Тур: 16. Стадион: Колос.
0:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаБогданов Андрей
12' Желтая карточкаЧерненко Руслан
14' Желтая карточкаМякушко Сергей
29' Желтая карточкаTaras Moroz
55' Желтая карточкаКарась Даниил
64' Желтая карточкаПриймак Владислав
68' Желтая карточкаIgor Krasnopir
79' Желтая карточкаЧерноморец Александр
84' Желтая карточкаДубко Валерий
90'+5
Ход матча
12'
12'
14'
29'
55'
68'
80'
84'
23
Фесюн
Кирилл
14
Милько
Вадим
13
Кичак
Артём
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Попов КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Вовкун АртемНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Valeriy Ivashchenko
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Оболонь
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
87.5%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.63
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
55
60
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.13
|Цуриков Андрей
|2
|0.13
|Лучкевич Валерий
|2
|0.13
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.07
|Бурда Никита
|1
|0.07
|Безбородько Денис
|1
|0.07
|Салабай Антон
|1
|0.07
|Vladyslav Veleten
|1
|0.07
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Igor Krasnopir
|3
|0.2
|Суханов Сергей
|3 (1)
|0.2
|Тарануха Ростислав
|2
|0.13
|Черненко Руслан
|1
|0.07
|Карась Даниил
|1
|0.07
|Дубко Валерий
|0
|0
|Слободян Олег
|0
|0
|Косовский Сергей
|0
|0
|Vitaliy Grusha
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|6
|0
|Бурда Никита
|5
|0
|Золотов Николай
|2
|1
|Бондаренко Валерий
|3
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Черноморец Александр
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Демченко Александр
|2
|0
|Салабай Антон
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Лучкевич Валерий
|1
|0
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Taras Moroz
|7
|1
|Приймак Владислав
|5
|0
|Вовкун Артем
|3
|1
|Тарануха Ростислав
|4
|0
|Дубко Валерий
|4
|0
|Yegor Prokopenko
|4
|0
|Карась Даниил
|2
|1
|Vitaliy Grusha
|2
|1
|Рыбка Александр
|1
|0
|Черненко Руслан
|1
|0
|Фатеев Дмитрий
|1
|0
|Слободян Олег
|1
|0
|Лукьянчук Павел
|1
|0
|Косовский Сергей
|1
|0
|Суханов Сергей
|1
|0
|Igor Krasnopir
|1
|0
|Oleksandr Chernov
|1
|0
|Igor Medynsky
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Оболонь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Оболонь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
4
1
Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Оболонь
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
17%
2
18%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
5
45%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Пропущено
9
20
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
1
11%
3
15%
1-15
3
33%
3
15%
16-30
1
11%
3
15%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
2
22%
3
15%
61-75
1
11%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1
Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Рух Львов - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Полесье - Колос Ковалёвка 3:3 Колос Ковалёвка - Кремень 0:1 Колос Ковалёвка - ФСК Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 0:1 Колос Ковалёвка - FC Chernihiv 3:0
Оболонь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Оболонь - Ворскла 0:1 Рух Львов - Оболонь 2:2 Оболонь - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0
Оболонь - Заря 2:4 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Минай - Оболонь 0:1 Оболонь - Динамо Киев 1:0 Оболонь - Верес 0:0 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:0 Полесье - Оболонь 2:0 Оболонь - Кривбасс 0:0 Днепр-1 - Оболонь 1:2 Черноморец Од - Оболонь 2:0 Оболонь - Динамо Киев 2:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 0:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 1:1 Оболонь - Нива Бузова 4:1 Оболонь - Звягель 2:0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Оболонь
Точный счет
0:0
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 43%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:0
5 раз 33%
1:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
9 раз 60%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
34
36
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
69
312
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|29 - 15
|33
|2.
|1:2
|16
|10
|3
|3
|25 - 15
|33
|3.
|16
|9
|4
|3
|23 - 11
|31
|4.
|13
|7
|4
|2
|22 - 13
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|6.
|12
|7
|1
|4
|27 - 16
|22
|7.
|2:1
|16
|6
|4
|6
|17 - 24
|22
|8.
|15
|4
|9
|2
|11 - 9
|21
|9.
|14
|6
|1
|7
|23 - 21
|19
|10.
|15
|4
|5
|6
|14 - 17
|17
|11.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|12.
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|13.
|15
|3
|4
|8
|9 - 20
|13
|14.
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|15.
|12
|2
|4
|6
|13 - 17
|10
|16.
|15
|0
|6
|9
|6 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|6.
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|7.
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|13 - 16
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|13.
|2:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|3.
|1:2
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|5.
|2:1
|8
|4
|2
|2
|8 - 9
|14
|6.
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|6
|3
|1
|2
|15 - 11
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|10.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|12.
|8
|2
|0
|6
|12 - 16
|6
|13.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|5
|14.
|7
|0
|3
|4
|2 - 8
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
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|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5