Тур: 14. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0'
1:0
3' ГолКара Айтач
9' Желтая карточкаБен Уаннес Мортада
2:0
16' ГолБен Уаннес Мортада
18' Желтая карточкаСаддики Дрейс
23' Желтая карточкаЕвтович Марко
29' Желтая карточкаХайрадинович Харис
3:0
31' ГолБен Уаннес Мортада
45' Желтая карточкаЧифтпынар Садик
45' Желтая карточкаГрадель Макс-Ален
3:0
45' Не забитый пенальтиМаксим Александру
45' Желтая карточкаСоялп Фуркан
3:1
52' ГолЭскихеллач Мустафа
3:2
53' ГолМаркович Лазар
78' Желтая карточкаВинк Клаудио
4:2
82' ГолФалл Мамаду
85' Желтая карточкаЭскихеллач Мустафа
90' Желтая карточкаМаркович Лазар
90' Красная карточкаОмеруо Кеннет
90'+7
Ход матча
3'
1:0
16'
18'
23'
31'
45'
45'
45'
52'
53'
3:2
78'
82'
4:2
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
97 Гомис ИронПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Явручу СарпНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sami Ugurlu
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Касымпаша
Газиантеп
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.75
Среднее время на гол
64
51
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
1.5
2.2
Среднее время на гол
60
40
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.44
2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
45
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|9 (2)
|0.64
|Фалл Мамаду
|5
|0.36
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0.29
|Винк Клаудио
|2
|0.14
|Гомис Ирон
|1
|0.07
|Омеруо Кеннет
|1
|0.07
|Да Кошта Нуну
|1
|0.07
|Нгой Жульен
|1
|0.07
|Хайрадинович Харис
|0
|0
|Озчан Ясин
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|4
|0.29
|Максим Александру
|2 (2)
|0.14
|Маркович Лазар
|1
|0.07
|Соялп Фуркан
|1
|0.07
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.07
|Н'Кулу Николя
|1
|0.07
|Евтович Марко
|1
|0.07
|Айети Альбиан
|1
|0.07
|Риаскос Брайан
|1
|0.07
|Кызылдаг Арда
|1
|0.07
|Градель Макс-Ален
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омеруо Кеннет
|3
|1
|Чифтпынар Садик
|4
|0
|Кара Айтач
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Гомис Ирон
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Фалл Мамаду
|1
|0
|Гюл Гёкхан
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Озчан Ясин
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|5
|1
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Максим Александру
|2
|1
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Драгус Денис
|3
|0
|Эскихеллач Мустафа
|3
|0
|Евтович Марко
|2
|0
|Маркович Лазар
|2
|0
|Джилободжи Папи
|2
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Риаскос Брайан
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
|Озчичек Огюн
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Газиантеп
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
4
Касымпаша
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Газиантеп
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
6
5
Касымпаша
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Газиантеп
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
6%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
3
17%
4
44%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
1
11%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
18%
4
29%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
4
24%
4
29%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Забито
25
15
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
8%
1
7%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
5
20%
4
27%
31-45
5
20%
4
27%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
6
24%
2
13%
76-90
Пропущено
27
21
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
4
15%
6
29%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
3
11%
5
24%
61-75
6
22%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0
Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5
Газиантеп
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0
Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3
Результаты матчей
Касымпаша
Газиантеп
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:0
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
6 раз 43%
0:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
42
53
24
44
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
44
24
35
24
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
77
59
68
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|28 - 8
|37
|2.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|33 - 9
|34
|3.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 15
|25
|4.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 17
|23
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 14
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|26 - 16
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|25 - 27
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 19
|21
|9.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 16
|20
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 12
|17
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|13.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 20
|15
|14.
|Заявка
|14
|5
|0
|9
|14 - 22
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|18.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 23
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 23
|11
|20.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|3.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 9
|18
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|17.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 0
|16
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 13
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|11 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Антальяспор
|Букса Адам
|7 (2)
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4