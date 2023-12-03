Тур: 12. Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас. Главный судья: Вериссиму Фабиу
0:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаРамос Рубен
45' Желтая карточкаМаракас
46' Желтая карточкаФранко Гонсало
50' Желтая карточкаМарсело Феррейра
72' Undefined phrase: football_event_Мариу Жоау
79' Желтая карточкаКекчю Оркун
90'+7
Ход матча
23'
45'
46'
50'
72'
79'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Маракас
18
Амадор
Педру
11
Алан
Осорио
87
Невеш
Жоау
61
Флорентину
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Камачу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Жоао ВикторЗащитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
47 Говейя ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Морейренсе
Бенфика
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
120%
120%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
26 матчей
7.7%
19.2%
73.1%
2 победы 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
6 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
3.8%
26.9%
69.3%
1 победа 7 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.73
0.91
Среднее время на гол
122
99
Всего голов
24
34
Голов в среднем за матч
2.18
2.27
Среднее время на гол
41
39
Всего голов
35
44
Голов в среднем за матч
1.35
1.69
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
66
53
Бомбардиры внутри турнира
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Луис Андре V
|4
|0.33
|Камачу Жоау
|3
|0.25
|Алан Осорио
|2
|0.17
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0.17
|Сильва Фабиано
|1
|0.08
|Марсело Феррейра
|1
|0.08
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.08
|Франко Гонсало
|0
|0
|Кодисанг Кобамело
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|5 (1)
|0.42
|Силва Рафа
|3
|0.25
|Муса Петар
|3
|0.25
|Эурснес Фредрик
|2
|0.17
|Тенгстедт Каспер
|2
|0.17
|Мариу Жоау
|2 (1)
|0.17
|Нерес Давид
|1
|0.08
|Кекчю Оркун
|1
|0.08
|Невеш Жоау
|1
|0.08
|Бах Александр
|1
|0.08
|Силва Антониу
|1
|0.08
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Карточки
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маракас
|4
|1
|Офори Лоуренс
|5
|0
|Франко Гонсало
|4
|0
|Луис Андре V
|3
|0
|Алан Осорио
|3
|0
|Марсело Феррейра
|3
|0
|Антониссе Джереми
|1
|1
|Валлиссон
|1
|1
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Апарисио Педро
|1
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Рамос Рубен
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Пинто Денис
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|3
|0
|Силва Антониу
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Мариу Жоау
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Муса Петар
|0
|1
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Результаты матчей
Морейренсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Бенфика
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
2
Морейренсе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Бенфика
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
9
Морейренсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Бенфика
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
7
13
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
29%
3
23%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
40%
2
29%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
38%
4
44%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
15
22
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 1
2
13%
2
9%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
4
27%
4
18%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
27%
7
32%
76-90
Пропущено
9
10
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
4
44%
2
20%
61-75
3
33%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Морейренсе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эштрела - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1
Морейренсе - Боавишта 1:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4
Бенфика
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бенфика - Интер Милан 3:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1
Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0
Результаты матчей
Морейренсе
Бенфика
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Морейренсе
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
52
15
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
39
84
111
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 9
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|18 - 8
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|33 - 19
|26
|5.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|7.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 17
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|9.
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 26
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|23 - 22
|11
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|20 - 23
|10
|15.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|18.
|1:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|0:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 12
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|11 - 18
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|11 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|7 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Бенфика
Исход игры
Морейренсе
0% (0)
Ничья
2.5% (3)
Бенфика
97.5% (118)
Тотал 2.5
Больше
53.51% (61)
Меньше
46.49% (53)
Обе команды забьют
Да
51.75% (59)
Нет
48.25% (55)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
38% (46)
0:2 Бенфика
28.9% (35)
0:1 Бенфика
12.4% (15)
1:3 Бенфика
6.6% (8)
0:3 Бенфика
3.3% (4)
1:1 Ничья
2.5% (3)
1:4 Бенфика
1.7% (2)
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