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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 13.
Этникос Ахна
2:1
Второй тайм: 84'
Аполлон
0'
0:1
4' Гол
Крменчик Михал
31' Желтая карточка
Вальбуэна Матьё
1:1
36' Гол
Enzo Cabrera2
38' Желтая карточка
Де Ириондо Мануэль
2:1
58' Гол
Липски Патрик
63' Желтая карточка
Пехливанис Мариос
77' Желтая карточка
Этникос Ахна
Аполлон

История личных встреч

Этникос Ахна
Аполлон

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

26 матчей

3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

37 матчей

16.2%
16.2%
67.6%
6 побед 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

24.3%
27%
48.7%
9 побед 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

16.2%
27%
56.8%
6 побед 10 ничьих 21 победа

История матчей

ПД
0:1
ПД
4:2
ПД
1:4
ПД
2:1
ТМС
4:2
К
2:1
К
2:0
ПД
3:2
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
3:0
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
2:0
ПД
5:2
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
2:4
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:1
К
1:1
К
5:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

48
30

Голов в среднем за матч

2.53
1.67

Среднее время на гол

35
54

Всего голов

66
49

Голов в среднем за матч

1.78
1.32

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 8 (3) 0.62
Пехливанис Мариос 3 0.23
Enzo Cabrera2 3 0.23
Липски Патрик 2 0.15
Де Ириондо Мануэль 1 0.08
Дражич Деян 1 0.08
Эммануэль Ломотей 1 0.08
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 5 0.38
Вальбуэна Матьё 2 0.15
Юрчевич Марио 2 0.15
Перец Элиэль 2 (1) 0.15
Костаче Ионуц 1 0.08
Крменчик Михал 1 0.08
Дариква Тендайи 1 0.08
Сагаль Анхело 1 0.08
Экполо Годсвилл 1 0.08

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ириондо Мануэль 6 0
Enzo Cabrera2 5 0
Marios Peratikos 3 1
Giorgos Nicolas Angelopoulos 2 1
Спировски Стефан 3 0
Petros Ioannou 3 0
Элиа Мариос 2 0
Дражич Деян 2 0
Липски Патрик 2 0
Эммануэль Ломотей 2 0
Ристевски Кирче 1 0
Пехливанис Мариос 1 0
Elia Konstantinos 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Sotiris Fiakas 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дариква Тендайи 4 0
Кириаку Хараламбос 2 1
Вальбуэна Матьё 3 0
Теки Тесфальдет 3 0
Коль Исраэль 3 0
Абдураими Бешарт 2 0
Vladan Milojevic 0 1
Дигин Николя 1 0
Крменчик Михал 1 0
Сагаль Анхело 1 0
Психас Петрос 1 0
Перец Элиэль 1 0
Экполо Годсвилл 1 0
Шполярич Данило 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аполлон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Этникос Ахна
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

6
8
Этникос Ахна
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Аполлон
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
38%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
33%
2
25%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

24
6
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
4%
0
0%
1-15
8
33%
1
17%
16-30
3
13%
3
50%
31-45
2
8%
1
17%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
4
17%
1
17%
76-90

Забито

17
15
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
6
35%
4
27%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
24%
4
27%
76-90

Пропущено

29
11
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
3%
1
9%
1-15
8
28%
1
9%
16-30
5
17%
4
36%
31-45
2
7%
1
9%
46-60
8
28%
2
18%
61-75
5
17%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0
Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0
Аполлон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3
Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2

Результаты матчей

Этникос Ахна
Аполлон

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:5
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
5
1
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
6
1.5
1
4
1
6
2.5
1
4
1
6
3.5
1
4
1
6
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
3
9
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
2
10
1
11
4.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 12 8 2 2 26 - 7 26
2.
АПОЭЛ
 12 8 2 2 19 - 7 26
3.
Арис Лимасол
 12 8 2 2 22 - 12 26
4.
Омония Никосия
 13 7 5 1 27 - 14 26
5.
Анортосис
 0:0 13 7 4 2 22 - 11 25
6.
АЕК Ларнака
 0:0 13 5 5 3 21 - 16 20
7.
Неа Саламина
 12 5 4 3 20 - 16 19
8.
Аполлон
 1:2 13 5 3 5 17 - 12 18
9.
Этникос Ахна
 2:1 13 4 3 6 19 - 30 15
10.
АЕЛ Лимасол
 12 4 1 7 12 - 20 13
11.
Закакиу
 12 2 4 6 18 - 31 10
12.
Отеллос
 13 2 3 8 12 - 20 9
13.
Кармиотисса
 12 1 3 8 12 - 27 6
14.
Докса Катокопия
 12 0 1 11 5 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
2.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
3.
Омония Никосия
 7 4 3 0 17 - 7 15
4.
Неа Саламина
 5 4 1 0 11 - 2 13
5.
АПОЭЛ
 5 4 1 0 9 - 2 13
6.
Этникос Ахна
 2:1 6 4 1 1 10 - 6 13
7.
АЕК Ларнака
 0:0 6 3 2 1 17 - 11 11
8.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
9.
Аполлон
 1:2 7 3 1 3 8 - 6 10
10.
Анортосис
 0:0 7 2 4 1 11 - 8 10
11.
Кармиотисса
 5 1 2 2 9 - 9 5
12.
Закакиу
 7 1 2 4 7 - 20 5
13.
Отеллос
 6 1 0 5 5 - 10 3
14.
Докса Катокопия
 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 0:0 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
3.
Омония Никосия
 6 3 2 1 10 - 7 11
4.
Пафос
 5 3 1 1 12 - 4 10
5.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 12 - 8 10
6.
АЕК Ларнака
 0:0 7 2 3 2 4 - 5 9
7.
Аполлон
 1:2 6 2 2 2 9 - 6 8
8.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
9.
Неа Саламина
 7 1 3 3 9 - 14 6
10.
Закакиу
 5 1 2 2 11 - 11 5
11.
АЕЛ Лимасол
 7 1 0 6 3 - 12 3
12.
Этникос Ахна
 2:1 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 7 0 1 6 3 - 18 1
14.
Докса Катокопия
 5 0 0 5 1 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 10
Пафос Жайро 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Семедо Вилли 7
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
АПОЭЛ Петрович Радосав 5
Пафос Бочкай Петар 5
Весь список
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