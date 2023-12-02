Тур: 13.
0:0
Конец матча
0'
11' Красная карточкаТомович Ненад
13' Красная карточкаЧико Хосе Мануэль Морено
23' Желтая карточкаТехера Серхио
34' Желтая карточкаКоррейя Андерсон
42' Желтая карточкаМиличевич Хрвое
45' Желтая карточкаДимерс Марк
60' Желтая карточкаРоберж Валентин
89' Желтая карточкаПонс Пере
90'+4
Ход матча
11'
23'
34'
42'
45'
60'
89'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
21 Гассама СекуНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
История личных встреч
Анортосис
АЕК Ларнака
26 матчей
61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
42.3%
7.7%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.7%
53.8%
15 побед 14 ничьих 0 побед
30 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
23.3%
76.7%
0 побед 7 ничьих 25 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 10 ничьих 17 побед
56 матчей
28.6%
26.8%
44.6%
16 побед 15 ничьих 25 побед
Первый тайм
23.2%
32.1%
44.7%
13 побед 18 ничьих 25 побед
Второй тайм
26.8%
42.9%
30.3%
15 побед 24 ничьи 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.2
1.04
Среднее время на гол
75
86
Всего голов
45
37
Голов в среднем за матч
1.73
1.23
Среднее время на гол
52
72
Всего голов
81
64
Голов в среднем за матч
1.45
1.14
Тотал матчей
2.5
54
Больше 96%
Меньше 4%
2
42
Больше 75%
Меньше 25%
14
30
Больше 54%
Меньше 46%
26
14
Больше 25%
Меньше 75%
42
4
Больше 7%
Меньше 93%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
Среднее время на гол
62
78
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|5
|0.38
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.38
|Чико Хосе Мануэль Морено
|3
|0.23
|Элдер Феррейра
|3 (1)
|0.23
|Гассама Секу
|2
|0.15
|Коррейя Андерсон
|1
|0.08
|Тиун Уссейну
|1
|0.08
|Феррер Сальвадор
|1
|0.08
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.08
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|10 (2)
|0.77
|Димерс Марк
|3
|0.23
|Тричковски Иван
|2
|0.15
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.08
|Дьюрчо Адам
|1
|0.08
|Понс Пере
|1
|0.08
|Гарсия Анхель
|1
|0.08
|Фараж Имад
|1
|0.08
|Тонгья Франко
|1
|0.08
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|4
|0
|Чико Хосе Мануэль Морено
|2
|1
|Каргас Яннис
|3
|0
|Элдер Феррейра
|3
|0
|Арболеда Иван
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Корреа Павлос
|0
|1
|Уорис Маджид
|1
|0
|Коррейя Андерсон
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Ваге Мусса
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Тиун Уссейну
|1
|0
|Кастель Серхио
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Nabil Marmouk
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|5
|0
|Дионку Альфа
|4
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Санчес Факундо
|2
|0
|Роберж Валентин
|2
|0
|Бруну Гама
|2
|0
|Фран Соль
|2
|0
|Гарсия Анхель
|2
|0
|Миличевич Хрвое
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Густаву Луиш
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
|Тонгья Франко
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
АЕК Ларнака
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
1
Анортосис
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
АЕК Ларнака
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
11
17
Анортосис
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
АЕК Ларнака
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
17
18
Голы по времени матча
Забито
11
4
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
27%
1
25%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
9%
3
17%
1-15
5
45%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
4
36%
2
11%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
10%
76-90
Забито
22
22
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
1
5%
3
14%
1-15
5
23%
7
32%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
3
14%
2
9%
46-60
4
18%
4
18%
61-75
6
27%
2
9%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
27%
2
13%
1-15
1
9%
6
40%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аполлон - Анортосис 0:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1
Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2
Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2 АЕК Ларнака - Войводина Нови Сад 0:0
Результаты матчей
Анортосис
АЕК Ларнака
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:5
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Анортосис
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
42
16
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
42
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
85
58
310
49
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Пафос
|Жайро
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|7
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|5
|АЕК Ларнака
|Понс Пере
|5