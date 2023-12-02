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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Кривбасс
2:1
Конец матча
Александрия
0'
10' Желтая карточка
Джеовани
0:1
31' Гол
Шулянский Артём
54' Желтая карточка
Плакса Родион
65' Желтая карточка
Ермаков Георгий
76' Желтая карточка
Смирный Евгений
1:1
78' Гол
По Жан-Морель
2:1
83' Гол
Бизимана Джихад
90'+4
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
13
Бескоровайный
Данил
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
23
Hrvoje
Ilic
94
Задерака
Максим
27
Дебелко
Роман
21
Кузык
Денис
78
Кожушко
Олег
44
Ермаков
Георгий
55
Смирный
Евгений
5
Roman
Savchenko
4
Кравченко
Антон
30
Копына
Юрий
8
Kyrylo
Sigeev
71
Шостак
Денис
19
Плакса
Родион
23
Джеовани
10
Кулаков
Андрей
11
Шулянский
Артём
Кривбасс
Александрия

История личных встреч

Кривбасс
Александрия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ВД
1:1
ПД
1:1
ВД
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Задерака Максим 6 0.38
Кожушко Олег 6 0.38
Бескоровайный Данил 3 0.19
Кузык Денис 2 0.13
Hrvoje Ilic 2 (1) 0.13
Klim Prykhodko 2 (1) 0.13
Дибанго Иван 1 0.06
Дебелко Роман 1 0.06
Хомченовский Дмитрий 1 0.06
Бизимана Джихад 1 0.06
Понедельник Андрей 1 0.06
По Жан-Морель 1 0.06
Viktor Bliznichenko 1 0.06
Лунёв Максим 1 (1) 0.06
Стецков Тимур 0 0
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 3 0.2
Скорко Данил 2 0.13
Кравченко Антон 1 0.07
Джеовани 1 0.07
Juan Alvina 1 0.07
Кулаковский Артем 1 (1) 0.07

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кожушко Олег 5 0
Бескоровайный Данил 3 1
Бизимана Джихад 4 0
Хомченовский Дмитрий 2 1
Вакулко Юрий 1 1
Понедельник Андрей 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Лунёв Максим 1 0
Стецков Тимур 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
Кузык Денис 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 4 0
Скорко Данил 4 0
Kyrylo Sigeev 4 0
Roman Savchenko 3 0
Калитвинцев Владислав 2 0
Смирный Евгений 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Шостак Денис 2 0
Кравченко Антон 1 0
Джеовани 1 0
Шевченко Никита 1 0
Мартынюк Александр 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Копына Юрий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Кулаков Андрей 1 0
Плакса Родион 1 0
Микитишин Артур 1 0
Ермаков Георгий 1 0
Juan Alvina 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Александрия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
4
Кривбасс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Александрия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

15
4
Кривбасс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Александрия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

19
8

Голы по времени матча

Забито

14
4
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
50%
31-45
2
14%
2
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

15
5
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
13%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
33%
1
20%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
40%
61-75
3
20%
1
20%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
40%
1
10%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

29
9
14 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
4
14%
1
11%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
9
31%
3
33%
31-45
4
14%
2
22%
46-60
4
14%
2
22%
61-75
7
24%
1
11%
76-90

Пропущено

15
20
11 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
4
27%
3
15%
1-15
3
20%
3
15%
16-30
4
27%
5
25%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
0
0%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0
Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0
Александрия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Александрия - Верес 1:0 Днепр-1 - Александрия 1:0 Полесье - Александрия 0:0 Рух Львов - Александрия 0:0
Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Динамо Киев - Александрия 4:2 Рух Львов - Александрия 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:5 Александрия - Минай 1:1 Ворскла - Александрия 1:0 Александрия - Полесье 0:3 Заря - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Александрия - Металлист-1925 1:0 Александрия - Кривбасс 1:0 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Александрия - Черноморец Од 4:5 Александрия - СК Полтава 2:0 Александрия - Кремень 2:1

Результаты матчей

Кривбасс
Александрия

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 33%
0:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
3
1.5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
4
4
1.5
1
7
4
4
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
8
7
9
7
1.5
1
14
6
10
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 16 10 3 3 29 - 15 33
2.
Днепр-1
 1:2 16 10 3 3 25 - 15 33
3.
Полесье
 16 9 4 3 23 - 11 31
4.
Шахтёр Донецк
 13 7 4 2 22 - 13 25
5.
Рух Львов
 15 6 6 3 24 - 18 24
6.
Динамо Киев
 12 7 1 4 27 - 16 22
7.
Ворскла
 2:1 16 6 4 6 17 - 24 22
8.
Колос Ковалёвка
 15 4 9 2 11 - 9 21
9.
Черноморец Од
 14 6 1 7 23 - 21 19
10.
ЛНЗ Черкассы
 15 4 5 6 14 - 17 17
11.
Металлист-1925
 14 4 3 7 15 - 19 15
12.
Оболонь
 15 3 5 7 10 - 20 14
13.
Александрия
 15 3 4 8 9 - 20 13
14.
Верес
 15 2 6 7 15 - 24 12
15.
Заря
 12 2 4 6 13 - 17 10
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 1:2 9 5 2 2 14 - 8 17
2.
Кривбасс
 8 5 1 2 14 - 10 16
3.
Полесье
 7 4 2 1 11 - 7 14
4.
Черноморец Од
 6 4 1 1 11 - 5 13
5.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
6.
Динамо Киев
 6 4 0 2 12 - 5 12
7.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
8.
Шахтёр Донецк
 6 3 1 2 8 - 6 10
9.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
13.
Ворскла
 2:1 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 5 0 1 4 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
3.
Днепр-1
 1:2 7 5 1 1 11 - 7 16
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Ворскла
 2:1 8 4 2 2 8 - 9 14
6.
Рух Львов
 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
8.
Заря
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
ЛНЗ Черкассы
 7 2 3 2 5 - 6 9
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 8 2 2 4 5 - 11 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Металлист-1925
 8 1 2 5 8 - 12 5
14.
Верес
 7 0 3 4 2 - 8 3
15.
Александрия
 8 0 3 5 4 - 10 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (3)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Кривбасс Кожушко Олег 6 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 5 (3)
Рух Львов Квасница Илья 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Верес Балан Денис 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Задерака Максим уходит с поля. Viktor Bliznichenko выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 31'
      Г О О О О Л - Шулянский Артём бьет в цель!
    • 10'
      Джеовани получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кривбасс 2:1 Александрия онлайн

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