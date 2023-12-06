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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Рияд
Прогнозы 65
Аль-Наср Эр-Рияд 93.8% (61)
X 6.2% (4)
Аль-Рияд 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Рияд
1.14
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7.80
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9.80
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 15 (3) 1
Талиска Андерсон 8 0.53
Мане Садио 6 0.4
Отавио Эдмилсон 3 0.2
Гариб Абдуррахман 1 0.07
Аль-Ганам Султан 1 0.07
Лапорт Эмерик 1 0.07
Теллес Алекс 1 0.07
Аль-Наджи Сами 1 0.07
Аль-Хайбари Абдулла 1 0.07
Аль-Амри Абдулела 1 0.07
Брозович Марсело 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Аль-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Аббас Салех 6 0.4
Грэй Андре 2 0.13
Туре Бирама 2 (2) 0.13
Мусона Ноуледж 1 0.07
Хуанми Мигель 1 0.07
Аль-Заган Али 1 0.07
Бин Шувайи Халид 1 0.07
Ндонг Ибраим 0 0
Тошка Алин 0 0
аль-Хаибари Абдулла 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мане Садио 3 0
Аль-Хайбари Абдулла 3 0
Талиска Андерсон 2 0
Мухтар Али 2 0
Аль-Амри Абдулела 2 0
Аль-Бушайль Наваф 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Брозович Марсело 1 0
Теллес Алекс 1 0
Гариб Абдуррахман 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Яхья Айман 1 0
Аль-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
аль-Швирех Мохаммед 2 1
Туре Бирама 3 0
Ндонг Ибраим 3 0
аль-Хаибари Абдулла 3 0
Мусона Ноуледж 2 0
Курди Амири 2 0
Кампанья Мартин 2 0
Арсланаджич Дино 2 0
Аль-Рашиди Фахад II 2 0
Али-Альнвейки Хусейн 2 0
Грэй Андре 1 0
Хуанми Мигель 1 0
Аль-Заган Али 1 0
Бин Шувайи Халид 1 0
Mohammed Al-Aqel 1 0
Abduallah Al-Dosari 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Аль-Рияд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
5
Аль-Наср Эр-Рияд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Аль-Рияд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

21
5
Аль-Наср Эр-Рияд
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Аль-Рияд
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

23
10

Голы по времени матча

Забито

17
8
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
4
24%
2
25%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
18%
4
50%
76-90

Пропущено

8
18
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
11%
1-15
2
25%
4
22%
16-30
2
25%
4
22%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
38%
4
22%
76-90

Забито

22
6
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
9%
0
0%
1-15
1
5%
2
33%
16-30
6
27%
1
17%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
3
14%
2
33%
61-75
5
23%
1
17%
76-90

Пропущено

10
11
0 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
30%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
5
50%
3
27%
76-90

Забито

39
14
19 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
6
15%
2
14%
1-15
4
10%
2
14%
16-30
9
23%
2
14%
31-45
9
23%
0
0%
46-60
3
8%
3
21%
61-75
8
21%
5
36%
76-90

Пропущено

18
29
4 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
0
0%
2
7%
1-15
2
11%
7
24%
16-30
2
11%
6
21%
31-45
4
22%
4
14%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
8
44%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Истиклол - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Персеполис 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0
Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Духаиль - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Духаиль 4:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Истиклол 3:1 Аль-Таи - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Охуд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 4:3 Персеполис - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 4:0
Аль-Рияд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аль-Рияд - Аль-Хазм 0:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Рияд 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фатех 1:1 Аль-Ахли Джидда - Аль-Рияд 3:0
Аль-Таи - Аль-Рияд 3:2 Аль-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:2 Абха - Аль-Рияд 0:1 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:2 Аль-Рияд - Аль-Фейха 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Рияд 6:1 Аль-Рияд - Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Рияд 3:0 Аль-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:4 Дамак - Аль-Рияд 2:2 Аль-Рияд - Аль-Вахда Мекка 1:0 Аль-Рияд - Аль-Иттифак 0:0 Аль-Рияд - Аль-Иттифак 0:3 Аль-Рияд - Аль Драйх 3:1 Аль-Рияд - Аль-Хазм 0:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Рияд

Точный счет

0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:3
3 раза 38%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
5
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:3
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
1
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
6
1
1.5
1
7
3
4
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
2
1.5
3
4
5
3
2.5
2
6
3.5
2
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
5
12
3
1.5
4
11
8
7
2.5
4
11
3.5
2
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 15 13 2 0 46 - 8 41
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 15 11 1 3 39 - 18 34
3.
Аль-Ахли Джидда
 15 9 3 3 32 - 19 30
4.
Аль-Иттихад Джидда
 15 8 4 3 30 - 15 28
5.
Аль-Таавун Бурайда
 15 8 4 3 24 - 14 28
6.
Аль-Фатех
 15 7 3 5 29 - 22 24
7.
Аль-Иттифак
 15 6 5 4 20 - 16 23
8.
Дамак
 15 5 6 4 28 - 23 21
9.
Аль-Вахда Мекка
 15 6 1 8 26 - 30 19
10.
Аль-Фейха
 15 4 7 4 18 - 18 19
11.
Аль-Таи
 15 5 2 8 19 - 30 17
12.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 15 4 4 7 17 - 23 16
13.
Аль-Рияд
 15 4 4 7 14 - 29 16
14.
Аль-Ахдуд
 15 4 1 10 11 - 23 13
15.
Абха
 15 4 1 10 17 - 37 13
16.
Аль-Халидж
 15 3 4 8 16 - 26 13
17.
Аль-Раед Бурайда
 15 3 3 9 17 - 26 12
18.
Аль-Хазм
 15 1 5 9 15 - 41 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 8 7 1 0 20 - 3 22
2.
Аль-Ахли Джидда
 8 6 2 0 15 - 4 20
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 7 5 1 1 17 - 8 16
4.
Аль-Таавун Бурайда
 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Аль-Иттихад Джидда
 7 4 1 2 17 - 12 13
6.
Аль-Таи
 7 4 1 2 13 - 13 13
7.
Дамак
 7 3 4 0 17 - 10 13
8.
Аль-Вахда Мекка
 8 4 1 3 18 - 14 13
9.
Аль-Иттифак
 7 3 3 1 12 - 9 12
10.
Абха
 8 4 0 4 10 - 17 12
11.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 7 3 2 2 11 - 8 11
12.
Аль-Фатех
 8 3 1 4 15 - 13 10
13.
Аль-Раед Бурайда
 8 3 0 5 10 - 15 9
14.
Аль-Рияд
 8 2 3 3 6 - 11 9
15.
Аль-Фейха
 8 1 4 3 6 - 9 7
16.
Аль-Халидж
 7 1 3 3 7 - 11 6
17.
Аль-Ахдуд
 8 2 0 6 5 - 12 6
18.
Аль-Хазм
 7 1 1 5 8 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 7 6 1 0 26 - 5 19
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 8 6 0 2 22 - 10 18
3.
Аль-Иттихад Джидда
 8 4 3 1 13 - 3 15
4.
Аль-Фатех
 7 4 2 1 14 - 9 14
5.
Аль-Таавун Бурайда
 8 4 2 2 12 - 9 14
6.
Аль-Фейха
 7 3 3 1 12 - 9 12
7.
Аль-Иттифак
 8 3 2 3 8 - 7 11
8.
Аль-Ахли Джидда
 7 3 1 3 17 - 15 10
9.
Дамак
 8 2 2 4 11 - 13 8
10.
Аль-Ахдуд
 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Аль-Рияд
 7 2 1 4 8 - 18 7
12.
Аль-Халидж
 8 2 1 5 9 - 15 7
13.
Аль-Вахда Мекка
 7 2 0 5 8 - 16 6
14.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 8 1 2 5 6 - 15 5
15.
Аль-Таи
 8 1 1 6 6 - 17 4
16.
Аль-Хазм
 8 0 4 4 7 - 16 4
17.
Аль-Раед Бурайда
 7 0 3 4 7 - 11 3
18.
Абха
 7 0 1 6 7 - 20 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 15 (7)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 13 (3)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 11 (4)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Малком Филипе 9 (4)
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 6
Аль-Ахли Джидда Хинди Абдулбасит 1 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 5
Аль-Ахдуд Тэнасе Флорин 6
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2023, осталось 2 дня 9 часов 21 минуту.



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    • Прогнозы 65
    Аль-Наср Эр-Рияд 93.8% (61)
    X 6.2% (4)
    Аль-Рияд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Рияд
    1.14
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    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Рияд

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    93.8% (60)
    Ничья
    6.3% (4)
    Аль-Рияд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.9% (39)
    Меньше
    37.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    62.9% (39)
    Нет
    37.1% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    42.2% (27)
    2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    20.3% (13)
    1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    10.9% (7)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    9.4% (6)
    3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
    4.7% (3)
    1:1 Ничья
    4.7% (3)
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    Аль-Рияд
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