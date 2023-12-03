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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Морейренсе
0:0
Конец матча
Бенфика
0'
23' Желтая карточка
Рамос Рубен
45' Желтая карточка
Маракас
46' Желтая карточка
Франко Гонсало
50' Желтая карточка
Марсело Феррейра
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Мариу Жоау
79' Желтая карточка
Кекчю Оркун
90'+7

Ход матча

23'
Рамос Рубен
 
45'
Маракас
 
46'
 
Шикинью Франциску
Флорентину
46'
 
Кекчю Оркун
Невеш Жоау
46'
Франко Гонсало
 
50'
Марсело Феррейра
 
66'
Антониссе Джереми
Кодисанг Кобамело
 
68'
Понк Карлуш
Рамос Рубен
 
72'
 
Кабрал Артур
Тенгстедт Каспер
72'
 
Мариу Жоау
79'
 
Кекчю Оркун
84'
Апарисио Педро
Алан Осорио
 
84'
Камачу Жоау
Амадор Педру
 
84'
Фримпонг Годфрид
Де Соуза Силва Мадсон
 
88'
 
Гуэдеш Гонсалу
Мариу Жоау
88'
 
Жоао Виктор
Родригес Фелипе
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Морейренсе 0% (0)
X 2.5% (3)
Бенфика 97.5% (118)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
18
Амадор
Педру
88
Франко
Гонсало
6
Рамос
Рубен
21
Кодисанг
Кобамело
11
Алан
Осорио
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
9
Луис
Андре
V
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
19
Тенгстедт
Каспер
Морейренсе
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Морейренсе
Бенфика

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

120%
120%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

26 матчей

7.7%
19.2%
73.1%
2 победы 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

3.8%
26.9%
69.3%
1 победа 7 ничьих 18 побед

История матчей

КЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
КЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
КЛ
1:6
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
LC2S
0:2
К
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
КЛ
1:1
К
0:2
К
2:0

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.73
0.91

Среднее время на гол

122
99

Всего голов

24
34

Голов в среднем за матч

2.18
2.27

Среднее время на гол

41
39

Всего голов

35
44

Голов в среднем за матч

1.35
1.69

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

66
53

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Андре V 4 0.33
Камачу Жоау 3 0.25
Алан Осорио 2 0.17
Де Соуза Силва Мадсон 2 0.17
Сильва Фабиано 1 0.08
Марсело Феррейра 1 0.08
Фримпонг Годфрид 1 0.08
Франко Гонсало 0 0
Кодисанг Кобамело 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 5 (1) 0.42
Силва Рафа 3 0.25
Муса Петар 3 0.25
Эурснес Фредрик 2 0.17
Тенгстедт Каспер 2 0.17
Мариу Жоау 2 (1) 0.17
Нерес Давид 1 0.08
Кекчю Оркун 1 0.08
Невеш Жоау 1 0.08
Бах Александр 1 0.08
Силва Антониу 1 0.08
Родригес Фелипе II 0 0

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маракас 4 1
Офори Лоуренс 5 0
Франко Гонсало 4 0
Луис Андре V 3 0
Алан Осорио 3 0
Марсело Феррейра 3 0
Антониссе Джереми 1 1
Валлиссон 1 1
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Сильва Фабиано 2 0
Апарисио Педро 1 0
Понк Карлуш 1 0
Рамос Рубен 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 3 0
Силва Антониу 3 0
Невеш Жоау 3 0
Ди Мария Анхель 2 0
Мариу Жоау 2 0
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Флорентину 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Муса Петар 0 1
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Кабрал Артур 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Бенфика
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
2
Морейренсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Бенфика
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
9
Морейренсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Бенфика
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
3
23%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
4
44%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

15
22
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
2
13%
2
9%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
4
27%
4
18%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
27%
7
32%
76-90

Пропущено

9
10
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
4
44%
2
20%
61-75
3
33%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1
Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4
Бенфика
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1
Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0

Результаты матчей

Морейренсе
Бенфика

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
5
2
1
5
2.5
2
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
3
9
1.5
8
4
1
11
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 12 9 2 1 23 - 9 29
2.
Спортинг Л
 Заявка 11 9 1 1 23 - 11 28
3.
Порту
 Заявка 12 9 1 2 18 - 8 28
4.
Брага
 Заявка 12 8 2 2 33 - 19 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 14 - 10 21
7.
Фаренсе
 Заявка 12 5 1 6 21 - 17 16
8.
Фамаликан
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
9.
Боавишта
 0:1 Заявка 12 4 3 5 19 - 21 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 12 4 2 6 13 - 26 14
11.
Каса Пия
 Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
12.
Эштрела
 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
13.
Жил Висенте
 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
14.
Эшторил
 Заявка 12 3 1 8 20 - 23 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Визела
 Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
17.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
18.
Арока
 1:0 Заявка 12 2 3 7 10 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
5.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Боавишта
 0:1 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
11.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Арока
 1:0 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 16 - 12 13
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Боавишта
 0:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Арока
 1:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 11 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (4)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Маракас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 23'
      Рамос Рубен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Морейренсе 0% (0)
    X 2.5% (3)
    Бенфика 97.5% (118)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Бенфика

    Исход игры
    Морейренсе
    0% (0)
    Ничья
    2.5% (3)
    Бенфика
    97.5% (118)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.51% (61)
    Меньше
    46.49% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    51.75% (59)
    Нет
    48.25% (55)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    38% (46)
    0:2 Бенфика
    28.9% (35)
    0:1 Бенфика
    12.4% (15)
    1:3 Бенфика
    6.6% (8)
    0:3 Бенфика
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    1:4 Бенфика
    1.7% (2)
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