2 6 15 - 20 17
7.
Ламия
 12 4 4 4 14 - 20 16
8.
ОФИ
 12 3 6 3 13 - 15 15
9.
Пансерраикос
 13 3 4 6 14 - 25 13
10.
Атромитос
 12 2 5 5 14 - 24 11
11.
Волос
 12 2 4 6 11 - 21 10
12.
ПАС Янина
 13 2 4 7 15 - 19 10
13.
Панетоликос
 13 2 3 8 11 - 23 9
14.
Кифисия
 14 1 5 8 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 7 6 1 0 17 - 2 19
2.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
Арис Салоники
 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Ламия
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
8.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
9.
Панетоликос
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Волос
 6 2 1 3 8 - 10 7
11.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
12.
Астерас
 7 2 1 4 7 - 12 7
13.
Кифисия
 7 1 4 2 9 - 11 7
14.
Атромитос
 4 1 3 0 5 - 4 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
8.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
12.
Пансерраикос
 9 0 3 6 6 - 21 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Госс Шон уходит с поля. Сурлис Василиос выходит вместо него
    • 51'
      Пилеас Костас получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Госс Шон получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Стаикос Пасхалис получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Рехис Франсеск получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Астерас 1:0 Пансерраикос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     