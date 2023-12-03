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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Брага
0:1
Первый тайм: 29'
Эшторил
0'
0:1
24' Гол
Гитан Рафик

Ход матча

24'
0:1
Гитан Рафик
(Холсгров Джордан)
Прогнозы 116
Брага 96.6% (112)
X 1.7% (2)
Эшторил 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брага
Ничья
Эшторил
5.70
8.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
5
Сатчи
Сердар
6
Фонте
Жозе
26
Борха
Кристиан
18
Карвалью
Витор
28
Моутинью
Жоау
14
Джало
Альваро
21
Орта
Рикарду
22
Пицци
Луиш
23
Банза
Симон
31
Карне
Марсело
5
Волней
3
Витал
Бернардо
23
Алвару
Педру
79
Пина
Вагнер
82
Фернандеш
Матеуш
8
Холсгров
Джордан
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
33
Маркеш
Жоао
Брага
4-2-3-1
Эшторил
3-4-3

История личных встреч

Брага
Эшторил

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

18 матчей

72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
3:1
ПЛ
0:6
ПЛ
6:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2.89
1.89

Среднее время на гол

31
47

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.78
0.67

Среднее время на гол

115
135

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.83
1.28

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 10 (1) 0.83
Орта Рикарду 6 0.5
Джало Альваро 5 0.42
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.25
Орта Андре 2 0.17
Пицци Луиш 1 0.08
Брума Арминду 1 0.08
Руис Абель 1 0.08
Лопеш Рони 1 0.08
Борха Кристиан 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Фернандеш Рожер 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 4 0.33
Маркеш Жоао 3 0.25
Кассиано Диас 3 (1) 0.25
Гомес Родриго II 2 0.17
Гитан Рафик 2 0.17
Холсгров Джордан 2 0.17
Араужу Тьягу 1 0.08
Мангала Эльяким 1 0.08
Витал Бернардо 1 0.08
Волней 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 3 1
Жорж Артур 2 1
Ньякате Сику 2 1
Фонте Жозе 3 0
Руис Абель 3 0
Сатчи Сердар 3 0
Джало Альваро 3 0
Матеус Лима 2 0
Саласар Родриго 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Борха Кристиан 1 0
Брума Арминду 1 0
Орта Рикарду 1 0
Карвалью Витор 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 4 1
Витал Бернардо 4 0
Алвару Педру 3 0
Гомес Родриго II 3 0
Фернандеш Матеуш 3 0
Кассиано Диас 2 0
Тавареш Эриберту 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Волней 2 0
Араужу Тьягу 2 0
Маркеш Жоао 2 0
Карне Марсело 1 0

Результаты матчей

Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Эшторил
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
10
Брага
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Эшторил
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

15
8
Брага
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Эшторил
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

14
11
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
2
18%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
6
43%
1
9%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
1
7%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Забито

16
9
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
6%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
7
44%
2
22%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
1
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Забито

30
20
7 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
2
7%
3
15%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
8
27%
4
20%
46-60
2
7%
7
35%
61-75
13
43%
3
15%
76-90

Пропущено

18
19
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
2
11%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
5
28%
4
21%
31-45
3
17%
5
26%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
17%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0
Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4
Эшторил
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0
Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2

Результаты матчей

Брага
Эшторил

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
4
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Брага
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
4
2
2.5
2
4
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
6
5
6
5
2.5
3
8
4
7
3.5
1
10
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 9 1 1 23 - 9 28
2.
Спортинг Л
 Заявка 11 9 1 1 23 - 11 28
3.
Порту
 Заявка 12 9 1 2 18 - 8 28
4.
Брага
 0:1 Заявка 12 7 2 3 30 - 19 23
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
7.
Фаренсе
 Заявка 12 5 1 6 21 - 17 16
8.
Фамаликан
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
9.
Боавишта
 Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 12 4 2 6 13 - 26 14
11.
Эшторил
 1:0 Заявка 12 4 1 7 20 - 20 13
12.
Каса Пия
 Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
13.
Эштрела
 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
14.
Жил Висенте
 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Визела
 Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
17.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
18.
Арока
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
4.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
5.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
6.
Брага
 0:1 Заявка 6 3 1 2 14 - 7 10
7.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Эшторил
 1:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
12.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
3.
Брага
 0:1 Заявка 6 4 1 1 16 - 12 13
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Эшторил
 1:0 Заявка 7 2 0 5 11 - 15 6
14.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Jordan Holsgrove сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Гитан Рафик забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 75% завершится победой Эшторил.
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Прогнозы 116
Брага 96.6% (112)
X 1.7% (2)
Эшторил 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Эшторил
5.70
8.10
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8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 0:1 Эшторил

Исход игры
Брага
96.6% (114)
Ничья
1.7% (2)
Эшторил
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (60)
Меньше
47.37% (54)
Обе команды забьют
Да
47.37% (54)
Нет
52.63% (60)
Популярный счёт
2:1 Брага
38.1% (45)
2:0 Брага
30.5% (36)
1:0 Брага
13.6% (16)
3:0 Брага
5.9% (7)
3:1 Брага
5.1% (6)
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Брага
Эшторил
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