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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Касымпаша
3:0
Первый тайм: 32'
Газиантеп
0'
1:0
3' Гол
Кара Айтач
9' Желтая карточка
Бен Уаннес Мортада
2:0
17' Гол
Бен Уаннес Мортада
18' Желтая карточка
Саддики Дрейс
23' Желтая карточка
Евтович Марко
29' Желтая карточка
Хайрадинович Харис
3:0
31' Гол

Ход матча

3'
Кара Айтач
(Озчан Ясин)
1:0
9'
Бен Уаннес Мортада
 
17'
Бен Уаннес Мортада
(Омеруо Кеннет)
2:0
18'
Саддики Дрейс
 
23'
 
Евтович Марко
29'
Хайрадинович Харис
 
31'
3:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
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Касымпаша
Ничья
Газиантеп
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Все Коэффициенты
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
5
Чифтпынар
Садик
58
Озчан
Ясин
17
Саддики
Дрейс
35
Кара
Айтач
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
12
Бен
Уаннес
Мортада
9
Нгой
Жульен
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
13
Мораис
Жуниор
II
5
Соялп
Фуркан
8
Евтович
Марко
44
Максим
Александру
10
Градель
Макс-Ален
70
Драгус
Денис
Касымпаша
4-2-3-1
Газиантеп
5-3-2

История личных встреч

Касымпаша
Газиантеп

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:3
С
1:0
С
2:1
К
1:2
С
2:0
С
2:2
С
0:4
С
2:2
С
3:4

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.75

Среднее время на гол

64
51

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1.5
2.2

Среднее время на гол

60
40

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.44
2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
45

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 9 (2) 0.64
Фалл Мамаду 4 0.29
Бен Уаннес Мортада 3 0.21
Винк Клаудио 2 0.14
Гомис Ирон 1 0.07
Омеруо Кеннет 1 0.07
Нгой Жульен 1 0.07
Да Кошта Нуну 1 0.07
Хайрадинович Харис 0 0
Озчан Ясин 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 4 0.29
Максим Александру 2 (2) 0.14
Соялп Фуркан 1 0.07
Н'Кулу Николя 1 0.07
Евтович Марко 1 0.07
Айети Альбиан 1 0.07
Риаскос Брайан 1 0.07
Кызылдаг Арда 1 0.07
Градель Макс-Ален 0 0
Маркович Лазар 0 0
Эскихеллач Мустафа 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омеруо Кеннет 3 0
Кара Айтач 3 0
Чифтпынар Садик 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Винк Клаудио 2 0
Хайрадинович Харис 2 0
Гомис Ирон 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Янниотис Андреас 1 0
Фалл Мамаду 1 0
Гюл Гёкхан 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Озчан Ясин 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 4 1
Максим Александру 2 1
Градель Макс-Ален 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Драгус Денис 3 0
Джилободжи Папи 2 0
Ницэ Флорин 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Эскихеллач Мустафа 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Евтович Марко 1 0
Маркович Лазар 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0
Озчичек Огюн 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Газиантеп
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
2
Касымпаша
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Газиантеп
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

6
5
Касымпаша
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Газиантеп
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
2
14%
4
57%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
1
14%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
20%
3
30%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
4
27%
3
30%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Забито

21
13
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
5%
1
8%
1-15
3
14%
2
15%
16-30
4
19%
4
31%
31-45
5
24%
2
15%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
5
24%
2
15%
76-90

Пропущено

25
17
13 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
16%
5
29%
29%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
6
24%
2
12%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
3
12%
5
29%
29%
61-75
6
24%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0
Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5
Газиантеп
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0
Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3

Результаты матчей

Касымпаша
Газиантеп

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:0
4 раза 57%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:0
6 раз 46%
0:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
2
4
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
4
1.5
2
5
2
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
6
7
1.5
4
9
5
8
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 12 1 1 28 - 8 37
2.
Фенербахче
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
3.
Бешикташ
 Заявка 13 8 1 4 20 - 15 25
4.
Трабзонспор
 Заявка 13 7 2 4 24 - 17 23
5.
Кайсериспор
 Заявка 13 6 5 2 18 - 14 23
6.
Адана Демирспор
 Заявка 14 6 5 3 26 - 16 23
7.
Касымпаша
 2:0 Заявка 14 6 3 5 23 - 25 21
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 5 4 20 - 16 20
10.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 4 5 5 17 - 12 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
13.
Сивасспор
 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
14.
Газиантеп
 0:2 Заявка 14 5 0 9 12 - 20 15
15.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
16.
Пендикспор
 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
18.
Самсунспор
 Заявка 14 3 2 9 13 - 23 11
19.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Фенербахче
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
8.
Касымпаша
 2:0 Заявка 8 4 1 3 15 - 16 13
9.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
10.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Газиантеп
 0:2 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
2.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Бешикташ
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
5.
Касымпаша
 2:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
14.
Газиантеп
 0:2 Заявка 8 2 0 6 6 - 13 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Антальяспор Букса Адам 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Газиантеп Соялп Фуркан 1 4
Весь список
  • 3'
    Озчан Ясин сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Кара Айтач бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Газиантеп
2.28
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8.50
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3.10
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