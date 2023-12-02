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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 13.
Анортосис
0:0
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
11' Красная карточка
Томович Ненад
13' Красная карточка
Чико Хосе Мануэль Морено
23' Желтая карточка
Техера Серхио
34' Желтая карточка
Коррейя Андерсон
42' Желтая карточка
Миличевич Хрвое
45' Желтая карточка
Димерс Марк
60' Желтая карточка
Роберж Валентин
89' Желтая карточка
Понс Пере
90'+4
Анортосис
АЕК Ларнака

История личных встреч

Анортосис
АЕК Ларнака

26 матчей

61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
42.3%
7.7%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.7%
53.8%
15 побед 14 ничьих 0 побед

30 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 25 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 17 побед

56 матчей

28.6%
26.8%
44.6%
16 побед 15 ничьих 25 побед

Первый тайм

23.2%
32.1%
44.7%
13 побед 18 ничьих 25 побед

Второй тайм

26.8%
42.9%
30.3%
15 побед 24 ничьи 17 побед

История матчей

ПД
0:0
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ТМС
0:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
1:0
К
2:2
К
1:3
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:2
ПД
0:1
К
2:2
ПД
1:0
К
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
2:1
КК
3:1
КК
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
К
1:1
ПД
2:1
К
1:2
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
3:3
ПД
2:2
ПД
2:1

Голы

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.2
1.04

Среднее время на гол

75
86

Всего голов

45
37

Голов в среднем за матч

1.73
1.23

Среднее время на гол

52
72

Всего голов

81
64

Голов в среднем за матч

1.45
1.14

Тотал матчей

2.5
54
Больше 96%
Меньше 4%
2
42
Больше 75%
Меньше 25%
14
30
Больше 54%
Меньше 46%
26
14
Больше 25%
Меньше 75%
42
4
Больше 7%
Меньше 93%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
55

Среднее время на гол

62
78

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 5 0.38
Герреро Мигель 5 (2) 0.38
Чико Хосе Мануэль Морено 3 0.23
Элдер Феррейра 3 (1) 0.23
Гассама Секу 2 0.15
Коррейя Андерсон 1 0.08
Тиун Уссейну 1 0.08
Феррер Сальвадор 1 0.08
Dimitrianos Tzouliou 1 0.08
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 10 (2) 0.77
Димерс Марк 3 0.23
Тричковски Иван 2 0.15
Лопеш Рафаэл 1 0.08
Дьюрчо Адам 1 0.08
Понс Пере 1 0.08
Гарсия Анхель 1 0.08
Фараж Имад 1 0.08
Тонгья Франко 1 0.08

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 4 0
Чико Хосе Мануэль Морено 2 1
Каргас Яннис 3 0
Элдер Феррейра 3 0
Арболеда Иван 2 0
Danil Paroutis 2 0
Корреа Павлос 0 1
Уорис Маджид 1 0
Коррейя Андерсон 1 0
Гарсия Фран 1 0
Ваге Мусса 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Тиун Уссейну 1 0
Кастель Серхио 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Nabil Marmouk 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 5 0
Дионку Альфа 4 0
Томович Ненад 1 1
Санчес Факундо 2 0
Роберж Валентин 2 0
Бруну Гама 2 0
Фран Соль 2 0
Гарсия Анхель 2 0
Миличевич Хрвое 2 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Димерс Марк 1 0
Густаву Луиш 1 0
Фараж Имад 1 0
Тонгья Франко 1 0

Результаты матчей

Анортосис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
АЕК Ларнака
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
1
Анортосис
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
АЕК Ларнака
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

11
17
Анортосис
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
АЕК Ларнака
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

11
4
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
9%
3
17%
1-15
5
45%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
36%
2
11%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
10%
76-90

Забито

22
22
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
1
5%
3
14%
1-15
5
23%
7
32%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
4
18%
4
18%
61-75
6
27%
2
9%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
27%
2
13%
1-15
1
9%
6
40%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1
Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2
Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0

Результаты матчей

Анортосис
АЕК Ларнака

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:5
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Анортосис
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
4
2
1
6
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
2
1.5
1
6
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
8
5
1.5
5
8
3
10
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 12 8 2 2 26 - 7 26
2.
АПОЭЛ
 12 8 2 2 19 - 7 26
3.
Арис Лимасол
 12 8 2 2 22 - 12 26
4.
Омония Никосия
 13 7 5 1 27 - 14 26
5.
Анортосис
 13 7 4 2 22 - 11 25
6.
АЕК Ларнака
 13 5 5 3 21 - 16 20
7.
Неа Саламина
 12 5 4 3 20 - 16 19
8.
Аполлон
 13 5 4 4 18 - 12 19
9.
АЕЛ Лимасол
 12 4 1 7 12 - 20 13
10.
Этникос Ахна
 13 3 4 6 19 - 31 13
11.
Закакиу
 12 2 4 6 18 - 31 10
12.
Отеллос
 13 2 3 8 12 - 20 9
13.
Кармиотисса
 12 1 3 8 12 - 27 6
14.
Докса Катокопия
 12 0 1 11 5 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
2.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
3.
Омония Никосия
 7 4 3 0 17 - 7 15
4.
Неа Саламина
 5 4 1 0 11 - 2 13
5.
АПОЭЛ
 5 4 1 0 9 - 2 13
6.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 17 - 11 11
7.
Этникос Ахна
 6 3 2 1 10 - 7 11
8.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
9.
Аполлон
 7 3 1 3 8 - 6 10
10.
Анортосис
 7 2 4 1 11 - 8 10
11.
Кармиотисса
 5 1 2 2 9 - 9 5
12.
Закакиу
 7 1 2 4 7 - 20 5
13.
Отеллос
 6 1 0 5 5 - 10 3
14.
Докса Катокопия
 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
3.
Омония Никосия
 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Пафос
 5 3 1 1 12 - 4 10
5.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 12 - 8 10
6.
Аполлон
 6 2 3 1 10 - 6 9
7.
АЕК Ларнака
 7 2 3 2 4 - 5 9
8.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
9.
Неа Саламина
 7 1 3 3 9 - 14 6
10.
Закакиу
 5 1 2 2 11 - 11 5
11.
АЕЛ Лимасол
 7 1 0 6 3 - 12 3
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 7 0 1 6 3 - 18 1
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 1 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Пафос Жайро 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Семедо Вилли 7
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
АПОЭЛ Петрович Радосав 5
АЕК Ларнака Понс Пере 5
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Димерс Марк получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Миличевич Хрвое получил желтую карточку от судьи
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