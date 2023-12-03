Тур: 12. Стадион: Бесса. Главный судья: Мартинш Тьягу
0'
1' Желтая карточкаОнимаэчи Сопуручукву Бруно
0:1
2' ГолГонсалес Кристо
0:2
23' ГолГонсалес Кристо
0:3
39' ГолМухика Рафаэль
42' Желтая карточкаМилованов Богдан
45' Желтая карточкаПерес Себастьян
49' Вторая желтая карточкаМилованов Богдан
55' Желтая карточкаСилла Морлей
67' Желтая карточкаМораиш Тиагу
70' Желтая карточкаТрецца Альфонсо
0:4
72' ГолДжейсон
81' Желтая карточкаБерна
90' Вторая желтая карточкаМораиш Тиагу
90'+5
Ход матча
2'
0:1
23'
0:2
39'
0:3
42'
45'
49'
55'
61'
67'
70'
72'
0:4
81'
90'
42
Макута
Гайус
21
Мораиш
Тиагу
44
Галович
Нино
28
Эшгаю
Тьягу
10
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
-
21 Мораиш ТиагуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
80 БернаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Petit
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Галович НиноЗащитник
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 ДжейсонНападающий
- Запасные игроки
-
16 ТиагоВратарь
- Защитник
-
89 Сантуш ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
30 Букия АндреПолузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
18 Мишель БенжиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
История личных встреч
Боавишта
Арока
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.29
Среднее время на гол
75
70
Всего голов
12
1
Голов в среднем за матч
1.71
0.2
Среднее время на гол
52
450
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|6
|0.5
|Мораиш Тиагу
|4
|0.33
|Агра Салвадор
|2
|0.17
|Мальейру Педро
|2
|0.17
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.08
|Вукотич Илия
|1
|0.08
|Лоуренсу Бруну II
|1 (1)
|0.08
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
|Тавареш Мартим
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Кристо
|5
|0.42
|Мухика Рафаэль
|4
|0.33
|Силла Морлей
|1
|0.08
|Джейсон
|1
|0.08
|Сантуш Педру
|1
|0.08
|Симау Давид
|0
|0
|Букия Андре
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Перес Себастьян
|4
|1
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Макута Гайус
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|Лоуренсу Бруну II
|1
|1
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|2
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Абаскаль Родриго
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симау Давид
|3
|1
|Сантуш Педру
|4
|0
|Силла Морлей
|4
|0
|Трецца Альфонсо
|4
|0
|Куасси Эбуэ
|2
|1
|Мухика Рафаэль
|1
|1
|Милованов Богдан
|1
|1
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Де Арруабаррена Игнасио
|2
|0
|Гонсалес Кристо
|2
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|0
|Эшгаю Тьягу
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Галович Нино
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Бускетс Ориоль
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Арока
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
4
Боавишта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Арока
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
5
4
Боавишта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Арока
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
13%
1
13%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
3
20%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
4
27%
2
25%
76-90
Забито
6
4
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
11
10
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Забито
17
12
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
5
29%
29%
1
8%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
4
24%
3
25%
76-90
Пропущено
26
18
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
12%
3
17%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
7
27%
5
28%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
5
19%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0
Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1
Арока
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2
Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 Вилафранкенше - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1
Результаты матчей
Боавишта
Арока
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
24
34
15
25
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
23
24
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
57
39
39
210
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|18 - 8
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|33 - 19
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|7.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 17
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 24
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 26
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|23 - 22
|11
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|20 - 23
|10
|15.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 12
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|11 - 18
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|11 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|7 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
Прогнозы на матч Боавишта 0:4 Арока
Исход игры
Боавишта
88.9% (104)
Ничья
7.7% (9)
Арока
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.05% (43)
Меньше
61.95% (70)
Обе команды забьют
Да
45.13% (51)
Нет
54.87% (62)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
39.3% (46)
2:1 Боавишта
33.3% (39)
2:0 Боавишта
12.8% (15)
1:1 Ничья
6.8% (8)
1:2 Арока
1.7% (2)
3:1 Боавишта
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!