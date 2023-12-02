Тур: 13. Стадион: Панетоликос.
0:0
Первый тайм: 21'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
26
Дуарте
Бруно
10
Хуанпи
Аньор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дуарте БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хуанпи АньорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Серхио ДиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Ипалибо ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тьеви БифумаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Илиев ИлианПолузащитник
-
31 Цапан ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Льявас Георгиос
|2
|0.15
|Pedro Silva Torrejon
|1
|0.08
|Дуарте Фредерику
|1
|0.08
|Соуза Жоау Педру
|1
|0.08
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0.08
|Малис Александрос
|1
|0.08
|Дуарте Бруно
|1
|0.08
|Хуанпи Аньор
|0
|0
|Facundo Perez
|0
|0
Кифисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ожегович Огнен
|4
|0.29
|Ботия Альберто
|1
|0.07
|Агбеньену Лумор
|1
|0.07
|Масурас Яннис
|1
|0.07
|Тьеви Бифума
|1
|0.07
|Antonis Papasavas
|1
|0.07
|Вафеас Никос
|1
|0.07
|Andrews Tetteh
|1
|0.07
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0.07
|Крисиума Матеус
|0
|0
|Mateus Barbosa
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Perez
|3
|1
|Хуанпи Аньор
|4
|0
|Карелис Никос
|2
|0
|Ойконому Мариос
|2
|0
|Серхио Диас
|2
|0
|Младен Себастьян
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Pedro Silva Torrejon
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Малис Александрос
|1
|0
|Ксенитидис Георгиос
|1
|0
|Дуарте Бруно
|1
|0
|Льявас Георгиос
|1
|0
|Войлис Александрос
|1
|0
|Дуарте Фредерику
|1
|0
|Соуза Жоау Педру
|1
|0
Кифисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ипалибо Джек
|4
|2
|Ботия Альберто
|5
|0
|Ожегович Огнен
|5
|0
|Сакик Эмануэль
|4
|0
|Antonis Papasavas
|3
|0
|Масурас Яннис
|3
|0
|Nikolaos Peios
|3
|0
|Цапан Лука
|1
|1
|Крисиума Матеус
|1
|1
|Шнайдерлин Морган
|2
|0
|Вафеас Никос
|2
|0
|Паррас Александрос
|2
|0
|Нинис Сотирис
|1
|0
|Ландре Лоик
|1
|0
|Тьеви Бифума
|1
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|Анагностопулос Александрос
|1
|0
|Гобелич Марко
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Georgios Konstantakopoulos
|1
|0
Результаты матчей
Панетоликос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Кифисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Панетоликос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Кифисия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
1
9
Панетоликос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Кифисия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
2
29%
3
21%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
5
50%
76-90
Пропущено
15
10
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
7%
3
30%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90
Забито
9
14
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
33%
7
50%
76-90
Пропущено
22
24
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
3
14%
3
13%
1-15
4
18%
5
21%
16-30
5
23%
4
17%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
5
23%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2
Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2
Кифисия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Кифисия - Астерас 1:3 Кифисия - Панатинаикос 0:1 Кифисия - АЕК 1:1 Волос - Кифисия 2:1
Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0
Результаты матчей
Панетоликос
Кифисия
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Панетоликос
Кифисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
52
14
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
85
210
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|1
|1
|32 - 8
|28
|2.
|12
|8
|3
|1
|22 - 9
|27
|3.
|12
|8
|2
|2
|26 - 10
|26
|4.
|11
|8
|1
|2
|30 - 9
|25
|5.
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|6.
|12
|4
|4
|4
|14 - 20
|16
|7.
|12
|3
|6
|3
|13 - 15
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|14 - 24
|13
|10.
|12
|2
|5
|5
|14 - 24
|11
|11.
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|12.
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|13.
|0:0
|14
|1
|6
|7
|12 - 27
|9
|14.
|0:0
|13
|1
|4
|8
|8 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 2
|19
|2.
|7
|6
|0
|1
|24 - 7
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|16 - 4
|10
|9.
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|11.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|12.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|13.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 7
|6
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|6.
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|7.
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|10.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|3 - 11
|3
|12.
|8
|0
|3
|5
|6 - 20
|3
|13.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|3 - 16
|2
|14.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|5 - 16
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Арис Салоники
|Морон Лоренцо
|7 (1)
|ПАОК
|Живкович Андрия
|6
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|6
|Олимпиакос
|Фортунис Костас
|5 (4)
|Олимпиакос
|Поденсе Даниэл
|5 (2)
|Кифисия
|Ипалибо Джек
|2 4
|ПАС Янина
|Карахалиос Зисис
|3 2
|ПАС Янина
|Federico Gino
|1 5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|6
|Ламия
|Давид Симон
|1 4