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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Панетоликос
0:0
Первый тайм: 21'
Кифисия
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Кифисия
3.90
3.55
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4.27
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Все Коэффициенты
1
Капино
Стефанос
6
Ойконому
Мариос
26
Дуарте
Бруно
5
Младен
Себастьян
54
Льявас
Георгиос
10
Хуанпи
Аньор
34
Facundo
Perez
12
Хацитеодоридис
Илиас
24
Pedro
Silva
Torrejon
45
Соуза
Жоау
Педру
14
Дуарте
Фредерику
99
Анагностопулос
Александрос
21
Масурас
Яннис
4
Ландре
Лоик
5
Nikolaos
Peios
20
Гобелич
Марко
2
Вафеас
Никос
42
Ипалибо
Джек
17
Крисиума
Матеус
7
Panagiotis
Pritsas
10
Andrews
Tetteh
23
Тьеви
Бифума
Панетоликос
3-5-2
Кифисия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Льявас Георгиос 2 0.15
Pedro Silva Torrejon 1 0.08
Дуарте Фредерику 1 0.08
Соуза Жоау Педру 1 0.08
Хацитеодоридис Илиас 1 0.08
Малис Александрос 1 0.08
Дуарте Бруно 1 0.08
Хуанпи Аньор 0 0
Facundo Perez 0 0
Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 4 0.29
Ботия Альберто 1 0.07
Агбеньену Лумор 1 0.07
Масурас Яннис 1 0.07
Тьеви Бифума 1 0.07
Antonis Papasavas 1 0.07
Вафеас Никос 1 0.07
Andrews Tetteh 1 0.07
Georgios Konstantakopoulos 1 0.07
Крисиума Матеус 0 0
Mateus Barbosa 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Perez 3 1
Хуанпи Аньор 4 0
Карелис Никос 2 0
Ойконому Мариос 2 0
Серхио Диас 2 0
Младен Себастьян 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Шенгелия Леван 1 0
Pedro Silva Torrejon 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Малис Александрос 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Дуарте Бруно 1 0
Льявас Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Дуарте Фредерику 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0
Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ипалибо Джек 4 2
Ботия Альберто 5 0
Ожегович Огнен 5 0
Сакик Эмануэль 4 0
Antonis Papasavas 3 0
Масурас Яннис 3 0
Nikolaos Peios 3 0
Цапан Лука 1 1
Крисиума Матеус 1 1
Шнайдерлин Морган 2 0
Вафеас Никос 2 0
Паррас Александрос 2 0
Нинис Сотирис 1 0
Ландре Лоик 1 0
Тьеви Бифума 1 0
Илиев Илиан 1 0
Кристинссон Огмундур 1 0
Анагностопулос Александрос 1 0
Гобелич Марко 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Georgios Konstantakopoulos 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Кифисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Панетоликос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Кифисия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

1
9
Панетоликос
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Кифисия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
4
29%
16-30
1
14%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
2
29%
3
21%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
5
50%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
7%
3
30%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90

Забито

9
14
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
33%
7
50%
76-90

Пропущено

22
24
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
3
14%
3
13%
1-15
4
18%
5
21%
16-30
5
23%
4
17%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
5
23%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2
Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2
Кифисия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Кифисия - Астерас 1:3 Кифисия - Панатинаикос 0:1 Кифисия - АЕК 1:1 Волос - Кифисия 2:1
Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0

Результаты матчей

Панетоликос
Кифисия

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Кифисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
8
5
2
10
1.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 11 9 1 1 32 - 8 28
2.
АЕК
 12 8 3 1 22 - 9 27
3.
ПАОК
 12 8 2 2 26 - 10 26
4.
Панатинаикос
 11 8 1 2 30 - 9 25
5.
Арис Салоники
 12 6 2 4 18 - 14 20
6.
Ламия
 12 4 4 4 14 - 20 16
7.
ОФИ
 12 3 6 3 13 - 15 15
8.
Астерас
 12 4 2 6 14 - 20 14
9.
Пансерраикос
 12 3 4 5 14 - 24 13
10.
Атромитос
 12 2 5 5 14 - 24 11
11.
Волос
 12 2 4 6 11 - 21 10
12.
ПАС Янина
 13 2 4 7 15 - 19 10
13.
Кифисия
 0:0 14 1 6 7 12 - 27 9
14.
Панетоликос
 0:0 13 1 4 8 8 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 7 6 1 0 17 - 2 19
2.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
Арис Салоники
 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Ламия
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Пансерраикос
 4 3 1 0 8 - 4 10
8.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
9.
Волос
 6 2 1 3 8 - 10 7
10.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
11.
Кифисия
 0:0 7 1 4 2 9 - 11 7
12.
Атромитос
 4 1 3 0 5 - 4 6
13.
Панетоликос
 0:0 6 1 3 2 3 - 7 6
14.
Астерас
 6 1 1 4 6 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Астерас
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
8.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
10.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
11.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
12.
Пансерраикос
 8 0 3 5 6 - 20 3
13.
Кифисия
 0:0 7 0 2 5 3 - 16 2
14.
Панетоликос
 0:0 7 0 1 6 5 - 16 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 4
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Кифисия
3.90
3.55
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Где смотреть матч Панетоликос 0:0 Кифисия онлайн

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Кифисия
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