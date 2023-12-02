Тур: 13.
2:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолКрменчик Михал
31' Желтая карточкаВальбуэна Матьё
1:1
36' ГолEnzo Cabrera2
38' Желтая карточкаДе Ириондо Мануэль
2:1
58' ГолЛипски Патрик
63' Желтая карточкаПехливанис Мариос
77' Желтая карточкаElia Konstantinos
2:2
90' ГолКрменчик Михал
90' Желтая карточкаГомеш Жозе
90' Желтая карточкаЛипски Патрик
90'+8
Ход матча
4'
0:1
31'
36'
1:1
58'
2:1
90'
2:2
90'
90'
- Основной состав
- Вратарь
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
19 Jay Enem
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Нападающий
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
87 Варга КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
История личных встреч
Этникос Ахна
Аполлон
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
26 матчей
3.8%
96.2%
0 побед 1 ничья 25 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
37 матчей
16.2%
16.2%
67.6%
6 побед 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
24.3%
27%
48.7%
9 побед 10 ничьих 18 побед
Второй тайм
16.2%
27%
56.8%
6 побед 10 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
48
30
Голов в среднем за матч
2.53
1.67
Среднее время на гол
35
54
Всего голов
66
49
Голов в среднем за матч
1.78
1.32
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
9
Больше 24%
Меньше 76%
28
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
50
67
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|8 (3)
|0.62
|Пехливанис Мариос
|3
|0.23
|Enzo Cabrera2
|3
|0.23
|Липски Патрик
|2
|0.15
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.08
|Дражич Деян
|1
|0.08
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.08
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|5
|0.38
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.15
|Крменчик Михал
|2
|0.15
|Юрчевич Марио
|2
|0.15
|Перец Элиэль
|2 (1)
|0.15
|Костаче Ионуц
|1
|0.08
|Дариква Тендайи
|1
|0.08
|Сагаль Анхело
|1
|0.08
|Экполо Годсвилл
|1
|0.08
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|6
|0
|Enzo Cabrera2
|5
|0
|Marios Peratikos
|3
|1
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|2
|1
|Спировски Стефан
|3
|0
|Липски Патрик
|3
|0
|Petros Ioannou
|3
|0
|Элиа Мариос
|2
|0
|Дражич Деян
|2
|0
|Elia Konstantinos
|2
|0
|Эммануэль Ломотей
|2
|0
|Ристевски Кирче
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дариква Тендайи
|4
|0
|Кириаку Хараламбос
|2
|1
|Вальбуэна Матьё
|3
|0
|Теки Тесфальдет
|3
|0
|Коль Исраэль
|3
|0
|Абдураими Бешарт
|2
|0
|Vladan Milojevic
|0
|1
|Дигин Николя
|1
|0
|Крменчик Михал
|1
|0
|Сагаль Анхело
|1
|0
|Психас Петрос
|1
|0
|Перец Элиэль
|1
|0
|Экполо Годсвилл
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Аполлон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
4
Этникос Ахна
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
6
8
Этникос Ахна
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Аполлон
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
3
30%
3
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
3
33%
2
25%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
24
6
12 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
4%
0
0%
1-15
8
33%
1
17%
16-30
3
13%
3
50%
31-45
2
8%
1
17%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
4
17%
1
17%
76-90
Забито
19
17
12 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
6
32%
5
29%
29%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
4
21%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
31
13
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
6%
1
8%
1-15
8
26%
1
8%
16-30
5
16%
5
38%
31-45
2
6%
2
15%
46-60
8
26%
2
15%
61-75
6
19%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0
Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Омония Арадиппу 1:0
Аполлон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аполлон - Анортосис 0:1 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 0:3
Закакиу - Аполлон 0:5 Аполлон - Омония 29-го Мая 4:0 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АПОЭЛ - Аполлон 1:1 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Отеллос 1:1 Наполи - Аполлон 2:0 Аполлон - Пафос 2:1 Аполлон - Аль-Гарафа 0:1 Аль-Васль - Аполлон 1:1 Аполлон - Интер Братислава 5:0 Пафос - Аполлон 2:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2
Результаты матчей
Этникос Ахна
Аполлон
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:5
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
16
24
16
15
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
94
49
49
211
211
112
211
112
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|10
|Пафос
|Жайро
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|7
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|5
|АЕК Ларнака
|Понс Пере
|5