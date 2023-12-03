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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Касымпаша
4:2
Конец матча
Газиантеп
0'
1:0
3' Гол
Кара Айтач
9' Желтая карточка
Бен Уаннес Мортада
2:0
16' Гол
Бен Уаннес Мортада
18' Желтая карточка
Саддики Дрейс
23' Желтая карточка
Евтович Марко
29' Желтая карточка
Хайрадинович Харис
3:0
31' Гол
Бен Уаннес Мортада
45' Желтая карточка
Чифтпынар Садик
45' Желтая карточка
Градель Макс-Ален
3:0
45' Не забитый пенальти
Максим Александру
45' Желтая карточка
Соялп Фуркан
3:1
52' Гол
Эскихеллач Мустафа
3:2
53' Гол
Маркович Лазар
78' Желтая карточка
Винк Клаудио
4:2
82' Гол
Фалл Мамаду
85' Желтая карточка
Эскихеллач Мустафа
90' Желтая карточка
Маркович Лазар
90' Красная карточка
Омеруо Кеннет
90'+7

Ход матча

3'
Кара Айтач
(Озчан Ясин)
1:0
9'
Бен Уаннес Мортада
 
16'
Бен Уаннес Мортада
(Омеруо Кеннет)
2:0
18'
Саддики Дрейс
 
23'
 
Евтович Марко
29'
Хайрадинович Харис
 
31'
Бен Уаннес Мортада
(Хайрадинович Харис)
3:0
45'
Чифтпынар Садик
 
45'
 
Градель Макс-Ален
45'
3:0
Максим Александру
45'
 
Соялп Фуркан
46'
 
Мирза Кихан
Соялп Фуркан
46'
 
Маркович Лазар
Градель Макс-Ален
46'
 
Чаглаян Огулджан
Кызылдаг Арда
52'
3:1
Эскихеллач Мустафа
(Маркович Лазар)
53'
3:2
Маркович Лазар
72'
Гюл Гёкхан
Саддики Дрейс
 
72'
 
Айети Альбиан
Драгус Денис
72'
Да Кошта Нуну
Нгой Жульен
 
72'
Аксу Тунджер
Озчан Ясин
 
78'
Винк Клаудио
 
80'
 
Риаскос Брайан
Максим Александру
82'
Фалл Мамаду
(Да Кошта Нуну)
4:2
85'
 
Эскихеллач Мустафа
90'
Гомис Ирон
Фалл Мамаду
 
90'
 
Маркович Лазар
90'
Четинкая Эрдем
Бен Уаннес Мортада
 
90'
Омеруо Кеннет
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 3 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
5
Чифтпынар
Садик
58
Озчан
Ясин
17
Саддики
Дрейс
35
Кара
Айтач
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
12
Бен
Уаннес
Мортада
9
Нгой
Жульен
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
13
Мораис
Жуниор
II
5
Соялп
Фуркан
8
Евтович
Марко
44
Максим
Александру
10
Градель
Макс-Ален
70
Драгус
Денис
Касымпаша
4-2-3-1
Газиантеп
5-3-2

История личных встреч

Касымпаша
Газиантеп

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:3
С
1:0
С
2:1
К
1:2
С
2:0
С
2:2
С
0:4
С
2:2
С
3:4

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.75

Среднее время на гол

64
51

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1.5
2.2

Среднее время на гол

60
40

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.44
2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
45

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 9 (2) 0.64
Фалл Мамаду 5 0.36
Бен Уаннес Мортада 4 0.29
Винк Клаудио 2 0.14
Гомис Ирон 1 0.07
Омеруо Кеннет 1 0.07
Да Кошта Нуну 1 0.07
Нгой Жульен 1 0.07
Хайрадинович Харис 0 0
Озчан Ясин 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 4 0.29
Максим Александру 2 (2) 0.14
Маркович Лазар 1 0.07
Соялп Фуркан 1 0.07
Эскихеллач Мустафа 1 0.07
Н'Кулу Николя 1 0.07
Евтович Марко 1 0.07
Айети Альбиан 1 0.07
Риаскос Брайан 1 0.07
Кызылдаг Арда 1 0.07
Градель Макс-Ален 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омеруо Кеннет 3 1
Чифтпынар Садик 4 0
Кара Айтач 3 0
Винк Клаудио 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Гомис Ирон 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Янниотис Андреас 1 0
Фалл Мамаду 1 0
Гюл Гёкхан 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Озчан Ясин 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 5 1
Градель Макс-Ален 4 0
Максим Александру 2 1
Бикел Жаниу 3 0
Драгус Денис 3 0
Эскихеллач Мустафа 3 0
Евтович Марко 2 0
Маркович Лазар 2 0
Джилободжи Папи 2 0
Ницэ Флорин 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0
Озчичек Огюн 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Газиантеп
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
4
Касымпаша
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Газиантеп
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

6
5
Касымпаша
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Газиантеп
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
6%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
3
17%
4
44%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
4
22%
1
11%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
18%
4
29%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
4
24%
1
7%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
4
24%
4
29%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
8%
1
7%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
5
20%
4
27%
31-45
5
20%
4
27%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
6
24%
2
13%
76-90

Пропущено

27
21
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 10
4
15%
6
29%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
3
11%
5
24%
61-75
6
22%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0
Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5
Газиантеп
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0
Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3

Результаты матчей

Касымпаша
Газиантеп

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:0
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
6 раз 43%
0:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
3
1.5
2
4
4
4
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
4
2
4
1.5
3
5
2
4
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
5
9
6
8
2.5
1
13
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 14 12 1 1 28 - 8 37
2.
Фенербахче
 Заявка 13 11 1 1 33 - 9 34
3.
Бешикташ
 Заявка 13 8 1 4 20 - 15 25
4.
Трабзонспор
 Заявка 13 7 2 4 24 - 17 23
5.
Кайсериспор
 Заявка 13 6 5 2 18 - 14 23
6.
Адана Демирспор
 Заявка 14 6 5 3 26 - 16 23
7.
Касымпаша
 Заявка 14 6 3 5 25 - 27 21
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
9.
Антальяспор
 Заявка 14 5 5 4 20 - 16 20
10.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 14 4 5 5 17 - 12 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 13 4 4 5 19 - 19 16
13.
Сивасспор
 Заявка 13 3 6 4 16 - 20 15
14.
Газиантеп
 Заявка 14 5 0 9 14 - 22 15
15.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
16.
Пендикспор
 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
18.
Самсунспор
 Заявка 14 3 2 9 13 - 23 11
19.
Аланьяспор
 Заявка 14 2 5 7 11 - 23 11
20.
Истанбулспор
 Заявка 14 2 2 10 11 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
2.
Галатасарай
 Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
3.
Фенербахче
 Заявка 7 6 0 1 22 - 9 18
4.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
8.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
9.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
10.
Антальяспор
 Заявка 7 3 3 1 8 - 6 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
13.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
17.
Самсунспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
18.
Истанбулспор
 Заявка 7 2 1 4 8 - 12 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
2.
Фенербахче
 Заявка 6 5 1 0 11 - 0 16
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Бешикташ
 Заявка 7 3 0 4 10 - 13 9
5.
Касымпаша
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
14.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 4 2 7 - 10 4
18.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19.
Аланьяспор
 Заявка 6 0 2 4 1 - 11 2
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Галатасарай Икарди Мауро 11 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Антальяспор Букса Адам 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Соялп Фуркан получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Максим Александру пробил пенальти, но не смог забить!
    • 46'
      Градель Макс-Ален получил желтую карточку от судьи
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