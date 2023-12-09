Тур: 17. Стадион: Вион.
1:1
Первый тайм: 35'
0'
0:1
6' ГолМедвед Жан
21' Желтая карточкаГоно Мирослав
28' Желтая карточкаRobert Starecek
1:1
33' ГолJakub Svec
Ход матча
6'
0:1
21'
28'
33'
1:1
22
Суля
Самуэл
25
Наги
Рихард
14
Дуга
Денис
37
Samuel
Hodur
11
Jakub
Svec
45
Балай
Филип
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
33
Michal
Jonec
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
-
25 Наги РихардЗащитник
- Защитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Samuel HodurПолузащитник
-
11 Jakub SvecПолузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Калу НсумохПолузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Patrik Dulay
-
Главный тренер: Michal Hipp
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
33 Michal JonecЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалНападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 erik LienerПолузащитник
-
-
11 Marcel Vasil
-
-
Главный тренер: Козак Ян
История личных встреч
Злате Моравце
Кошице
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
26 матчей
46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
16
Голов в среднем за матч
1.9
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.31
0.8
Среднее время на гол
68
112
Всего голов
40
24
Голов в среднем за матч
1.54
0.92
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
58
97
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|4
|0.24
|Черепаки Роман
|1 (1)
|0.06
|Гоно Мирослав
|1
|0.06
|Наги Рихард
|1
|0.06
|Jakub Svec
|1 (1)
|0.06
|Дуга Денис
|0
|0
|Калу Нсумох
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|3
|0.18
|Пачинда Эрик
|2
|0.12
|Фашко Михал
|1
|0.06
|Лачны Милош
|1
|0.06
|Грессак Лукас
|1
|0.06
|Петрак Бернард
|1
|0.06
|Анаане Тиджани
|1
|0.06
|Галлович Давид
|1
|0.06
|Marcel Vasil
|1
|0.06
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Boris Turcak
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чонка Матуш
|3
|1
|Балай Филип
|4
|0
|Суля Самуэл
|4
|0
|Дуга Денис
|3
|0
|Наги Рихард
|3
|0
|Майдан Владимир
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Мошко Матей
|2
|0
|Тумма Гергей
|2
|0
|Гоно Мирослав
|2
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Слука Бранислав
|1
|0
|Калу Нсумох
|1
|0
|Черепаки Роман
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
|Robert Starecek
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|6
|1
|Jan Mizerak
|5
|0
|Шинделарж Мартин
|3
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Галлович Давид
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Кира Матуш
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Кошице
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
5
Злате Моравце
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Кошице
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
1
3
Злате Моравце
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Кошице
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
13
14
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
15
21
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
13%
6
29%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
5
33%
1
5%
46-60
4
27%
3
14%
61-75
1
7%
5
24%
76-90
Забито
3
7
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
67%
2
29%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
14%
2
14%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
3
38%
3
23%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Пропущено
29
35
12 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
4
14%
8
23%
1-15
5
17%
6
17%
16-30
3
10%
4
11%
31-45
8
28%
4
11%
46-60
5
17%
6
17%
61-75
4
14%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Злате Моравце - Жилина 1:2 ДАК - Злате Моравце 3:0 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2
Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0
Кошице
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3
Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2
Результаты матчей
Злате Моравце
Кошице
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:3
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:3
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
0
10 раз 63%
2
4 раза 25%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
35
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
610
214
511
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|17
|13
|3
|1
|40 - 14
|42
|2.
|17
|12
|2
|3
|36 - 20
|38
|3.
|17
|10
|3
|4
|27 - 17
|33
|4.
|0:3
|17
|9
|2
|6
|37 - 25
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|26 - 17
|28
|6.
|16
|7
|5
|4
|30 - 23
|26
|7.
|16
|7
|4
|5
|22 - 18
|25
|8.
|16
|4
|6
|6
|16 - 25
|18
|9.
|1:1
|17
|5
|3
|9
|14 - 21
|18
|10.
|1:0
|17
|4
|1
|12
|13 - 36
|13
|11.
|1:1
|17
|0
|6
|11
|13 - 36
|6
|12.
|0:1
|17
|0
|3
|14
|8 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|26 - 14
|24
|2.
|3:0
|8
|6
|2
|0
|21 - 7
|20
|3.
|0:3
|9
|5
|2
|2
|19 - 12
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|18 - 10
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|12 - 8
|13
|8.
|1:1
|8
|4
|1
|3
|7 - 7
|13
|9.
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|10.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|11.
|1:1
|9
|0
|4
|5
|6 - 18
|4
|12.
|0:1
|9
|0
|2
|7
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|9
|7
|1
|1
|19 - 7
|22
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 9
|20
|3.
|8
|5
|2
|1
|20 - 9
|17
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|5.
|0:3
|8
|4
|0
|4
|18 - 13
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|1:0
|9
|2
|0
|7
|8 - 20
|6
|9.
|1:1
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|10.
|8
|0
|4
|4
|8 - 19
|4
|11.
|1:1
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
|12.
|0:1
|8
|0
|1
|7
|3 - 14
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|9 (6)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|8 (4)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|7 (6)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|7 (3)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 7
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|7
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|6
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6