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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Мартинш Тьягу
Боавишта
0:4
Конец матча
Арока
0'
1' Желтая карточка
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
0:1
2' Гол
Гонсалес Кристо
0:2
23' Гол
Гонсалес Кристо
0:3
39' Гол
Мухика Рафаэль
42' Желтая карточка
Милованов Богдан
45' Желтая карточка
Перес Себастьян
49' Вторая желтая карточка
Милованов Богдан
55' Желтая карточка
Силла Морлей
67' Желтая карточка
Мораиш Тиагу
70' Желтая карточка
Трецца Альфонсо
0:4
72' Гол
Джейсон
81' Желтая карточка
Берна
90' Вторая желтая карточка
Мораиш Тиагу
90'+5
99
Гонсалвеш
Жуан
II
7
Агра
Салвадор
5
Авазьем
Чидозье
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
24
Перес
Себастьян
8
Лоуренсу
Бруну
II
42
Макута
Гайус
21
Мораиш
Тиагу
59
Тавареш
Мартим
9
Боженик
Роберт
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
22
Милованов
Богдан
4
Монтеро
Франcиско
44
Галович
Нино
28
Эшгаю
Тьягу
2
Силла
Морлей
8
Куасси
Эбуэ
5
Симау
Давид
23
Гонсалес
Кристо
19
Мухика
Рафаэль
10
Джейсон
Боавишта
4-1-3-2
Арока
4-3-3

История личных встреч

Боавишта
Арока

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

К
2:2
ТМК
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.29

Среднее время на гол

75
70

Всего голов

12
1

Голов в среднем за матч

1.71
0.2

Среднее время на гол

52
450

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 6 0.5
Мораиш Тиагу 4 0.33
Агра Салвадор 2 0.17
Мальейру Педро 2 0.17
Рейзиньо Мигель 1 0.08
Вукотич Илия 1 0.08
Лоуренсу Бруну II 1 (1) 0.08
Феррейра Филипе 0 0
Макута Гайус 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Тавареш Мартим 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристо 5 0.42
Мухика Рафаэль 4 0.33
Силла Морлей 1 0.08
Джейсон 1 0.08
Сантуш Педру 1 0.08
Симау Давид 0 0
Букия Андре 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мораиш Тиагу 3 2
Перес Себастьян 4 1
Авазьем Чидозье 4 0
Макута Гайус 4 0
Пети Арманду 2 1
Рейзиньо Мигель 3 0
Лоуренсу Бруну II 1 1
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Вукотич Илия 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Абаскаль Родриго 1 0
Боженик Роберт 1 0
Гонсалвеш Жуан II 1 0
Мальейру Педро 1 0
Тавареш Мартим 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симау Давид 3 1
Сантуш Педру 4 0
Силла Морлей 4 0
Трецца Альфонсо 4 0
Куасси Эбуэ 2 1
Мухика Рафаэль 1 1
Милованов Богдан 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Де Арруабаррена Игнасио 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Монтеро Франcиско 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Джейсон 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Боавишта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Арока
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
4
Боавишта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Арока
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

5
4
Боавишта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Арока
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
27%
1
13%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
1
9%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
13%
1
13%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
3
20%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
20%
1
13%
61-75
4
27%
2
25%
76-90

Забито

6
4
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
2
20%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Забито

17
12
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
5
29%
29%
1
8%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
4
24%
3
25%
76-90

Пропущено

26
18
15 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
3
12%
3
17%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
7
27%
5
28%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
5
19%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3 Риу Аве - Боавишта 2:0
Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1
Арока
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0 Арока - Бенфика 0:2
Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 Вилафранкенше - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0 Арока - Анадия 2:1

Результаты матчей

Боавишта
Арока

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
4
3
4
1.5
1
5
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
5
7
1.5
3
9
3
9
2.5
2
10
2
10
3.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 12 9 2 1 23 - 9 29
2.
Спортинг Л
 Заявка 11 9 1 1 23 - 11 28
3.
Порту
 Заявка 12 9 1 2 18 - 8 28
4.
Брага
 Заявка 12 8 2 2 33 - 19 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 14 - 10 21
7.
Фаренсе
 Заявка 12 5 1 6 21 - 17 16
8.
Фамаликан
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
9.
Боавишта
 Заявка 12 4 3 5 19 - 24 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 12 4 2 6 13 - 26 14
11.
Каса Пия
 Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
12.
Эштрела
 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
13.
Жил Висенте
 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
14.
Эшторил
 Заявка 12 3 1 8 20 - 23 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Визела
 Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
17.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
18.
Арока
 Заявка 12 2 3 7 13 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
5.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Боавишта
 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
12.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 16 - 12 13
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
14.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 11 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (4)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
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Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
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    • 46'
      Тактическая замена. Тавареш Мартим уходит с поля и его заменяет Камара Ибраима III
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Боавишта 88.9% (104)
    X 7.7% (9)
    Арока 3.4% (4)
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    Где смотреть матч Боавишта 0:4 Арока онлайн

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    Прогнозы на матч Боавишта 0:4 Арока

    Исход игры
    Боавишта
    88.9% (104)
    Ничья
    7.7% (9)
    Арока
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.05% (43)
    Меньше
    61.95% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    45.13% (51)
    Нет
    54.87% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Боавишта
    39.3% (46)
    2:1 Боавишта
    33.3% (39)
    2:0 Боавишта
    12.8% (15)
    1:1 Ничья
    6.8% (8)
    1:2 Арока
    1.7% (2)
    3:1 Боавишта
    1.7% (2)
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