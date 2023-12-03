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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Анкарагюджю
1:1
Конец матча
Бешикташ
0'
1:0
21' Гол
Соу Али
29' Желтая карточка
Учан Салих
42' Желтая карточка
Педринью
1:1
74' Гол
Окслейд-Чемберлен Алекс
90'+6

Ход матча

21'
Соу Али
1:0
29'
 
Учан Салих
42'
Педринью
 
55'
 
Окслейд-Чемберлен Алекс
Хаджиахметович Амир
55'
 
Тосун Дженк
Зайнутдинов Бактиёр
72'
 
Ребич Анте
Абубакар Венсан
74'
1:1
Окслейд-Чемберлен Алекс
(Уйсал Неджип)
81'
Родригес Гарри
Бекироглу Эфкан
 
81'
Ганоушек Матей
Улудаг Алпер
 
82'
Хадзийованнис Анастасиос
Гюнерен Али Каан
 
86'
 
Амарти Даниэль
Учан Салих
86'
Джоканович Андрей
Сепас Реналдо
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
99
Гюнгёрду
Бахадир
4
Чанкая
Атакан
45
Четин
Мерт
18
Муякич
Нихад
3
Улудаг
Алпер
23
Гюнерен
Али
Каан
10
Бекироглу
Эфкан
80
Моруцан
Олимпиу
8
Педринью
V
29
Сепас
Реналдо
22
Соу
Али
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
77
Мераш
Умут
8
Учан
Салих
19
Хаджиахметович
Амир
83
Фернандеш
Жедсон
22
Зайнутдинов
Бактиёр
10
Абубакар
Венсан
40
Мулека
Джексон
Анкарагюджю
4-2-3-1
Бешикташ
4-3-3

История личных встреч

Анкарагюджю
Бешикташ

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
100%
1 победа 6 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

21 матч

9.5%
23.8%
66.7%
2 победы 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

19%
19%
62%
4 победы 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

4.8%
52.4%
42.8%
1 победа 11 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:1
К
1:1
С
2:3
С
2:2
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
4:1
С
1:4
КТ
3:2
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
4:0
С
0:0
С
1:0
С
1:3
С
1:0
С
0:2
К
1:1
С
3:1

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.64
0.9

Среднее время на гол

141
100

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

2.5
1.36

Среднее время на гол

36
66

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.52
1.14

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

59
78

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 4 0.29
Соу Али 3 0.21
Джигерджи Толга 3 (1) 0.21
Сепас Реналдо 3 0.21
Баич Риад 2 0.14
Родригес Гарри 1 0.07
Моруцан Олимпиу 1 0.07
Македа Федерико 1 0.07
Улудаг Алпер 1 0.07
Педринью V 1 0.07
Ганоушек Матей 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 4 0.29
Тосун Дженк 3 0.21
Окслейд-Чемберлен Алекс 3 0.21
Колли Омар 3 0.21
Рашица Милот 2 0.14
Мулека Джексон 2 0.14
Учан Салих 1 0.07
Геззаль Рашид 1 (1) 0.07
Фернандеш Жедсон 1 0.07
Ребич Анте 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Булут Онур 0 0
Розье Валентен 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 4 0
Джигерджи Толга 2 0
Педринью V 2 0
Муякич Нихад 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Четин Мерт 2 0
Улудаг Алпер 1 0
Кициу Стелиос 1 0
Родригес Гарри 1 0
Соу Али 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Сепас Реналдо 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаджиахметович Амир 3 1
Ребич Анте 4 0
Гюнок Мерт 2 1
Розье Валентен 3 0
Уйсал Неджип 2 0
Учан Салих 2 0
Бингол Тайфур 2 0
Масуаку Артур 2 0
Амарти Даниэль 2 0
Рашица Милот 2 0
Фернандеш Жедсон 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Булут Онур 1 0
Мулека Джексон 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Бешикташ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
6
Анкарагюджю
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бешикташ
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
10
Анкарагюджю
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Бешикташ
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

11
16

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
1
13%
5
50%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
1
7%
1-15
3
38%
5
33%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
1
13%
1
7%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
3
23%
3
30%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Пропущено

11
2
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
1
50%
76-90

Забито

21
20
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
2
10%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
5
24%
2
10%
46-60
5
24%
6
30%
61-75
3
14%
6
30%
76-90

Пропущено

19
17
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
16%
1
6%
1-15
6
32%
5
29%
29%
16-30
1
5%
2
12%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
5
26%
2
12%
61-75
2
11%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0
Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4
Бешикташ
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0
Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1

Результаты матчей

Анкарагюджю
Бешикташ

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
2
8 раз 57%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
4
2
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
4
4
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
5
9
1.5
8
6
3
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 12 1 1 28 - 8 37
2.
Фенербахче
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
3.
Бешикташ
 Заявка 14 8 2 4 21 - 16 26
4.
Кайсериспор
 Заявка 14 7 5 2 19 - 14 26
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
6.
Адана Демирспор
 Заявка 14 6 5 3 26 - 16 23
7.
Касымпаша
 Заявка 14 6 3 5 25 - 27 21
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 5 4 20 - 16 20
10.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 4 5 5 17 - 12 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 5 5 20 - 20 17
13.
Сивасспор
 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
14.
Газиантеп
 Заявка 14 5 0 9 14 - 22 15
15.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
16.
Пендикспор
 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
18.
Самсунспор
 Заявка 14 3 2 9 13 - 23 11
19.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Фенербахче
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
8.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
9.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
10.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
14.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
15.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
2.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
3.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
5.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
6.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
14.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Антальяспор Букса Адам 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Педринью V получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Учан Салих получил желтую карточку от судьи
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    • 21'
      Г О О О О Л - Соу Али бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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