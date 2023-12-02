  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: .
Панетоликос
3:0
Конец матча
Кифисия
0'
30' Желтая карточка
Дуарте Бруно
42' Желтая карточка
Крисиума Матеус
44' Желтая карточка
Ландре Лоик
1:0
45' Пенальти
Соуза Жоау Педру
50' Желтая карточка
Facundo Perez
59' Желтая карточка
Ипалибо Джек
2:0
61' Гол
Дуарте Фредерику
3:0
78' Гол
Дуарте Бруно
80' Желтая карточка
Fabien Antunes
81' Желтая карточка
Паррас Александрос
90'+5
1
Капино
Стефанос
6
Ойконому
Мариос
26
Дуарте
Бруно
5
Младен
Себастьян
54
Льявас
Георгиос
10
Хуанпи
Аньор
34
Facundo
Perez
12
Хацитеодоридис
Илиас
24
Pedro
Silva
Torrejon
45
Соуза
Жоау
Педру
14
Дуарте
Фредерику
99
Анагностопулос
Александрос
21
Масурас
Яннис
4
Ландре
Лоик
5
Nikolaos
Peios
20
Гобелич
Марко
2
Вафеас
Никос
42
Ипалибо
Джек
17
Крисиума
Матеус
7
Panagiotis
Pritsas
10
Andrews
Tetteh
23
Тьеви
Бифума
Панетоликос
3-5-2
Кифисия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуарте Фредерику 2 0.15
Соуза Жоау Педру 2 (1) 0.15
Дуарте Бруно 2 0.15
Льявас Георгиос 2 0.15
Pedro Silva Torrejon 1 0.08
Хацитеодоридис Илиас 1 0.08
Малис Александрос 1 0.08
Хуанпи Аньор 0 0
Facundo Perez 0 0
Кифисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ожегович Огнен 4 0.29
Ботия Альберто 1 0.07
Агбеньену Лумор 1 0.07
Масурас Яннис 1 0.07
Тьеви Бифума 1 0.07
Antonis Papasavas 1 0.07
Вафеас Никос 1 0.07
Andrews Tetteh 1 0.07
Georgios Konstantakopoulos 1 0.07
Крисиума Матеус 0 0
Mateus Barbosa 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Perez 4 1
Хуанпи Аньор 4 0
Карелис Никос 2 0
Ойконому Мариос 2 0
Серхио Диас 2 0
Младен Себастьян 2 0
Дуарте Бруно 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Шенгелия Леван 1 0
Pedro Silva Torrejon 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Малис Александрос 1 0
Ксенитидис Георгиос 1 0
Льявас Георгиос 1 0
Войлис Александрос 1 0
Дуарте Фредерику 1 0
Соуза Жоау Педру 1 0
Кифисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ипалибо Джек 5 2
Ботия Альберто 5 0
Ожегович Огнен 5 0
Сакик Эмануэль 4 0
Крисиума Матеус 2 1
Antonis Papasavas 3 0
Масурас Яннис 3 0
Паррас Александрос 3 0
Nikolaos Peios 3 0
Цапан Лука 1 1
Шнайдерлин Морган 2 0
Ландре Лоик 2 0
Вафеас Никос 2 0
Нинис Сотирис 1 0
Тьеви Бифума 1 0
Илиев Илиан 1 0
Кристинссон Огмундур 1 0
Анагностопулос Александрос 1 0
Гобелич Марко 1 0
Fabien Antunes 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Georgios Konstantakopoulos 1 0

Результаты матчей

Панетоликос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Кифисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Панетоликос
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Кифисия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

1
9
Панетоликос
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Кифисия
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
10 Не забивали 11
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
4
24%
16-30
1
14%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
14%
3
18%
61-75
2
29%
4
24%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
5
50%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
7%
3
30%
1-15
3
20%
1
10%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
4
33%
7
50%
76-90

Пропущено

22
27
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
3
14%
3
11%
1-15
4
18%
5
19%
16-30
5
23%
5
19%
31-45
2
9%
3
11%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
5
23%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Панетоликос 2:1 Панетоликос - Астерас 0:1 Атромитос - Панетоликос 3:2
Панетоликос - Волос 2:0 Диагорас Родос - Панетоликос 1:1 АЕК - Панетоликос 3:0 Ламия - Панетоликос 1:0 Панетоликос - ОФИ 1:1 Арис Салоники - Панетоликос 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 0:5 Пансерраикос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:0 Панетоликос - ПАС Янина 2:1 Волос - Панетоликос 2:0 Пансерраикос - Панетоликос 2:3 Панетоликос - Атромитос 0:1 Волос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Астерас 1:2 Панетоликос - ОФИ 0:2
Кифисия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Кифисия - Астерас 1:3 Кифисия - Панатинаикос 0:1 Кифисия - АЕК 1:1 Волос - Кифисия 2:1
Кифисия - ОФИ 0:0 Ахарнаикос - Кифисия 0:2 Арис Салоники - Кифисия 1:1 Кифисия - Ламия 1:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Кифисия - Пансерраикос 4:4 Кифисия - Атромитос 2:1 ПАОК - Кифисия 2:1 ПАС Янина - Кифисия 3:0 ПАС Янина - Кифисия 3:0 Аполлон Смирнис - Кифисия 0:0 Кифисия - Каламата 1:1 Эпископи - Кифисия 1:5 Кифисия - Киссамикос 0:3 Панахаики - Кифисия 1:2 Кифисия - Олимпиакос Пирей-2 0:0

Результаты матчей

Панетоликос
Кифисия

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Панетоликос
Кифисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
6
3
10
1.5
2
12
1
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олимпиакос
 11 9 1 1 32 - 8 28
2.
АЕК
 12 8 3 1 22 - 9 27
3.
ПАОК
 12 8 2 2 26 - 10 26
4.
Панатинаикос
 11 8 1 2 30 - 9 25
5.
Арис Салоники
 12 6 2 4 18 - 14 20
6.
Ламия
 12 4 4 4 14 - 20 16
7.
ОФИ
 12 3 6 3 13 - 15 15
8.
Астерас
 0:0 13 4 3 6 14 - 20 15
9.
Пансерраикос
 0:0 13 3 5 5 14 - 24 14
10.
Атромитос
 12 2 5 5 14 - 24 11
11.
Волос
 12 2 4 6 11 - 21 10
12.
ПАС Янина
 13 2 4 7 15 - 19 10
13.
Панетоликос
 13 2 3 8 11 - 23 9
14.
Кифисия
 14 1 5 8 12 - 30 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 7 6 1 0 17 - 2 19
2.
Олимпиакос
 7 6 0 1 24 - 7 18
3.
Арис Салоники
 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
АЕК
 6 4 2 0 12 - 3 14
5.
ОФИ
 7 3 3 1 9 - 7 12
6.
Ламия
 6 3 2 1 10 - 8 11
7.
Пансерраикос
 0:0 4 3 1 0 8 - 4 10
8.
Панатинаикос
 5 3 1 1 16 - 4 10
9.
Панетоликос
 6 2 2 2 6 - 7 8
10.
Волос
 6 2 1 3 8 - 10 7
11.
ПАС Янина
 7 2 1 4 9 - 9 7
12.
Кифисия
 7 1 4 2 9 - 11 7
13.
Атромитос
 4 1 3 0 5 - 4 6
14.
Астерас
 0:0 7 1 2 4 6 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Панатинаикос
 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
АЕК
 6 4 1 1 10 - 6 13
3.
Олимпиакос
 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Астерас
 0:0 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
ПАОК
 5 2 1 2 9 - 8 7
6.
Ламия
 6 1 2 3 4 - 12 5
7.
Атромитос
 8 1 2 5 9 - 20 5
8.
Арис Салоники
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
Пансерраикос
 0:0 9 0 4 5 6 - 20 4
10.
ОФИ
 5 0 3 2 4 - 8 3
11.
ПАС Янина
 6 0 3 3 6 - 10 3
12.
Волос
 6 0 3 3 3 - 11 3
13.
Панетоликос
 7 0 1 6 5 - 16 1
14.
Кифисия
 7 0 1 6 3 - 19 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Арис Салоники Морон Лоренцо 7 (1)
ПАОК Живкович Андрия 6
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 6
Олимпиакос Фортунис Костас 5 (4)
Олимпиакос Поденсе Даниэл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кифисия Ипалибо Джек 2 5
ПАС Янина Карахалиос Зисис 3 2
ПАС Янина Federico Gino 1 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 6
Ламия Давид Симон 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Факундо Перес получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Panagiotis Pritsas уходит с поля. Илиев Илиан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Панетоликос 3:0 Кифисия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     