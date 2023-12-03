  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Трабзонспор
0:1
Конец матча
Кайсериспор
0'
18' Желтая карточка
Кеман Оливье
86' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
0:1
88' Гол
Баокен Стефан
90' Желтая карточка
Теклич Тонио
90' Желтая карточка
Дестан Энис
90' Желтая карточка
Узодимма Энтони
90'+6

Ход матча

18'
 
Кеман Оливье
39'
Бакасетас Тасос
Пепе Николя
 
59'
 
Узодимма Энтони
Кароль Лионель
64'
Курбелис Димитрис
Оздемир Берат
 
64'
Дестан Энис
Вишча Эдин
 
70'
 
Мане Карлуш
Дживелек Рамазан
70'
 
Кочаман Ариф
Кеман Оливье
78'
Гюнеш Умут
Эмюр Абдулкадир
 
78'
Теклич Тонио
Трезеге
 
82'
 
Баокен Стефан
Кардозу Мигел
86'
Курбелис Димитрис
 
88'
0:1
Баокен Стефан
(Саздаджи Гекхан)
90'
Теклич Тонио
 
90'
Дестан Энис
 
90'
 
Узодимма Энтони

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Чакыр
Угурджан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
2
Бания
Раян
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
29
Пепе
Николя
10
Эмюр
Абдулкадир
27
Трезеге
7
Вишча
Эдин
30
Онуачу
Пол
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
5
Хоссейни
Маджид
3
Аттама
Джозеф
23
Кароль
Лионель
28
Дживелек
Рамазан
6
Карими
Али
II
70
Боа
Морте
Аилтон
10
Кеман
Оливье
7
Кардозу
Мигел
9
Тиам
Маме
Трабзонспор
4-1-4-1
Кайсериспор
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Кайсериспор

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

109.1%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

32 матча

56.3%
25%
18.7%
18 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.1%
53.1%
18.8%
9 побед 17 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.9%
34.4%
18.7%
15 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
3:4
С
1:2
К
4:2
К
1:0
С
3:2
С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
6:2
С
4:2
С
0:2
С
4:0
С
0:0
С
2:3
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
1:1
С
3:3
С
2:1
С
3:3
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
4:1
С
1:1
С
2:1
С
1:0

Голы

Всего голов

42
18

Голов в среднем за матч

2.63
1.13

Среднее время на гол

34
80

Всего голов

15
24

Голов в среднем за матч

0.94
1.5

Среднее время на гол

96
60

Всего голов

57
42

Голов в среднем за матч

1.78
1.31

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

50
68

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 7 0.5
Бакасетас Тасос 3 (1) 0.21
Вишча Эдин 2 0.14
Барди Энис 2 0.14
Дестан Энис 2 0.14
Пепе Николя 2 0.14
Трезеге 1 0.07
Денсвил Стефано 1 0.07
Бенкович Филип 1 0.07
Оздемир Берат 1 0.07
Гюрпюз Гёктан 1 0.07
Эмюр Абдулкадир 0 0
Фунтас Таксиархис 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 9 (3) 0.64
Боа Морте Аилтон 3 0.21
Мане Карлуш 1 0.07
Баокен Стефан 1 0.07
Кеман Оливье 1 0.07
Карими Али II 1 0.07
Узодимма Энтони 1 0.07
Кардозу Мигел 0 0
Саздаджи Гекхан 0 0
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 5 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Дестан Энис 2 0
Вишча Эдин 1 0
Барди Энис 1 0
Онуачу Пол 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Теклич Тонио 1 0
Бания Раян 1 0
Айдин Мехмет 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Кеман Оливье 2 0
Тиам Маме 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Саздаджи Гекхан 1 0
Кардозу Мигел 1 0
Баязит Билал 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Ака Яу 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Кайсериспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

2
3
Трабзонспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Кайсериспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

11
9
Трабзонспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
20%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
3
23%
31-45
1
14%
4
31%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
2
29%
2
15%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
15%
1
11%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
4
31%
2
22%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
2
15%
2
22%
76-90

Пропущено

12
3
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
1
33%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Забито

23
17
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
4
17%
2
12%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
5
22%
4
24%
31-45
4
17%
3
18%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
4
17%
4
24%
76-90

Пропущено

19
16
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
1
5%
0
0%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
4
21%
4
25%
61-75
7
37%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0
Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2
Кайсериспор
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0
Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1

Результаты матчей

Трабзонспор
Кайсериспор

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
2
5
3
4
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
5
9
4
10
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 12 1 1 28 - 8 37
2.
Фенербахче
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
3.
Кайсериспор
 Заявка 14 7 5 2 19 - 14 26
4.
Бешикташ
 Заявка 13 8 1 4 20 - 15 25
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
6.
Адана Демирспор
 Заявка 14 6 5 3 26 - 16 23
7.
Касымпаша
 Заявка 14 6 3 5 25 - 27 21
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 5 4 20 - 16 20
10.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 4 5 5 17 - 12 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
13.
Сивасспор
 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
14.
Газиантеп
 Заявка 14 5 0 9 14 - 22 15
15.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
16.
Пендикспор
 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
18.
Самсунспор
 Заявка 14 3 2 9 13 - 23 11
19.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Фенербахче
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
8.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
9.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
10.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
2.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
3.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
5.
Бешикташ
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
6.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
14.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Антальяспор Букса Адам 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Пепе Николя уходит с поля. Бакасетас Тасос выходит вместо него
    • 18'
      Кеман Оливье получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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