Тур: 16. Стадион: Аль-Аввал Парк.
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Прогноз на матч от Liveresult
78
Алавжами
Али
23
Яхья
Айман
10
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
-
23 Яхья АйманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Асири АхмадЗащитник
- Защитник
-
60 Туре БирамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хеллманн Одаир
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|15 (3)
|1
|Талиска Андерсон
|8
|0.53
|Мане Садио
|6
|0.4
|Отавио Эдмилсон
|3
|0.2
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.07
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.07
|Лапорт Эмерик
|1
|0.07
|Теллес Алекс
|1
|0.07
|Аль-Наджи Сами
|1
|0.07
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0.07
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0.07
|Брозович Марсело
|0
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Аль-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Аббас Салех
|6
|0.4
|Грэй Андре
|2
|0.13
|Туре Бирама
|2 (2)
|0.13
|Мусона Ноуледж
|1
|0.07
|Хуанми Мигель
|1
|0.07
|Аль-Заган Али
|1
|0.07
|Бин Шувайи Халид
|1
|0.07
|Ндонг Ибраим
|0
|0
|Тошка Алин
|0
|0
|аль-Хаибари Абдулла
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мане Садио
|3
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|3
|0
|Талиска Андерсон
|2
|0
|Мухтар Али
|2
|0
|Аль-Амри Абдулела
|2
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Брозович Марсело
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Гариб Абдуррахман
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
|Яхья Айман
|1
|0
Аль-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|аль-Швирех Мохаммед
|2
|1
|Туре Бирама
|3
|0
|Ндонг Ибраим
|3
|0
|аль-Хаибари Абдулла
|3
|0
|Мусона Ноуледж
|2
|0
|Курди Амири
|2
|0
|Кампанья Мартин
|2
|0
|Арсланаджич Дино
|2
|0
|Аль-Рашиди Фахад II
|2
|0
|Али-Альнвейки Хусейн
|2
|0
|Грэй Андре
|1
|0
|Хуанми Мигель
|1
|0
|Аль-Заган Али
|1
|0
|Бин Шувайи Халид
|1
|0
|Mohammed Al-Aqel
|1
|0
|Abduallah Al-Dosari
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Аль-Рияд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
5
Аль-Наср Эр-Рияд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Аль-Рияд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
21
5
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Аль-Рияд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
23
10
Голы по времени матча
Забито
17
8
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
4
24%
2
25%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
18%
4
50%
76-90
Пропущено
8
18
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
11%
1-15
2
25%
4
22%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
38%
4
22%
76-90
Забито
22
6
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
9%
0
0%
1-15
1
5%
2
33%
16-30
6
27%
1
17%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
3
14%
2
33%
61-75
5
23%
1
17%
76-90
Пропущено
10
11
0 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
5
50%
3
27%
76-90
Забито
39
14
19 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
6
15%
2
14%
1-15
4
10%
2
14%
16-30
9
23%
2
14%
31-45
9
23%
0
0%
46-60
3
8%
3
21%
61-75
8
21%
5
36%
76-90
Пропущено
18
29
4 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
2
7%
1-15
2
11%
7
24%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
4
22%
4
14%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
8
44%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0
Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0
Аль-Рияд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аль-Рияд - Аль-Хазм 0:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Рияд 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фатех 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Рияд 3:0
Аль-Таи - Аль-Рияд 3:2 Аль-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Абха - Аль-Рияд 0:1 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Рияд 6:1 Аль-Рияд - Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Рияд 3:0 Аль-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Дамак - Аль-Рияд 2:2 Аль-Рияд - Аль-Вахда Мекка 1:0 Аль-Рияд - Аль-Иттифак 0:0 Аль-Рияд - Аль-Иттифак 0:3 Аль-Рияд - Аль Драйх 3:1 Аль-Рияд - Аль-Хазм 0:1
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Рияд
Точный счет
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:3
3 раза 38%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:3
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
61
17
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
62
34
53
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
105
123
411
87
411
213
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|15 (7)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|14 (3)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|13 (4)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Малком Филипе
|9 (4)
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|9 (4)
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 7
|Аль-Ахли Джидда
|Хинди Абдулбасит
|1 6
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|1 5
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 5
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Куэльяр Густаво
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
94.2% (131)
Ничья
4.3% (6)
Аль-Рияд
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
59.48% (69)
Меньше
40.52% (47)
Обе команды забьют
Да
50.86% (59)
Нет
49.14% (57)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
27.3% (38)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
23.7% (33)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
9.4% (13)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
7.2% (10)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
7.2% (10)
1:1 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:2 Аль-Рияд
1.4% (2)
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