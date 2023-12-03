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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Bruno Vieira
Брага
3:1
Конец матча
Эшторил
0'
0:1
24' Гол
Гитан Рафик
27' Желтая карточка
Фонте Жозе
1:1
31' Гол
Орта Рикарду
42' Желтая карточка
Пина Вагнер
2:1
51' Гол
Банза Симон
68' Желтая карточка
Волней
77' Желтая карточка
Моутинью Жоау
3:1
90' Гол
Гомес Виктор
90'+6

Ход матча

24'
0:1
Гитан Рафик
(Холсгров Джордан)
27'
Фонте Жозе
 
31'
Орта Рикарду
(Пицци Луиш)
1:1
42'
 
Пина Вагнер
51'
Банза Симон
2:1
64'
Орта Андре
Пицци Луиш
 
68'
 
Волней
70'
 
Парра Рауль
Волней
70'
 
Кассиано Диас
Маркес Алехандро
77'
Моутинью Жоау
 
78'
Брума Арминду
Джало Альваро
 
80'
 
Тавареш Эриберту
Араужу Тьягу
87'
 
Маркеш Жоао
Гитан Рафик
87'
 
Карлос Жоао
Коба Куандреди
87'
Руис Абель
Банза Симон
 
88'
Лопеш Рони
Орта Рикарду
 
90'
Гомес Виктор
3:1
Прогнозы 118
Брага 96.6% (114)
X 1.7% (2)
Эшторил 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
5
Сатчи
Сердар
6
Фонте
Жозе
26
Борха
Кристиан
18
Карвалью
Витор
28
Моутинью
Жоау
14
Джало
Альваро
21
Орта
Рикарду
22
Пицци
Луиш
23
Банза
Симон
31
Карне
Марсело
5
Волней
3
Витал
Бернардо
23
Алвару
Педру
79
Пина
Вагнер
82
Фернандеш
Матеуш
8
Холсгров
Джордан
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
33
Маркеш
Жоао
Брага
4-2-3-1
Эшторил
3-4-3

История личных встреч

Брага
Эшторил

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

18 матчей

72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
3:1
ПЛ
0:6
ПЛ
6:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2.89
1.89

Среднее время на гол

31
47

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.78
0.67

Среднее время на гол

115
135

Всего голов

33
23

Голов в среднем за матч

1.83
1.28

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

49
70

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 11 (1) 0.92
Орта Рикарду 7 0.58
Джало Альваро 5 0.42
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.25
Орта Андре 2 0.17
Пицци Луиш 1 0.08
Гомес Виктор 1 0.08
Брума Арминду 1 0.08
Руис Абель 1 0.08
Лопеш Рони 1 0.08
Борха Кристиан 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Фернандеш Рожер 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 4 0.33
Маркеш Жоао 3 0.25
Кассиано Диас 3 (1) 0.25
Гитан Рафик 3 0.25
Гомес Родриго II 2 0.17
Холсгров Джордан 2 0.17
Араужу Тьягу 1 0.08
Мангала Эльяким 1 0.08
Витал Бернардо 1 0.08
Волней 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 4 1
Фонте Жозе 4 0
Жорж Артур 2 1
Ньякате Сику 2 1
Руис Абель 3 0
Сатчи Сердар 3 0
Джало Альваро 3 0
Матеус Лима 2 0
Саласар Родриго 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Борха Кристиан 1 0
Брума Арминду 1 0
Орта Рикарду 1 0
Карвалью Витор 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 4 1
Витал Бернардо 4 0
Алвару Педру 3 0
Волней 3 0
Гомес Родриго II 3 0
Фернандеш Матеуш 3 0
Кассиано Диас 2 0
Тавареш Эриберту 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Араужу Тьягу 2 0
Маркеш Жоао 2 0
Карне Марсело 1 0
Пина Вагнер 1 0

Результаты матчей

Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Эшторил
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
10
Брага
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Эшторил
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

15
8
Брага
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Эшторил
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

17
18

Голы по времени матча

Забито

14
11
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
7%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
2
18%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
6
43%
1
9%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
1
7%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Забито

16
9
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
6%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
7
44%
2
22%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
42%
1
20%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
2
17%
2
40%
76-90

Забито

30
20
7 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 2
2
7%
3
15%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
2
7%
1
5%
31-45
8
27%
4
20%
46-60
2
7%
7
35%
61-75
13
43%
3
15%
76-90

Пропущено

18
19
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
2
11%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
5
28%
4
21%
31-45
3
17%
5
26%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
3
17%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брага - Унион Берлин 1:1 Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0
Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4
Эшторил
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0
Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2

Результаты матчей

Брага
Эшторил

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
4
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
6
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Брага
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
4
2
2.5
2
4
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
6
5
6
5
2.5
3
8
4
7
3.5
1
10
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 11 9 1 1 23 - 9 28
2.
Спортинг Л
 Заявка 11 9 1 1 23 - 11 28
3.
Порту
 Заявка 12 9 1 2 18 - 8 28
4.
Брага
 Заявка 12 8 2 2 33 - 19 26
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 12 7 1 4 20 - 14 22
6.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
7.
Фаренсе
 Заявка 12 5 1 6 21 - 17 16
8.
Фамаликан
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
9.
Боавишта
 Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 12 4 2 6 13 - 26 14
11.
Каса Пия
 Заявка 12 3 4 5 9 - 13 13
12.
Эштрела
 Заявка 12 3 3 6 12 - 17 12
13.
Жил Висенте
 Заявка 11 3 2 6 23 - 22 11
14.
Эшторил
 Заявка 12 3 1 8 20 - 23 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Визела
 Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
17.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
18.
Арока
 Заявка 11 1 3 7 9 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
5.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 2 2 11 - 11 8
10.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
11.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
12.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
18.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
3.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 16 - 12 13
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
15.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 11 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (4)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Пина Вагнер получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Пицци Луиш сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Орта Рикарду забивает с левой ноги!
    • 27'
      Фонте Жозе получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Jordan Holsgrove сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Гитан Рафик забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Брага 96.6% (114)
    X 1.7% (2)
    Эшторил 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 3:1 Эшторил

    Исход игры
    Брага
    96.6% (114)
    Ничья
    1.7% (2)
    Эшторил
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (60)
    Меньше
    47.37% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    47.37% (54)
    Нет
    52.63% (60)
    Популярный счёт
    2:1 Брага
    38.1% (45)
    2:0 Брага
    30.5% (36)
    1:0 Брага
    13.6% (16)
    3:0 Брага
    5.9% (7)
    3:1 Брага
    5.1% (6)
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