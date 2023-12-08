Аль-Наср Эр-Рияд

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче между "Аль-Насром" и "Аль-Риядом". На месте комментатора для вас будет работать Константин Лицин.

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У "Аль-Насра" на поле все лидеры и звёзды: Мане, Талиска, Брозович и, конечно, Криштиану Роналду! "Аль-Наср" отстаёт от лидера "Аль-Хиляля" (там Малком играет) на семь очков. Сегодня нужно пытаться сократить отставание.