Тур: 14. Стадион: Эрьяман.
1:1
Второй тайм: 76'
0'
1:0
21' ГолСоу Али
29' Желтая карточкаУчан Салих
42' Желтая карточкаПедринью
1:1
74' ГолОкслейд-Чемберлен Алекс
Ход матча
21'
1:0
29'
42'
74'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
45
Четин
Мерт
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
77
Мераш
Умут
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Инлер ГёкханПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
История личных встреч
Анкарагюджю
Бешикташ
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
21 матч
9.5%
23.8%
66.7%
2 победы 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
19%
19%
62%
4 победы 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
4.8%
52.4%
42.8%
1 победа 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.64
0.9
Среднее время на гол
141
100
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
2.5
1.36
Среднее время на гол
36
66
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.52
1.14
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
59
78
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|4
|0.29
|Соу Али
|3
|0.21
|Джигерджи Толга
|3 (1)
|0.21
|Сепас Реналдо
|3
|0.21
|Баич Риад
|2
|0.14
|Родригес Гарри
|1
|0.07
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.07
|Македа Федерико
|1
|0.07
|Улудаг Алпер
|1
|0.07
|Педринью V
|1
|0.07
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|4
|0.29
|Тосун Дженк
|3
|0.21
|Колли Омар
|3
|0.21
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|2
|0.14
|Рашица Милот
|2
|0.14
|Мулека Джексон
|2
|0.14
|Учан Салих
|1
|0.07
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.07
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.07
|Ребич Анте
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|4
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Педринью V
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Кициу Стелиос
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
|Сепас Реналдо
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Ребич Анте
|4
|0
|Гюнок Мерт
|2
|1
|Розье Валентен
|3
|0
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Учан Салих
|2
|0
|Бингол Тайфур
|2
|0
|Масуаку Артур
|2
|0
|Амарти Даниэль
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Фернандеш Жедсон
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бешикташ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
5
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бешикташ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
8
10
Анкарагюджю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Бешикташ
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
5
56%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
1
7%
1-15
3
43%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
1
7%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Пропущено
11
2
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
50%
76-90
Забито
20
19
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
5
25%
5
26%
61-75
3
15%
6
32%
76-90
Пропущено
18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
17%
1
6%
1-15
6
33%
4
25%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
11%
5
31%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0
Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4
Бешикташ
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0
Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1
Результаты матчей
Анкарагюджю
Бешикташ
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
2
8 раз 62%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
58
85
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 8
|37
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|3.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 14
|26
|4.
|0:1 Заявка
|14
|8
|1
|5
|20 - 16
|25
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 16
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 27
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 19
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 16
|20
|10.
|1:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 19
|19
|11.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 21
|18
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 12
|17
|13.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|14.
|Заявка
|14
|5
|0
|9
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|18.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 23
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|4.
|0:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|12.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|5.
|0:1 Заявка
|8
|3
|0
|5
|10 - 14
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|9.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|11 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Антальяспор
|Букса Адам
|7 (2)
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4