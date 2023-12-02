Тур: 16. Стадион: Hirnyk Stadium.
2:1
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаДжеовани
0:1
31' ГолШулянский Артём
54' Желтая карточкаПлакса Родион
65' Желтая карточкаЕрмаков Георгий
76' Желтая карточкаСмирный Евгений
1:1
78' ГолПо Жан-Морель
2:1
83' ГолБизимана Джихад
90'+4
Ход матча
10'
31'
0:1
54'
65'
76'
78'
1:1
83'
2:1
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
78
Кожушко
Олег
30
Копына
Юрий
71
Шостак
Денис
23
Джеовани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Лунёв МаксимНападающий
- Нападающий
-
80 Аду ПринсНападающий
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжеованиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Juan Alvina
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Кривбасс
Александрия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
108
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Задерака Максим
|6
|0.38
|Кожушко Олег
|6
|0.38
|Бескоровайный Данил
|3
|0.19
|Кузык Денис
|2
|0.13
|Hrvoje Ilic
|2 (1)
|0.13
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.13
|Дибанго Иван
|1
|0.06
|Дебелко Роман
|1
|0.06
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.06
|Бизимана Джихад
|1
|0.06
|Понедельник Андрей
|1
|0.06
|По Жан-Морель
|1
|0.06
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.06
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.06
|Стецков Тимур
|0
|0
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|3
|0.2
|Скорко Данил
|2
|0.13
|Кравченко Антон
|1
|0.07
|Джеовани
|1
|0.07
|Juan Alvina
|1
|0.07
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.07
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кожушко Олег
|5
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|1
|Бизимана Джихад
|4
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Вакулко Юрий
|1
|1
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Логинов Сергей
|4
|0
|Скорко Данил
|4
|0
|Kyrylo Sigeev
|4
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Калитвинцев Владислав
|2
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Шостак Денис
|2
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Джеовани
|1
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Мартынюк Александр
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Кулаков Андрей
|1
|0
|Плакса Родион
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Ермаков Георгий
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
4
Кривбасс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Александрия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
15
4
Кривбасс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Александрия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
19
8
Голы по времени матча
Забито
14
4
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
50%
31-45
2
14%
2
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
33%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
40%
61-75
3
20%
1
20%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
40%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
29
9
14 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
4
14%
1
11%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
9
31%
3
33%
31-45
4
14%
2
22%
46-60
4
14%
2
22%
61-75
7
24%
1
11%
76-90
Пропущено
15
20
11 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
27%
3
15%
1-15
3
20%
3
15%
16-30
4
27%
5
25%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
0
0%
8
40%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0
Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0
Александрия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Александрия - Верес 1:0 Днепр-1 - Александрия 1:0 Полесье - Александрия 0:0 Рух Львов - Александрия 0:0
Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Динамо Киев - Александрия 4:2 Рух Львов - Александрия 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Александрия - Минай 1:1 Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1
Результаты матчей
Кривбасс
Александрия
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 33%
0:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
53
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
44
17
44
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
87
97
114
610
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|3
|3
|29 - 15
|33
|2.
|1:2
|16
|10
|3
|3
|25 - 15
|33
|3.
|16
|9
|4
|3
|23 - 11
|31
|4.
|13
|7
|4
|2
|22 - 13
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|6.
|12
|7
|1
|4
|27 - 16
|22
|7.
|2:1
|16
|6
|4
|6
|17 - 24
|22
|8.
|15
|4
|9
|2
|11 - 9
|21
|9.
|14
|6
|1
|7
|23 - 21
|19
|10.
|15
|4
|5
|6
|14 - 17
|17
|11.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|12.
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|13.
|15
|3
|4
|8
|9 - 20
|13
|14.
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|15.
|12
|2
|4
|6
|13 - 17
|10
|16.
|15
|0
|6
|9
|6 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|2.
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|6.
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|7.
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|13 - 16
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|13.
|2:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|16.
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|3.
|1:2
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|5.
|2:1
|8
|4
|2
|2
|8 - 9
|14
|6.
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|6
|3
|1
|2
|15 - 11
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|10.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|12.
|8
|2
|0
|6
|12 - 16
|6
|13.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|5
|14.
|7
|0
|3
|4
|2 - 8
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (3)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|6 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|5 (3)
|Рух Львов
|Квасница Илья
|5 (3)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5