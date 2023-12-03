  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мартинш Тьягу
Боавишта
0:1
Первый тайм: 17'
Арока
0'
1' Желтая карточка
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
0:1
2' Гол
Гонсалес Кристо

Ход матча

1'
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
 
2'
0:1
Гонсалес Кристо
Прогнозы 115
Боавишта 88.7% (102)
X 7.8% (9)
Арока 3.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Арока
5.70
Реклама, fon.bet
4.37
Реклама, melbet.ru
3.00
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
99
Гонсалвеш
Жуан
II
7
Агра
Салвадор
5
Авазьем
Чидозье
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
24
Перес
Себастьян
8
Лоуренсу
Бруну
II
42
Макута
Гайус
21
Мораиш
Тиагу
59
Тавареш
Мартим
9
Боженик
Роберт
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
22
Милованов
Богдан
4
Монтеро
Франcиско
44
Галович
Нино
28
Эшгаю
Тьягу
2
Силла
Морлей
8
Куасси
Эбуэ
5
Симау
Давид
23
Гонсалес
Кристо
19
Мухика
Рафаэль
10
Джейсон
Боавишта
4-1-3-2
Арока
4-3-3

История личных встреч

Боавишта
Арока

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

К
2:2
ТМК
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.29

Среднее время на гол

75
70

Всего голов

12
1

Голов в среднем за матч

1.71
0.2

Среднее время на гол

52
450

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 6 0.5
Мораиш Тиагу 4 0.33
Агра Салвадор 2 0.17
Мальейру Педро 2 0.17
Рейзиньо Мигель 1 0.08
Вукотич Илия 1 0.08
Лоуренсу Бруну II 1 (1) 0.08
Феррейра Филипе 0 0
Макута Гайус 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Тавареш Мартим 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристо 4 0.33
Мухика Рафаэль 3 0.25
Силла Морлей 1 0.08
Сантуш Педру 1 0.08
Симау Давид 0 0
Джейсон 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 3 1
Авазьем Чидозье 4 0
Макута Гайус 4 0
Пети Арманду 2 1
Мораиш Тиагу 2 1
Рейзиньо Мигель 3 0
Лоуренсу Бруну II 1 1
Де Сантис Джериел 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Вукотич Илия 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Абаскаль Родриго 1 0
Боженик Роберт 1 0
Гонсалвеш Жуан II 1 0
Мальейру Педро 1 0
Берна 1 0
Тавареш Мартим 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симау Давид 3 1
Сантуш Педру 4 0
Куасси Эбуэ 2 1
Силла Морлей 3 0
Трецца Альфонсо 3 0
Мухика Рафаэль 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Де Арруабаррена Игнасио 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Монтеро Франcиско 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Джейсон 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Боавишта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Арока
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
4
Боавишта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Арока
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

5
4
Боавишта
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Арока
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
3
27%
1
25%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
4
36%
2
25%
76-90

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Забито

17
8
10 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
5
29%
29%
0
0%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
24%
3
38%
76-90

Пропущено

22
18
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
9%
3
17%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
6
27%
5
28%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
5
23%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0
Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1
Арока
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2
Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 Вилафранкенше - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1

Результаты матчей

Боавишта
Арока

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

4:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
6
5
6
1.5
2
9
3
8
2.5
1
10
2
9
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 12 9 2 1 23 - 9 29
2.
Спортинг Л
 Заявка 11 9 1 1 23 - 11 28
3.
Порту
 Заявка 12 9 1 2 18 - 8 28
4.
Брага
 Заявка 12 8 2 2 33 - 19 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 14 - 10 21
7.
Фаренсе
 Заявка 12 5 1 6 21 - 17 16
8.
Фамаликан
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
9.
Боавишта
 0:1 Заявка 12 4 3 5 19 - 21 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 12 4 2 6 13 - 26 14
11.
Каса Пия
 Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
12.
Эштрела
 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
13.
Жил Висенте
 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
14.
Эшторил
 Заявка 12 3 1 8 20 - 23 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Визела
 Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
17.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
18.
Арока
 1:0 Заявка 12 2 3 7 10 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
5.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Боавишта
 0:1 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Арока
 1:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 16 - 12 13
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Боавишта
 0:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Арока
 1:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 11 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (4)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Г О О О О Л - Гонсалес Кристо из команды Арока правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
  • 1'
    Онимаэчи Сопуручукву Бруно получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится победой Арока.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.53. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.53 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 115
Боавишта 88.7% (102)
X 7.8% (9)
Арока 3.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Арока
5.70
Реклама, fon.bet
4.37
Реклама, melbet.ru
3.00
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Боавишта 0:1 Арока онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Арока

Исход игры
Боавишта
88.9% (104)
Ничья
7.7% (9)
Арока
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.05% (43)
Меньше
61.95% (70)
Обе команды забьют
Да
45.13% (51)
Нет
54.87% (62)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
39.3% (46)
2:1 Боавишта
33.3% (39)
2:0 Боавишта
12.8% (15)
1:1 Ничья
6.8% (8)
1:2 Арока
1.7% (2)
3:1 Боавишта
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Боавишта
Арока
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 