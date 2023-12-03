Тур: 12. Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Bruno Vieira
Ход матча
24'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
21
Орта
Рикарду
22
Пицци
Луиш
23
Банза
Симон
5
Волней
23
Алвару
Педру
79
Пина
Вагнер
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
33
Маркеш
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
5 ВолнейЗащитник
- Защитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
79 Пина ВагнерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Карлос ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брага
Эшторил
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
18 матчей
72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
2.89
1.89
Среднее время на гол
31
47
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.78
0.67
Среднее время на гол
115
135
Всего голов
33
23
Голов в среднем за матч
1.83
1.28
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
49
70
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|10 (1)
|0.83
|Орта Рикарду
|6
|0.5
|Джало Альваро
|5
|0.42
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.25
|Орта Андре
|2
|0.17
|Пицци Луиш
|1
|0.08
|Брума Арминду
|1
|0.08
|Руис Абель
|1
|0.08
|Лопеш Рони
|1
|0.08
|Борха Кристиан
|0
|0
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Фернандеш Рожер
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|4
|0.33
|Маркеш Жоао
|3
|0.25
|Кассиано Диас
|3 (1)
|0.25
|Гомес Родриго II
|2
|0.17
|Гитан Рафик
|2
|0.17
|Холсгров Джордан
|2
|0.17
|Араужу Тьягу
|1
|0.08
|Мангала Эльяким
|1
|0.08
|Витал Бернардо
|1
|0.08
|Волней
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|3
|1
|Жорж Артур
|2
|1
|Ньякате Сику
|2
|1
|Фонте Жозе
|3
|0
|Руис Абель
|3
|0
|Сатчи Сердар
|3
|0
|Джало Альваро
|3
|0
|Матеус Лима
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|4
|1
|Витал Бернардо
|4
|0
|Алвару Педру
|3
|0
|Гомес Родриго II
|3
|0
|Фернандеш Матеуш
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Тавареш Эриберту
|2
|0
|Маркес Алехандро
|2
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Волней
|2
|0
|Араужу Тьягу
|2
|0
|Маркеш Жоао
|2
|0
|Карне Марсело
|1
|0
Результаты матчей
Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Эшторил
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
10
Брага
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Эшторил
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
15
8
Брага
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Эшторил
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
17
18
Голы по времени матча
Забито
14
11
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
2
18%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
6
43%
1
9%
76-90
Пропущено
6
14
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
1
7%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Забито
16
9
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
6%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
7
44%
2
22%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
1
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90
Забито
30
20
7 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
2
7%
3
15%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
8
27%
4
20%
46-60
2
7%
7
35%
61-75
13
43%
3
15%
76-90
Пропущено
18
19
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
2
11%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
5
28%
4
21%
31-45
3
17%
5
26%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
17%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0
Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4
Эшторил
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0
Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2
Результаты матчей
Брага
Эшторил
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
4
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Брага
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
65
38
47
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 9
|28
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|23 - 11
|28
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|18 - 8
|28
|4.
|0:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|30 - 19
|23
|5.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|20 - 14
|22
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 17
|16
|8.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 26
|14
|11.
|1:0 Заявка
|12
|4
|1
|7
|20 - 20
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|23 - 22
|11
|15.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 20
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|6.
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 11
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|11.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|3.
|0:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 12
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|11 - 15
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|7 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 0:1 Эшторил
Исход игры
Брага
96.6% (114)
Ничья
1.7% (2)
Эшторил
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (60)
Меньше
47.37% (54)
Обе команды забьют
Да
47.37% (54)
Нет
52.63% (60)
Популярный счёт
2:1 Брага
38.1% (45)
2:0 Брага
30.5% (36)
1:0 Брага
13.6% (16)
3:0 Брага
5.9% (7)
3:1 Брага
5.1% (6)
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