Тур: 14. Стадион: Спортивный комплекс Сенол Гюнес.
0:0
Второй тайм: 59'
Ход матча
18'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
29
Пепе
Николя
27
Трезеге
30
Онуачу
Пол
25
Баязит
Билал
10
Кеман
Оливье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Теклич ТониоПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Реджеп Учар
История личных встреч
Трабзонспор
Кайсериспор
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
109.1%
0 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
32 матча
56.3%
25%
18.7%
18 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.1%
53.1%
18.8%
9 побед 17 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.9%
34.4%
18.7%
15 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
18
Голов в среднем за матч
2.63
1.13
Среднее время на гол
34
80
Всего голов
15
24
Голов в среднем за матч
0.94
1.5
Среднее время на гол
96
60
Всего голов
57
42
Голов в среднем за матч
1.78
1.31
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
50
68
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|7
|0.5
|Бакасетас Тасос
|3 (1)
|0.21
|Вишча Эдин
|2
|0.14
|Барди Энис
|2
|0.14
|Дестан Энис
|2
|0.14
|Пепе Николя
|2
|0.14
|Трезеге
|1
|0.07
|Денсвил Стефано
|1
|0.07
|Бенкович Филип
|1
|0.07
|Оздемир Берат
|1
|0.07
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.07
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Фунтас Таксиархис
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|9 (3)
|0.64
|Боа Морте Аилтон
|3
|0.21
|Мане Карлуш
|1
|0.07
|Кеман Оливье
|1
|0.07
|Карими Али II
|1
|0.07
|Узодимма Энтони
|1
|0.07
|Кардозу Мигел
|0
|0
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|5
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Бания Раян
|1
|0
|Дестан Энис
|1
|0
|Айдин Мехмет
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Саздаджи Гекхан
|1
|0
|Кардозу Мигел
|1
|0
|Баязит Билал
|1
|0
|Йылмаз Картал
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
|Узодимма Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Кайсериспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
2
3
Трабзонспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Кайсериспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
11
9
Трабзонспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Кайсериспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
4
31%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
Пропущено
12
3
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Забито
23
16
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
4
17%
2
13%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
5
22%
4
25%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
4
17%
3
19%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
4
22%
4
25%
61-75
6
33%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0
Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2
Кайсериспор
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0
Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1
Результаты матчей
Трабзонспор
Кайсериспор
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
43
24
34
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
85
58
49
211
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 8
|37
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 15
|25
|4.
|0:0 Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 17
|24
|5.
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|18 - 14
|24
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 16
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 27
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 19
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 12
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|14.
|Заявка
|14
|5
|0
|9
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|18.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 23
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|5.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|5.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|11 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Антальяспор
|Букса Адам
|7 (2)
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4