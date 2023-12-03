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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Трабзонспор
0:0
Второй тайм: 59'
Кайсериспор
0'
18' Желтая карточка
Кеман Оливье

Ход матча

18'
 
Кеман Оливье
39'
Бакасетас Тасос
Пепе Николя
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Кайсериспор
5.30
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4.35
5.30
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Все Коэффициенты
1
Чакыр
Угурджан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
2
Бания
Раян
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
29
Пепе
Николя
10
Эмюр
Абдулкадир
27
Трезеге
7
Вишча
Эдин
30
Онуачу
Пол
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
5
Хоссейни
Маджид
3
Аттама
Джозеф
23
Кароль
Лионель
28
Дживелек
Рамазан
6
Карими
Али
II
70
Боа
Морте
Аилтон
10
Кеман
Оливье
7
Кардозу
Мигел
9
Тиам
Маме
Трабзонспор
4-1-4-1
Кайсериспор
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Кайсериспор

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

109.1%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

32 матча

56.3%
25%
18.7%
18 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.1%
53.1%
18.8%
9 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.9%
34.4%
18.7%
15 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:4
С
1:2
К
4:2
К
1:0
С
3:2
С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
6:2
С
4:2
С
0:2
С
4:0
С
0:0
С
2:3
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:1
С
3:3
С
2:1
С
3:3
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
4:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0

Голы

Всего голов

42
18

Голов в среднем за матч

2.63
1.13

Среднее время на гол

34
80

Всего голов

15
24

Голов в среднем за матч

0.94
1.5

Среднее время на гол

96
60

Всего голов

57
42

Голов в среднем за матч

1.78
1.31

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

50
68

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 7 0.5
Бакасетас Тасос 3 (1) 0.21
Вишча Эдин 2 0.14
Барди Энис 2 0.14
Дестан Энис 2 0.14
Пепе Николя 2 0.14
Трезеге 1 0.07
Денсвил Стефано 1 0.07
Бенкович Филип 1 0.07
Оздемир Берат 1 0.07
Гюрпюз Гёктан 1 0.07
Эмюр Абдулкадир 0 0
Фунтас Таксиархис 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 9 (3) 0.64
Боа Морте Аилтон 3 0.21
Мане Карлуш 1 0.07
Кеман Оливье 1 0.07
Карими Али II 1 0.07
Узодимма Энтони 1 0.07
Кардозу Мигел 0 0
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Саздаджи Гекхан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 5 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Вишча Эдин 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Барди Энис 1 0
Онуачу Пол 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Бания Раян 1 0
Дестан Энис 1 0
Айдин Мехмет 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Кеман Оливье 2 0
Тиам Маме 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Саздаджи Гекхан 1 0
Кардозу Мигел 1 0
Баязит Билал 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Ака Яу 1 0
Узодимма Энтони 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Кайсериспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

2
3
Трабзонспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Кайсериспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

11
9
Трабзонспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Кайсериспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
4
31%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
2
15%
2
22%
76-90

Пропущено

12
3
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

23
16
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
4
17%
2
13%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
5
22%
4
25%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
3
13%
3
19%
61-75
4
17%
3
19%
76-90

Пропущено

18
16
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
4
22%
4
25%
61-75
6
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0
Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2
Кайсериспор
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0
Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1

Результаты матчей

Трабзонспор
Кайсериспор

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
4
3
1.5
2
4
3
4
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
8
5
1.5
5
8
4
9
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 12 1 1 28 - 8 37
2.
Фенербахче
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
3.
Бешикташ
 Заявка 13 8 1 4 20 - 15 25
4.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 14 7 3 4 24 - 17 24
5.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 14 6 6 2 18 - 14 24
6.
Адана Демирспор
 Заявка 14 6 5 3 26 - 16 23
7.
Касымпаша
 Заявка 14 6 3 5 25 - 27 21
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 5 4 20 - 16 20
10.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 4 5 5 17 - 12 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
13.
Сивасспор
 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
14.
Газиантеп
 Заявка 14 5 0 9 14 - 22 15
15.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
16.
Пендикспор
 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
18.
Самсунспор
 Заявка 14 3 2 9 13 - 23 11
19.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Фенербахче
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
6.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
8.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
9.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
10.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
2.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Бешикташ
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
5.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 11 9
6.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
14.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Антальяспор Букса Адам 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Пепе Николя уходит с поля. Бакасетас Тасос выходит вместо него
  • 18'
    Кеман Оливье получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Кайсериспор
5.30
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4.35
5.30
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Трабзонспор
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