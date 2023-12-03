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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Анкарагюджю
1:1
Второй тайм: 76'
Бешикташ
0'
1:0
21' Гол
Соу Али
29' Желтая карточка
Учан Салих
42' Желтая карточка
Педринью
1:1
74' Гол
Окслейд-Чемберлен Алекс

Ход матча

21'
Соу Али
1:0
29'
 
Учан Салих
42'
Педринью
 
56'
 
Окслейд-Чемберлен Алекс
Хаджиахметович Амир
58'
 
Тосун Дженк
Зайнутдинов Бактиёр
71'
 
Ребич Анте
Абубакар Венсан
74'
1:1
Окслейд-Чемберлен Алекс

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Анкарагюджю
Ничья
Бешикташ
3.80
3.97
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Все Коэффициенты
99
Гюнгёрду
Бахадир
4
Чанкая
Атакан
45
Четин
Мерт
18
Муякич
Нихад
3
Улудаг
Алпер
23
Гюнерен
Али
Каан
10
Бекироглу
Эфкан
80
Моруцан
Олимпиу
8
Педринью
V
29
Сепас
Реналдо
22
Соу
Али
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
77
Мераш
Умут
8
Учан
Салих
19
Хаджиахметович
Амир
83
Фернандеш
Жедсон
22
Зайнутдинов
Бактиёр
10
Абубакар
Венсан
40
Мулека
Джексон
Анкарагюджю
4-2-3-1
Бешикташ
4-3-3

История личных встреч

Анкарагюджю
Бешикташ

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

21 матч

9.5%
23.8%
66.7%
2 победы 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

19%
19%
62%
4 победы 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

4.8%
52.4%
42.8%
1 победа 11 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:1
К
1:1
С
2:3
С
2:2
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
4:1
С
1:4
КТ
3:2
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
4:0
С
0:0
С
1:0
С
1:3
С
1:0
С
0:2
К
1:1
С
3:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.64
0.9

Среднее время на гол

141
100

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

2.5
1.36

Среднее время на гол

36
66

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.52
1.14

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

59
78

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 4 0.29
Соу Али 3 0.21
Джигерджи Толга 3 (1) 0.21
Сепас Реналдо 3 0.21
Баич Риад 2 0.14
Родригес Гарри 1 0.07
Моруцан Олимпиу 1 0.07
Македа Федерико 1 0.07
Улудаг Алпер 1 0.07
Педринью V 1 0.07
Ганоушек Матей 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 4 0.29
Тосун Дженк 3 0.21
Колли Омар 3 0.21
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.14
Рашица Милот 2 0.14
Мулека Джексон 2 0.14
Учан Салих 1 0.07
Геззаль Рашид 1 (1) 0.07
Фернандеш Жедсон 1 0.07
Ребич Анте 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Булут Онур 0 0
Розье Валентен 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 4 0
Джигерджи Толга 2 0
Педринью V 2 0
Муякич Нихад 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Четин Мерт 2 0
Улудаг Алпер 1 0
Кициу Стелиос 1 0
Родригес Гарри 1 0
Соу Али 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Сепас Реналдо 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджиахметович Амир 3 1
Ребич Анте 4 0
Гюнок Мерт 2 1
Розье Валентен 3 0
Уйсал Неджип 2 0
Учан Салих 2 0
Бингол Тайфур 2 0
Масуаку Артур 2 0
Амарти Даниэль 2 0
Рашица Милот 2 0
Фернандеш Жедсон 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Булут Онур 1 0
Мулека Джексон 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бешикташ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
5
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бешикташ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
10
Анкарагюджю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Бешикташ
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

10
15

Голы по времени матча

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
5
56%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
1
7%
1-15
3
43%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
1
14%
1
7%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Пропущено

11
2
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
50%
76-90

Забито

20
19
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
10%
2
11%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
3
15%
2
11%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
5
25%
5
26%
61-75
3
15%
6
32%
76-90

Пропущено

18
16
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
17%
1
6%
1-15
6
33%
4
25%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
11%
5
31%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0
Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4
Бешикташ
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0
Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1

Результаты матчей

Анкарагюджю
Бешикташ

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
2
8 раз 62%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
4
3
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
8
5
3
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 12 1 1 28 - 8 37
2.
Фенербахче
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
3.
Кайсериспор
 Заявка 14 7 5 2 19 - 14 26
4.
Бешикташ
 0:1 Заявка 14 8 1 5 20 - 16 25
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
6.
Адана Демирспор
 Заявка 14 6 5 3 26 - 16 23
7.
Касымпаша
 Заявка 14 6 3 5 25 - 27 21
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 5 4 20 - 16 20
10.
Анкарагюджю
 1:0 Заявка 14 5 4 5 20 - 19 19
11.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 4 5 5 17 - 12 17
13.
Сивасспор
 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
14.
Газиантеп
 Заявка 14 5 0 9 14 - 22 15
15.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
16.
Пендикспор
 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
18.
Самсунспор
 Заявка 14 3 2 9 13 - 23 11
19.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Фенербахче
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Бешикташ
 0:1 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
8.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
9.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
10.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Анкарагюджю
 1:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
15.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
2.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
3.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
5.
Бешикташ
 0:1 Заявка 8 3 0 5 10 - 14 9
6.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 1:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
14.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Антальяспор Букса Адам 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Педринью V получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Учан Салих получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Г О О О О Л - Соу Али бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Анкарагюджю
Ничья
Бешикташ
3.80
3.97
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